Investiție de 750.000 de lei la Spitalul Municipal Aiud: Blocul operator, dotat cu un turn laparoscopic 4K de ultimă generație

Spitalul Municipal Aiud pregătește o investiție importantă pentru modernizarea blocului operator. Unitatea medicală a lansat procedura de achiziție pentru un turn complet de chirurgie laparoscopică, cu tehnologii 4K, 3D și fluorescență ICG. Valoarea estimată a contractului ajunge la 750.000 de lei, fără TVA.

Echipamentul care urmează să ajungă în blocul operator al Spitalului Municipal Aiud este unul complex și va include 12 componente, de la sistemul de procesare video 4K și camera endoscopică cu fluorescență ICG până la monitorul 3D/4K UHD, sursa de lumină LED cu tehnologie NIR-ICG și laparoscopul compatibil cu această tehnologie.

Lista echipamentelor este completată de un insuflator cu încălzire, pompe de irigare și sucțiune, o platformă electrochirurgicală cu accesorii, un sistem pentru achiziția video și a datelor pacientului, o trusă de instrumente laparoscopice și un troliu pentru echipamente.

Tehnologie 4K și fluorescență ICG

Noua dotare este destinată intervențiilor laparoscopice și va permite utilizarea unor tehnologii moderne de vizualizare și chirurgie. Sistemul va integra inclusiv fluorescența cu indocianină verde (ICG), tehnologie utilizată pentru o mai bună vizualizare a anumitor structuri în timpul intervențiilor chirurgicale.

Achiziția va fi atribuită în funcție de criteriul „cel mai bun raport calitate-preț”, iar ofertanții trebuie să îndeplinească o serie de condiții tehnice și de conformitate.

Toate dispozitivele medicale ofertate trebuie să respecte legislația europeană în domeniu, să fie prevăzute cu marcaj CE și să fie însoțite de documentele de conformitate. De asemenea, producătorul trebuie să dețină certificare pentru sistemul de management al calității.

Garanție de minimum 2 ani și mentenanță pe termen lung

Contractul prevede o garanție de cel puțin 24 de luni de la instalarea echipamentului. Furnizorul va trebui să răspundă sesizărilor în maximum 48 de ore.

Totodată, ofertantul va trebui să asigure disponibilitatea pieselor de schimb și a serviciilor de mentenanță pentru o perioadă de cel puțin 10 ani după expirarea garanției, serviciile urmând să fie asigurate contra cost.

Furnizorul va avea responsabilitatea nu doar pentru livrare, ci și pentru transportul echipamentului, instalarea și punerea acestuia în funcțiune la Spitalul Municipal Aiud. Contractul include și instruirea a minimum patru persoane din rândul personalului medical și tehnic desemnat.

Documentația tehnică și manualele de utilizare vor trebui furnizate în limba română.

Plata pentru echipamentul medical se va face prin ordin de plată, în termen de 60 de zile de la recepția produselor și primirea facturii fiscale.

Investiția vine în contextul eforturilor de modernizare a infrastructurii medicale și de dotare a blocului operator al Spitalului Municipal Aiud cu echipamente care permit utilizarea unor tehnologii chirurgicale moderne.

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