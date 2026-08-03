O femeie de 34 de ani și un bărbat de 27 de ani, din Alba, cu „alcool la bord” pe drumuri din Hunedoara
O femeie de 34 de ani și un bărbat de 27 de ani, din Alba, cu „alcool la bord” pe drumuri din Hunedoara
Sâmbătă, 1 august 2026, în jurul orei 16:20, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Hunedoara au oprit pentru control, pe DN 7, în localitatea Simeria, o autoutilitară care se deplasa din direcția Deva către Sebeș.
La volan a fost identificat un bărbat în vârstă de 27 de ani, din județul Alba. Polițiștii au procedat la testarea sa cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Ulterior, conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.
În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor faptei.
Duminică, 2 august 2026, în jurul orei 11:50, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Orăștie, aflați în desfășurarea unei acțiuni pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, au oprit pentru control, pe strada Eroilor din municipiul Orăștie, un autoturism condus de o femeie în vârstă de 34 de ani, din județul Alba.
În urma testării conducătoarei auto cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat. Aceasta a fost condusă ulterior la o unitate medicală, în vederea recoltării de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.
În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, cercetările fiind continuate în vederea dispunerii măsurilor legale.
sursa: IPJ Hunedoara
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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