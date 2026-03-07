Jocurile de noroc ar putea fi interzise în mai multe orașe din Alba. Ce spun primarii după ce Guvernul le permite să decidă dacă vor să păstreze sau nu păcănelele

Reglementările privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc au fost modificate prin Ordonanța de urgență adoptată de Guvern, marți, 24 februarie 2026.

Potrivit noilor prevederi, operatorii licențiați vor trebui să obțină, pe lângă licența națională, și o autorizație de funcționare emisă de autoritatea administrației publice locale.

În acest fel, administrațiile locale vor avea posibilitatea să decidă dacă sălile de jocuri tip „păcănele” vor mai putea funcționa pe raza unității administrativ-teritoriale.

Ziarul Unirea a discutat cu mai mulți primari din județul Alba despre ordonanța de urgență menționată anterior, pentru a afla primele impresii și eventualele măsuri sau proceduri pe care intenționează să le adopte în viitor, deoarece eliminarea sălilor de joc din oraşe se va face treptat, pe măsură ce vor expira autorizaţiile deja existente.

Alba Iulia:

„Categoric vom lua niște măsuri. Ori le interzicem, ori le lăsăm să funcționeze într-o anumită zonă, dar trebuie să se termine cu nebunia asta din tot orașul. Lângă școli, lângă biserici, nu este în regulă. Să vedem exact cum arată ordonanța și apoi vom decide”, a explicat primarul Gabriel Pleșa.

Aiud:

„Ca părere personală, eu aș interzice cel puțin în zona centrală și aș lua diferite măsuri. Trebuie însă să mă consult cu Consiliul Local, care este factorul de decizie. Cei 19 consilieri trebuie să își exprime punctul de vedere. Va fi înaintată o propunere către Consiliul Local și, poate, nu ar strica nici organizarea unei dezbateri publice”, a spus Dragoș Crișan.

Sebeș:

„Vom analiza toate aspectele legislative. Din punctul meu de vedere, cu siguranță, ne dorim să diminuăm cât mai mult posibil astfel de activități pe raza municipiului Sebeș și, dacă se poate, într-un termen relativ scurt, să le interzicem complet. Așadar, să reducem activitatea aproape de zero. Bineînțeles, va trebui să aprobăm o astfel de decizie în Consiliul Local, să vedem ce impact există și în ce zone funcționează, însă dorința este clară, eliminarea lor”, a explicat Dorin Nistor, primarul din Sebeș.

Blaj:

,,Formăm o strategie. Împreună cu Consiliul Local și angajații primăriei o să abordăm acest subiect. În această dimineață am avut deja o primă discuție. Analizăm și în termenul optim vom lua o decizie”, a precizat Gheorghe Valentin Rotar.

Cugir:

„În orașul Cugir, cel mai probabil, propunerea mea va fi să interzicem jocurile de noroc. Vom avea însă o discuție în Consiliul Local, iar consilierii vor decide. Este important că Guvernul a lăsat această decizie la latitudinea autorităților locale, fiind un pas important pentru fiecare comunitate să hotărască dacă are sau nu nevoie de jocuri de noroc. În perioada următoare, la Cugir, vom face o analiză și vom lua o decizie”, a mai explicat edilul Adrian Teban.

Teiuș:

„Punctul meu de vedere a fost același. Nu sunt pentru jocurile de noroc în orașe, mai ales în cele mici. Generează probleme suplimentare, de siguranță, de familie și de altă natură. Nu este doar opinia mea că astfel de activități nu ar trebui să se regăsească în comunități. Vom veni în Consiliul Local cu o asemenea propunere. Rămâne să vedem ce se va hotărî, fiecare consilier va trebui să voteze. Propunerea mea este de a interzice aceste activități”, a declarat Mirel Vasile Hălălai, primarul din Teiuș.

Abrud:

,,Momentan nu am văzut Ordonanța. Atunci când se relatează anumite aspecte despre o lege, ordonanță sau act normativ, de fiecare dată mai apare câte ceva diferit. Momentan nu pot să am o părere dacă nu am studiat-o. Noi ne-am bătut foarte tare cu taxele din Munții Apuseni și acum încercăm să ajutăm oamenii. După ce o vom studia, vom lua o decizie”, a explicat Radu Tuhuț.

Baia de Arieș:

,,Eu nu sunt încântat de jocurile de noroc. Ca și primar nu îmi doresc aceste lucruri în oraș. O să discut cu Consiliul Local cât de curând. Dar ca primar, nu sunt deloc de acord cu jocurile de noroc”, a transmis edilul Marius Dup.

Câmpeni:

„Cât voi fi eu primar, nu se va permite desfășurarea jocurilor de noroc în Câmpeni. În baza legii adoptate anterior, care interzicea astfel de activități în localitățile sub un anumit număr de locuitori, agenții economici s-au conformat, iar jocurile de noroc care fac acum obiectul discuției nu mai există în oraș.”

Ocna Mureș:

,,La noi jocurile de noroc au fost interzise prin Codul Fiscal inițial, deoarece aveam doar 12.000 de locuitori. Nu am analizat foarte atent Ordonanța. Dar la noi, jocurile de noroc nu funcționează, așadar nu ne afectează”, a spus Silviu Vințeler, edilul din Ocna Mureș.

