La AJF Alba, înmânarea diplomelor de clasificare FRF | Alba, primul în topul județelor, cu 22 de cluburi clasificate
La Asociația Județeană de Fotbal Alba, înmânarea diplomelor de clasificare FRF | Alba, primul în topul județelor, cu 22 de cluburi clasificate
La sediul Asociației Județene de Fotbal Alba, a avut loc festivitatea de înmânare a diplomelor de clasificare pentru cluburile care au obținut statutul de Centru de Copii și Juniori în cadrul proiectului derulat de Federația Română de Fotbal – ediția 2026.
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Diplomele au fost înmânate de reprezentantul Federației Române de Fotbal, Marin Eduard, în prezența reprezentanților cluburilor clasificate.
AJF Alba ocupă primul loc la nivel național în ceea ce privește numărul de cluburi clasificate, cu 22 de centre de copii și juniori, rezultat care confirmă dezvoltarea constantă a fotbalului juvenil din județul Alba.
Cluburile clasificate în ediția 2026 sunt: *GOLD: Metalurgistul Cugir
*SILVER: CS Universitar din Alba Iulia, ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei, ACS Sportul Câmpeni, CS Inter Unirea, CS Zlatna, ACS Spicul Daia Română, Juniorul Aiud, Star Pro Optimum Alba Iulia;
*BRONZE:Viitorul Sîntimbru, CS Ocna Mureș, ACS Performanță și Educație prin Sport Ighiu 2004, CIL Blaj, Industria Galda, Kinder Teiuș, Academia Bogdan Andone Aiud, AFC Micești, Optimum GT Sport Alba Iulia, Olimpia Aiud, CSȘ Blaj, Școala de Fotbal Ioan Suciu Blaj, Recolta Crăciunel
Conform AJF Alba 22 de cluburi au obținut clasificarea ca centre de copii și juniori; CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș sunt clasificate la categoria academii; 11 cluburi au minim 2 grupe de juniori, dar nu au depus dosarul de clasificare; 13 cluburi au o grupă de juniori; 16 cluburi participă exclusiv în liga 5, fără grupă de juniori.
Acest rezultat este și efectul măsurilor implementate de AJF Alba în ultimii ani:
* 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝐿𝑖𝑔𝑎 𝐴𝐽𝐹 – 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎 𝑎𝑣𝑒𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑑𝑜𝑢𝑎̆ 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑖 𝑠̦𝑖 𝑗𝑢𝑛𝑖𝑜𝑟𝑖;
* 𝐿𝑖𝑔𝑎 4 – 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎 𝑎𝑣𝑒𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑎̆ 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑖 𝑠̦𝑖 𝑗𝑢𝑛𝑖𝑜𝑟𝑖;
* Liga 5 – fără obligativitatea de a avea grupe de copii și juniori.
Totodată, AJF Alba continuă să sprijine financiar cluburile prin subvenționarea baremelor de arbitraj, contribuind astfel la dezvoltarea fotbalului juvenil și la încurajarea investițiilor în creșterea tinerilor jucători.
Sursa informații, foto: AJF Alba
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