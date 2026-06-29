La clasificarea Fotbalului Amator din România 2026: Metalurgistul Cugir – GOLD, au mai fost alte 21 de cluburi din Alba
La clasificarea Fotbalului Amator din România 2026: Metalurgistul Cugir – GOLD, au mai fost alte 21 de cluburi din Alba, 8 – la SILVER și 13 la BRONZE
La clasificarea Fotbalului Amator din România 2026, proiect făcut de FRF, Metalurgistul Cugir este singurul club din Alba care a primit distincția GOLD. Din județ au mai fost 8 cluburi la categoria Silver și alta 13 la Bronze.
Astfel, din acest punct de vedere, Alba este prima în topul întocmit de FRF
Citește și: CS Universitar Alba Iulia și Metalurgistul Cugir, „silver” în proiectul FRF de clasificare a fotbalului amator la nivel juvenil
Federația Română de Fotbal a anunțat încheierea proiectului de clasificare a centrelor de copii și juniori din fotbalul amator din România, ediția 2026.Dintre cele 548 de cluburi care s-au înscris în acest program, 451 au depus dosarele necesare pentru evaluare. Rezultatele finale arată ca 14 cluburi au obținut distincția GOLD, 118 au primit SILVER, 299 au fost încadrate în categoria BRONZE, iar 20 au fost clasificate la CATEGORIA 4.
Clasificarea centrelor de copii și juniori este valabilă pentru doi ani competiționali. Cluburile care nu s-au clasificat până acum sau cele care doresc reevaluarea o pot face în următorul sezon competițional.
Din Alba au obținut
*Gold: Metalurgistul Cugir;
*Silver: Juniorul Aiud, Școala de Fotbal Valea Frumoasei, Spicul Daia Română, Star Pro Optimum, Inter Unirea, CS Zlatna, Sportul Câmpeni, CS Universitar Alba Iulia;
*Bronze: Industria Galda, Optimum GT Sport, Performanță și Educație prin Sport Ighiu 2004, Școala de Fotbal „Ioan Suciu” Blaj, Viitorul Sântimbru, Kinder Teiuș, CS Ocna Mureș, CSȘ Blaj, Academia „Bogdan Andone” Aiud, Recolta Crăciunel, AFC Micești, Oiimpia Aiud, CIL Blaj.
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