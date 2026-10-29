Vârstnică din Cugir, înșelată cu 74.500 de lei prin metoda „investiții la bursă”: Persoane necunoscute i-au promis un câștig rapid

O femeie de 74 de ani, din Cugir, a rămas fără 74.500 de lei după ce persoane necunoscute ar fi convins-o să facă mai multe transferuri bancare, sub pretextul unor investiții la bursă care i-ar fi adus un profit rapid.

Polițiștii fac cercetări pentru înșelăciune și încearcă să identifice autorii și să recupereze prejudiciul.

Potrivit IPJ Alba, fa data de 24 octombrie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cugir au fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 74 de ani, din orașul Cugir, cu privire la faptul că ar fi fost victima unei înșelăciuni.

Din primele cercetări efectuate de polițiști a reieșit că, în perioada 7–8 septembrie 2026, persoane necunoscute ar fi indus-o în eroare pe femeie, sub pretextul că o vor ajuta să investească la bursă, în vederea obținerii unui profit rapid.

Astfel, acestea ar fi determinat-o să efectueze mai multe transferuri bancare, în valoare totală de 74.500 de lei, într-un cont indicat de persoanele necunoscute.

În cauză, polițiștii continuă cercetările, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, în vederea identificării autorilor și recuperării prejudiciului.

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