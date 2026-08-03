Premierul Ilie Bolojan despre criza energetică cu care se confruntă România: „Importăm peste 2.000 – 2500 de MW zilnic”

„Importăm peste 2.000 – 2500 de MW zilnic. Ungaria importă 4.500. Din punct de vedere al importurilor, există o presiune importantă pe care trebuie să o acoperim”, a declarat luni, 3 august 2026, premierul intermar Ilie Bolojan, în contextul crizei energetice cu care se confruntă România.

„Am încheiat o întâlnire importantă pe componenta de energie cu principalii consumatori și reprezentanți ai patronatelor. Am stabilit măsurile privind reducerea voluntară a consumului de energie în orele de seară.

Tendința de scădere a debitului Dunării este de scădere. Vom ajunge la debite estimate de aproximativ 1400 mc2. Ca efect a scăderii debitelor pe Dunăre și alte bazine hidrografice capacitățile de producție pe centrale hidroelectrice sunt limitate. Doar la Porțile de Fier am pierdut 2.000 de MW.

Suntem în situația în care a trebuit să închidem un grup de la Cernavodă de 500MW.

La orele serii, între 19-23, avem un deficit important pe care îl acoperim din importuri.

Măsurile pe care le-am adoptat în acest zile sunt pe mai multe planuri. Am pornit toate capacitățile energetice care sunt în funcțiune în România la capacitate maximă: centrale pe gaz în marile orașe, pe producția de fotovoltaice la maximum.

Un obiectiv important este menținerea în funcțiune a grupului 2 de la Cernavodă”, a mai afirmat, între altele, premierul interimar Ilie Bolojan.

foto: arhivă

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