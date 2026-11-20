Accident rutier la Sebeș, pe DJ106k: Un singur autoturism implicat

Un accident rutier a avut loc în zona Sebeș, vineri, 20 noiembrie 2026, pe DJ106k. Din primele informații disponibile, în evenimentul rutier a fost implicat un singur autoturism.

Conform ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în mun. Sebes, pe DJ106k.

În accident ar fi implicat 1 autoturism, fara persoane incarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

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