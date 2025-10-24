Jandarmii din Alba, pe teren în weekendul 25-26 octombrie 2025. Evenimente culturale, sportive și religioase, sub protecția și supravegherea forțelor de ordine
Jandarmii din Alba, prezenți la numeroase misiuni pe parcursul acestui sfârșit de săptămână
Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba vor fi prezenți în acest weekend la o serie de activități cu caracter promoțional, sportiv, cultural-artistic și religios, pentru asigurarea măsurilor de ordine publică și desfășurarea acestora în condiții de siguranță.
Astfel, efectivele noastre vor acționa în zona Valea Răchitei, la tradiționalul Târg de animale, dar și în comuna Unirea, unde va avea loc un eveniment similar, care atrage numeroși comercianți și vizitatori din zonă. De asemenea, jandarmii vor fi prezenți în piața agroalimentară din localitatea Săsciori, unde se va desfășura manifestarea promoțională „Târgul Cepei”, dedicată produselor tradiționale locale. Totodată, vom fi prezenți și în zona fostului poligon de tragere din Micești, la evenimentul „Tropote în Țara Vinului”, manifestare ce va include concursuri de cabaline.
Manifestările dedicate Zilei Armatei Române vor beneficia, de asemenea, de prezența jandarmilor, care vor asigura măsurile de ordine publică la Cimitirul Eroilor și în Piața Cetății din Municipiul Alba Iulia, dar și la Monumentul Eroilor și Cimitirul Eroilor din Municipiul Sebeș, acolo unde vor avea loc ceremonii militare și religioase în cinstea eroilor neamului. De asemenea, vom fi prezenți și la Mănăstirea Dumbrava, unde va fi oficiată slujba religioasă prilejuită de hramul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie.
În plan sportiv, jandarmii vor acționa pe stadionul din comuna Șugag, la partida de fotbal din cadrul Ligii a III-a dintre CSL Hidro Mecanica Șugag 1984 și CS Unirea Sântana, precum și la Sala Polivalentă din Municipiul Blaj, unde se va disputa meciul de volei din cadrul Diviziei A1 Feminin dintre CSM Volei Alba Blaj și CS Dinamo București. Tot în acest sfârșit de săptămână, jandarmii vor fi prezenți și pe stadionul din Oarda de Jos, unde se va desfășura etapa finală a Campionatului Național de Rugby 7 Feminin.
La meciul de fotbal din cadrul Ligii a III-a, dintre echipele CSM Unirea Alba Iulia și Poli Timișoara, care va avea loc pe Stadionul „Cetate” din Municipiul Alba Iulia, măsurile de ordine publică vor fi asigurate de către colegii din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Regele Ferdinand I” Târgu Mureș.
Prin prezența la aceste activități, jandarmii din Alba contribuie la menținerea unui climat de siguranță, respect și ordine publică, asigurându-se că toate evenimentele se desfășoară în condiții optime pentru participanți, organizatori și public.
Sursă foto reprezentativă: Arhivă
