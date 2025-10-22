VIDEO | Jandarmii din Alba Iulia, în misiune specială pentru cei mici: Minnie și Mickey Mouse au fost surpriza care a stârnit aplauze și râsete

Jandarmii din Alba Iulia, în misiune specială pentru cei mici: Minnie și Mickey Mouse au fost surpriza care a stârnit aplauze și râsete

Copiii de la Grădinițele cu Program Prelungit nr. 16 și Bărăbanț au avut parte, miercuri, 22 octombrie, de o vizită specială din partea jandarmilor albaiulieni. Cei mici s-au bucurat să descopere autospecialele, echipamentele și misiunile jandarmilor, iar surpriza zilei a fost apariția personajelor Minnie și Mickey Mouse, care au adus un plus de bucurie și voie bună.

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba au fost, miercuri, 22 octombrie, oaspeții celor mici de la Grădinița cu Program Prelungit nr. 16 și Grădinița cu Program Prelungit Bărăbanț din Municipiul Alba Iulia.

Cei aproximativ 230 de copii prezenți au trăit momente pline de bucurie și entuziasm, având ocazia să urce în autospecialele jandarmilor, să afle mai multe despre misiunile acestora și să probeze echipamentele din dotare, precum căști, veste de protecție și scuturi.

Surpriza zilei a venit odată cu apariția personajelor îndrăgite Minnie și Mickey Mouse, care au coborât din autospeciala jandarmilor, spre încântarea copiilor. Întâlnirea s-a transformat într-un moment plin de voie bună, zâmbete și aplauze, marcând o zi pe care cei mici o vor ține minte mult timp.

De asemenea, atenția copiilor a fost atrasă și de căţelușa Nyx, cel mai nou „recrut” al jandarmilor albaiulieni, un pui curios și jucăuș care urmează să fie dresat pentru activități specifice.

Prin aceste activități, jandarmii albaiulieni doresc să le arate celor mici că, dincolo de uniformă, se află oameni apropiați, prietenoși și mereu pregătiți să le fie alături.

