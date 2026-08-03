Foto | Alexandru Palamariu, copilul cu rădăcini în Alba Iulia care scrie povești din Singapore pentru cititorii din întreaga lume
Alexandru Palamariu, copilul cu rădăcini în Alba Iulia care scrie povești din Singapore pentru cititorii din întreaga lume
Nu mulți copii își pot trece în CV statutul de autor publicat internațional înainte de a împlini 10 ani. Alexandru Palamariu, un scriitor precoce care și-a lansat miercuri, 22 iulie 2026 volumul „Spy at the Airport” la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, face parte din această categorie rară de autori pentru care imaginația a devenit literatură.
Alexandru – cunoscut de prieteni drept Alex – s-a născut în Singapore, unde familia sa, cu origini în Alba Iulia, s-a stabilit, a început să construiască universul seriei SPY la numai 7 ani. Fascinat de benzile desenate, de gadgeturile de spionaj și de umorul din cărțile pentru copii, el a imaginat un personaj care transformă cele mai obișnuite locuri în scene ale unor misiuni secrete spectaculoase.
Rezultatul este „Spy at the Airport”, primul său volum, o carte ilustrată destinată copiilor de vârstă școlară, în care un puști de 10 ani vede aeroportul nu ca pe un spațiu de tranzit, ci ca pe terenul unei operațiuni de spionaj pline de tuneluri secrete, gadgeturi și provocări. Povestea mizează pe forța imaginației și încurajează lectura prin umor și interactivitate.
Publicarea cărții la editura canadiană FriesenPress a atras atenția presei și mediului educațional din Singapore. Cu ocazia Zilei Mondiale a Cărții, Alexandru a fost invitat să vorbească elevilor despre procesul de scriere și despre experiența publicării primei sale cărți, profesorii descriind volumul drept un instrument potrivit pentru stimularea creativității și a lecturii în rândul copiilor.
Din datele făcute publice de editură reiese că Alex continuă să locuiască în Singapore, unde își dezvoltă deja noi aventuri pentru seria SPY. Autorul mărturisește că inspirația vine din jocurile cotidiene, iar cele mai bune idei apar în timp ce merge spre școală sau chiar în timpul unor „misiuni secrete” imaginare desfășurate acasă.
Prezența lui Alexandru Palamariu la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba a oferit publicului ocazia de a întâlni un autor aflat la începutul unui parcurs literar neobișnuit. Dincolo de lansarea unei cărți, evenimentul propune și o lecție despre curajul de a transforma pasiunea pentru povești într-un proiect editorial internațional, demonstrând că talentul și perseverența nu țin cont de vârstă.
sursa foto: Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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