Curier Județean

VIDEO | Creșa Pikoland, inaugurată oficial în Alba Iulia: Spațiu modern în cartierul Emil Racoviță pentru zeci de copii. Părinții îi vor putea urmări în permanență pe cei mici

Bogdan Ilea

Publicat

acum 21 de minute

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Creșa Pikoland, inaugurată oficial în Alba Iulia: Spațiu modern în cartierul Emil Racoviță pentru zeci de copii. Părinții îi vor putea urmări în permanență pe cei mici

Creșa privată Pikoland din cartierul Emil Racoviță, municipiul Alba Iulia, a fost inaugurată oficial luni, 3 august 2026. Noua unitate oferă servicii de îngrijire și educație pentru copiii cu vârste între 0 și 3 ani.

Noua creșă pune la dispoziția părinților o alternativă pentru îngrijirea copiilor, într-un mediu sigur și prietenos, amenajat special pentru cei mici.

Deschiderea unității vine în contextul cererii tot mai mari pentru locuri în creșe din Alba Iulia, potrivit lui Gabriel Pleșa, edilul din Alba Iulia. 

Este dotată cu camere de supraveghere pentru ca părinții să își poată vedea copilașul în orice moment

,,Ne dorim ca și copii să se simtă în siguranță, iubiți și încurajați. Să descopere lumea prin joacă. Creșa noastră are trei grupe, cu un număr de aproximativ 50 de locuri. Programul este de la 07:30 până la 17:00. Este dotată cu camere de supraveghere pentru ca părinții să își poată vedea copilașul în orice moment. Vă așteptăm cu drag la Pikoland unde pașii mici fac descoperiri mari”, a explicat Andreea Vizitiu, reprezentant Creșa Pikoland, pentru ziarulunirea.ro.

Gabriel Pleșa: Un moment important pentru Alba Iulia

,,Astăzi a avut loc deschiderea oficială a Creșei Pikoland, situată în cartierul Emil Racoviță din Alba Iulia. Mă bucur să văd că, prin această inițiativă privată, familiile din comunitatea noastră beneficiază de o nouă alternativă modernă, sigură și prietenoasă pentru îngrijirea și educația copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani.

Deschiderea acestei creșe private reprezintă un moment important pentru Alba Iulia și vine în completarea eforturilor de a răspunde numărului tot mai mare de solicitări pentru locuri în creșe. Nevoia de servicii de îngrijire și educație de calitate este una reală, iar orice inițiativă care oferă părinților mai multe opțiuni și contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor este binevenită.

Îi felicit pe toți cei care au gândit și au pus în practică acest proiect modern, dedicat copiilor albaiulieni. Este o investiție în viitor, în sprijinirea familiilor și în crearea unui mediu adaptat nevoilor celor mai mici membri ai comunității noastre. Le doresc copiilor să aibă parte de multe momente frumoase, de joacă, descoperire și învățare, iar celor din echipa creșei le transmit mult succes și cât mai multe realizări!”, se arată în mesajul publicat de Gabriel Pleșa, primarul din Alba Iulia, pe o rețea de socializare.

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