Primăria Blaj, investiție majoră în inteligență artificială și digitalizare robotică: Piesa de rezistență, asistentul virtual „AURA”

Primăria Municipiului Blaj a lansat, în 30 iulie 2026, o licitație deschisă pentru implementarea soluțiilor RPA și AI, de la asistentul virtual AURA la procese administrative complet automatizate.

Administrația publică locală din Municipiul Blaj face un pas uriaș către viitorul digital. U.A.T. Blaj a lansat caietul de sarcini (înregistrat sub nr. 26-36376-PBJ / 27.07.2026) pentru achiziția publică de servicii de implementare software RPA (Robotic Process Automation) și Inteligență Artificială (AI). Proiectul, parte a inițiativei „Comunități digitale pentru o regiune inteligentă – soluții digitale”, este finanțat prin Regio – Programul Regional Centru 2021-2027 (Fondul European de Dezvoltare Regională).

În prezent, activitățile din cadrul Primăriei Municipiului Blaj se desfășoară preponderent prin intervenție umană directă, implicând un volum semnificativ de sarcini repetitive. Personalul utilizează aplicații precum Forexe (Punctul unic de acces al MFP), programul de contabilitate SICO Web, softul fiscal SIMTAX, platforma de registratură (implementată anterior prin POCA), pachetul Microsoft Office și website-ul oficial al instituției. Noua investiție își propune să elimine birocrația excesivă și să eficientizeze radical activitățile interne.

Soluția software solicitată îmbină trei piloni tehnologici de ultimă generație, oferind specificații de performanță stricte, dar deschise către soluții echivalente:

*Automatizare Robotică (Platforma UiPath sau echivalent): Va fi utilizată pentru automatizarea proceselor repetitive și interconectarea sistemelor disparate (SEAP, Forexe, SIMTAX, SICO Web), asigurând un flux de date coerent fără intervenție umană manuală.

*Inteligență Artificială & Modele GPT (OpenAI sau echivalent): Modele de limbaj natural integrate atât în asistentul virtual AURA pentru comunicarea cu cetățenii, cât și în modulul AI de registratură pentru clasificarea, indexarea și arhivarea automată a fișierelor PDF sau a emailurilor.

*Platformă CRM & Interfețe Grafice (Podio sau echivalent): O interfață dedicată accesibilă web și mobil pentru monitorizarea proiectelor din fonduri europene și a achizițiilor publice (SEAP / MySMIS / PNRR).

Punctul central al interacțiunii digitale va fi Asistentul Virtual AI „AURA”, integrat direct pe site-ul oficial www.municipiulblaj.ro. AURA va oferi:

*Acces 24/7/365: Răspunsuri instantanee privind taxe, impozite, program de lucru și acte necesare.

*Asistență la completarea cererilor: Ghid pas cu pas pentru cetățeni și companii.

*Accesibilitate universală: Funcționalități de Text-to-Speech, operare prin comenzi vocale (NLP) și interfață adaptabilă vizual pentru persoanele cu dizabilități.

*Ghid dedicat firmelor: Calendarul termenelor fiscale, autorizații și licențe de funcționare.

În cadrul proiectului, prestatorul va livra documentații de analiză PDD (Process Definition Document) pentru 17 soluții specifice RPA / AI. Printre cele mai importante procese automatizate se numără:

*Contabilitate & Financiar: Descărcarea automată a facturilor din SPV/Forexe, introducerea în SICO Web, procesarea extraselor de cont și confirmarea plăților.

*Secretariat & Registratură: Generarea automată a dispozițiilor și hotărârilor din șabloane, încărcarea în registrul local și Monitorul Oficial Local, clasificare și indexare AI.

*Achiziții Publice & Investiții: Monitorizarea zilnică a alertelor pe SEAP, MySMIS și PNRR, avertizarea automată a termenelor limită și notificări push pe dispozitive mobile.

Proiectul se va derula pe parcursul a 14 luni, fiind structurat în trei faze principale de execuție:

*Faza de Proiectare (3 luni): Analiză de business, realizarea documentelor PDD, prototipare UI/UX.

*Faza de Dezvoltare (6 luni): Dezvoltare software front-end/back-end, programare roboți RPA și integrare API.

*Faza de Testare și Go-Live (3 luni): Testare cu date fictive, consultare comunitară pentru AURA, instruirea personalului și o perioadă de monitorizare post-lansare de 30 de zile.

Echipa prestatorului trebuie să includă obligatoriu minim un Project Manager (min. 3 ani experiență coordonare proiecte IT), un Business Analyst (min. 3 ani experiență RPA/AI) și un RPA/AI Developer (min. 3 ani experiență în dezvoltare și implementare de automatizări).

Caietul de sarcini impune condiții stricte privind proprietatea intelectuală și securitatea datelor. Conform OUG nr. 41/2016, toate drepturile patrimoniale de autor și codul sursă al tuturor componentelor dezvoltate vor fi transferate în proprietatea exclusivă a Primăriei Municipiului Blaj.

De asemenea, soluțiile vor fi protejate prin autentificare multifactor, criptare și control strict al accesului pe bază de roluri, asigurând conformitatea deplină cu regulamentele GDPR.

Secțiune Știri sub articolul principal