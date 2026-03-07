Jocurile de noroc ar putea fi interzise în mai multe orașe din Alba. Ce spun primarii după ce Guvernul le permite să decidă dacă vor să păstreze sau nu păcănelele
Jocurile de noroc ar putea fi interzise în mai multe orașe din Alba. Ce spun primarii după ce Guvernul le permite să decidă dacă vor să păstreze sau nu păcănelele
Reglementările privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc au fost modificate prin Ordonanța de urgență adoptată de Guvern, marți, 24 februarie 2026.
Potrivit noilor prevederi, operatorii licențiați vor trebui să obțină, pe lângă licența națională, și o autorizație de funcționare emisă de autoritatea administrației publice locale.
În acest fel, administrațiile locale vor avea posibilitatea să decidă dacă sălile de jocuri tip „păcănele” vor mai putea funcționa pe raza unității administrativ-teritoriale.
Ziarul Unirea a discutat cu mai mulți primari din județul Alba despre ordonanța de urgență menționată anterior, pentru a afla primele impresii și eventualele măsuri sau proceduri pe care intenționează să le adopte în viitor, deoarece eliminarea sălilor de joc din oraşe se va face treptat, pe măsură ce vor expira autorizaţiile deja existente.
Alba Iulia:
„Categoric vom lua niște măsuri. Ori le interzicem, ori le lăsăm să funcționeze într-o anumită zonă, dar trebuie să se termine cu nebunia asta din tot orașul. Lângă școli, lângă biserici, nu este în regulă. Să vedem exact cum arată ordonanța și apoi vom decide”, a explicat primarul Gabriel Pleșa.
Aiud:
„Ca părere personală, eu aș interzice cel puțin în zona centrală și aș lua diferite măsuri. Trebuie însă să mă consult cu Consiliul Local, care este factorul de decizie. Cei 19 consilieri trebuie să își exprime punctul de vedere. Va fi înaintată o propunere către Consiliul Local și, poate, nu ar strica nici organizarea unei dezbateri publice”, a spus Dragoș Crișan.
Sebeș:
„Vom analiza toate aspectele legislative. Din punctul meu de vedere, cu siguranță, ne dorim să diminuăm cât mai mult posibil astfel de activități pe raza municipiului Sebeș și, dacă se poate, într-un termen relativ scurt, să le interzicem complet. Așadar, să reducem activitatea aproape de zero. Bineînțeles, va trebui să aprobăm o astfel de decizie în Consiliul Local, să vedem ce impact există și în ce zone funcționează, însă dorința este clară, eliminarea lor”, a explicat Dorin Nistor, primarul din Sebeș.
Blaj:
,,Formăm o strategie. Împreună cu Consiliul Local și angajații primăriei o să abordăm acest subiect. În această dimineață am avut deja o primă discuție. Analizăm și în termenul optim vom lua o decizie”, a precizat Gheorghe Valentin Rotar.
Cugir:
„În orașul Cugir, cel mai probabil, propunerea mea va fi să interzicem jocurile de noroc. Vom avea însă o discuție în Consiliul Local, iar consilierii vor decide. Este important că Guvernul a lăsat această decizie la latitudinea autorităților locale, fiind un pas important pentru fiecare comunitate să hotărască dacă are sau nu nevoie de jocuri de noroc. În perioada următoare, la Cugir, vom face o analiză și vom lua o decizie”, a mai explicat edilul Adrian Teban.
Teiuș:
„Punctul meu de vedere a fost același. Nu sunt pentru jocurile de noroc în orașe, mai ales în cele mici. Generează probleme suplimentare, de siguranță, de familie și de altă natură. Nu este doar opinia mea că astfel de activități nu ar trebui să se regăsească în comunități. Vom veni în Consiliul Local cu o asemenea propunere. Rămâne să vedem ce se va hotărî, fiecare consilier va trebui să voteze. Propunerea mea este de a interzice aceste activități”, a declarat Mirel Vasile Hălălai, primarul din Teiuș.
Abrud:
,,Momentan nu am văzut Ordonanța. Atunci când se relatează anumite aspecte despre o lege, ordonanță sau act normativ, de fiecare dată mai apare câte ceva diferit. Momentan nu pot să am o părere dacă nu am studiat-o. Noi ne-am bătut foarte tare cu taxele din Munții Apuseni și acum încercăm să ajutăm oamenii. După ce o vom studia, vom lua o decizie”, a explicat Radu Tuhuț.
Baia de Arieș:
,,Eu nu sunt încântat de jocurile de noroc. Ca și primar nu îmi doresc aceste lucruri în oraș. O să discut cu Consiliul Local cât de curând. Dar ca primar, nu sunt deloc de acord cu jocurile de noroc”, a transmis edilul Marius Dup.
Câmpeni:
„Cât voi fi eu primar, nu se va permite desfășurarea jocurilor de noroc în Câmpeni. În baza legii adoptate anterior, care interzicea astfel de activități în localitățile sub un anumit număr de locuitori, agenții economici s-au conformat, iar jocurile de noroc care fac acum obiectul discuției nu mai există în oraș.”
Ocna Mureș:
,,La noi jocurile de noroc au fost interzise prin Codul Fiscal inițial, deoarece aveam doar 12.000 de locuitori. Nu am analizat foarte atent Ordonanța. Dar la noi, jocurile de noroc nu funcționează, așadar nu ne afectează”, a spus Silviu Vințeler, edilul din Ocna Mureș.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Solidaritate, emoție și speranță pentru bunicii din Apuseni: Au fost vizitați la început de primăvară de voluntarii Offroad Ajută și au primit pachete și mărțișoare realizate de elevii de la școlile de munte
Solidaritate, emoție și speranță pentru bunicii din Apuseni: Au fost vizitați la început de primăvară de voluntarii Offroad Ajută și au primit pachete și mărțișoare realizate de elevii de la școlile de munte Voluntarii Offroad Ajută Apuseni au pornit din nou pe drumurile greu accesibile ale Apusenilor pentru a ajunge la cei care au cea […]
VIDEO | Înmormântarea Fărșangului 2026 la Rimetea: Obiceiul popular, vechi de mai bine de 300 de ani, în localitatea din Alba unde soarele răsare de două ori
Înmormântarea Fărșangului 2026 la Rimetea: Obiceiul popular, vechi de mai bine de 300 de ani, în localitatea din Alba unde soarele răsare de două ori Comuna Rîmetea s-a transformat sâmbătă, 7 martie 2026, în scena unei tradiții vechi de peste 300 de ani, ”Înmormântarea Fărșangului”. Ca în fiecare an, la Rîmetea, localnicii şi participanţii „îngroapă“ […]
FOTO | „Școala Viitorului”, construită la Ciugud: Școală, bază sportivă, sală de sport, bazin de înot și parc, printr-o investiție de peste 10 milioane de euro din fonduri proprii
„Școala Viitorului”, construită la Ciugud: Școală, bază sportivă, sală de sport, bazin de înot și parc, printr-o investiție de peste 10 milioane de euro din fonduri proprii Comuna Ciugud a lansat oficial sâmbătă, 7 martie 2026, proiectul „Școala Viitorului” prin care administrația locală și comunitatea vor construi împreună o nouă școală modernă, care se dorește […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Fostul ministru al Educaţiei: Fondul de burse pentru studenţi pe tot anul 2026 ar urma să fie în jur de 1,5 miliarde de lei
Fostul ministru al Educaţiei: Fondul de burse pentru studenţi pe tot anul 2026 ar urma să fie în jur de...
Moody’s, avertisment dur: „România ar putea fi retrogradată dacă planul de consolidare fiscală nu va fi implementat în mod eficient”
Moody’s, avertisment dur: „România ar putea fi retrogradată dacă planul de consolidare fiscală nu va fi implementat în mod eficient”...
Știrea Zilei
Jocurile de noroc ar putea fi interzise în mai multe orașe din Alba. Ce spun primarii după ce Guvernul le permite să decidă dacă vor să păstreze sau nu păcănelele
Jocurile de noroc ar putea fi interzise în mai multe orașe din Alba. Ce spun primarii după ce Guvernul le...
VIDEO | Solidaritate, emoție și speranță pentru bunicii din Apuseni: Au fost vizitați la început de primăvară de voluntarii Offroad Ajută și au primit pachete și mărțișoare realizate de elevii de la școlile de munte
Solidaritate, emoție și speranță pentru bunicii din Apuseni: Au fost vizitați la început de primăvară de voluntarii Offroad Ajută și...
Curier Județean
INCENDIU de vegetație uscată la Șard: Flăcările au cuprins aproximativ 1.000 mp de teren
INCENDIU de vegetație uscată la Șard: Flăcările au cuprins aproximativ 1.000 mp de teren Un incendiu de vegetație uscată a...
VIDEO | INCENDIU de vegetație uscată la Săliștea-Deal: Ard arbuști la marginea unei păduri, pe o suprafață de aproximativ 1 hectar
INCENDIU de vegetație uscată la Săliștea-Deal: Ard arbuști la marginea unei păduri, pe o suprafață de aproximativ 1 hectar Un...
Politică Administrație
VIDEO | Centrul de zi pentru persoane vârstnice din Blaj, aproape finalizat: Va dispune de o echipă mobilă, care va ajunge la domiciliile persoanelor greu deplasabile
Centrul de zi pentru persoane vârstnice din Blaj, aproape finalizat: Va dispune de o echipă mobilă, care va ajunge la...
VIDEO | Primăria Blaj a semnat două contracte de aproape 3 milioane de euro: Investiții noi în eficientizarea energetică și digitalizarea administrației
Primăria Blaj a semnat două contracte de aproape 3 milioane de euro: Investiții noi în eficientizarea energetică și digitalizarea administrației...
Opinii Comentarii
Modele de FELICITĂRI de 8 martie. MESAJE și URĂRI care pot fi transmise prin SMS de ZIUA FEMEII
Modele de FELICITĂRI de 8 martie 2026, ziua mamei. Texte cu MESAJE, CITATE și URĂRI care pot fi trimise prin...
MESAJE de ziua MAMEI, 8 MARTIE 2026. Ce urări, SMS-uri şi felicitări emoţionante îi poţi transmite mamei tale de Ziua Femeii
MESAJE de 8 MARTIE 2026 pentru MAMA • Texte cu SMS- uri, felicitări şi urări creștine de Ziua Mamei • FELICITARI...