Actualitate

O femeie de 34 de ani și un bărbat de 27 de ani, din Alba, cu „alcool la bord” pe drumuri din Hunedoara

Ioana Oprean

Publicat

acum 20 de minute

în

De

O femeie de 34 de ani și un bărbat de 27 de ani, din Alba, cu „alcool la bord” pe drumuri din Hunedoara

Sâmbătă, 1 august 2026, în jurul orei 16:20, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Hunedoara au oprit pentru control, pe DN 7, în localitatea Simeria, o autoutilitară care se deplasa din direcția Deva către Sebeș.

La volan a fost identificat un bărbat în vârstă de 27 de ani, din județul Alba. Polițiștii au procedat la testarea sa cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor faptei.

Duminică, 2 august 2026, în jurul orei 11:50, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Orăștie, aflați în desfășurarea unei acțiuni pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, au oprit pentru control, pe strada Eroilor din municipiul Orăștie, un autoturism condus de o femeie în vârstă de 34 de ani, din județul Alba.

În urma testării conducătoarei auto cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat. Aceasta a fost condusă ulterior la o unitate medicală, în vederea recoltării de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, cercetările fiind continuate în vederea dispunerii măsurilor legale.

sursa: IPJ Hunedoara

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Dumitru Chisăliță, șeful AEI: România, campioana europeană a scumpirii motorinei. Țiței românesc, rafinării românești, prețuri ca și cum totul ar veni din import

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

3 august 2026

De

Dumitru Chisăliță, șeful AEI: România, campioana europeană a scumpirii motorinei. Țiței românesc, rafinării românești, prețuri ca și cum totul ar veni din import  În ultimele șapte zile, prețul mediu al motorinei la pompă a crescut în România cu 7,5%, cea mai mare creștere dintre țările europene analizate. Mai mult decât în Croația, unde creșterea a […]

Citește mai mult

Actualitate

Absolvenții care nu au dat BAC-ul sau nu l-au promovat, termen-limită de depunere a dosarelor la AJOFM pentru indemnizația de șomaj: În ce condiții se acordă banii

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

3 august 2026

De

Absolvenții care nu au dat BAC-ul sau nu l-au promovat, termen-limită de depunere a dosarelor la AJOFM pentru indemnizația de șomaj: În ce condiții se acordă banii Absolvenții de liceu din România, care nu s-au înscris la Bacalaureatul 2026 sau nu l-au promovat, mai au foarte puțin timp la dispoziție să se prezinte la Agenția […]

Citește mai mult

Actualitate

Ajutoare pentru crescătorii de bovine și porcine: Noi scheme de sprijin financiar aprobate de Parlament. Cât este subvenţia

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

3 august 2026

De

Ajutoare pentru crescătorii de bovine și porcine: Noi scheme de sprijin financiar aprobate de Parlament. Cât este subvenţia Parlamentul a aprobat vineri, 31 iulie 2026, un pachet legislativ care introduce noi scheme de sprijin financiar pentru crescătorii de bovine și porcine și înăsprește măsurile de combatere a pestei porcine africane. Autoritățile anunță că un program similar […]

Citește mai mult