Video | Două persoane din aceeași familie, reținute pentru trafic de droguri la Pianu: Sute de ramuri și plante de canabis, descoperite în urma perchezițiilor
Două persoane din aceeași familie, reținute pentru trafic de droguri la Pianu: Sute de ramuri și plante de canabis, descoperite în urma perchezițiilor
Două persoane din aceeași familie, de 48 și 51 de ani, au fost reținute după ce ar fi vândut canabis timp de mai mulți ani.
În urma a șapte percheziții făcute la Pianu, polițiștii și procurorii DIICOT au descoperit sute de ramuri și mai multe plante de canabis.
Conform IPJ Alba, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia, au documentat activitatea infracțională a două persoane, membre ale aceleași familii, de 48 și 51 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc în formă continuată.
Din materialul probator administrat a reieșit faptul că, în perioada dintre vara anului 2023 și octombrie 2026, persoanele cercetate ar fi procurat, deținut, oferit cu titlu gratuit și vândut canabis, cu sume între 25 și 70 de lei pentru un gram.
Ieri, în urma celor 7 percheziții domiciliare efectuate în localitatea Pianu, județul Alba, au fost descoperite și ridicate 475 de ramuri de plante de canabis, 9 plante de canabis, țigarete confecționate artizanal, diferite recipiente și pungi conținând substanță vegetală, un cântar electronic de precizie, un grinder, obiecte purtând urme de substanță, precum și alte mijloace de probă.
La data de 28 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus reținerea celor două persoane.
Astăzi, 29 octombrie 2026, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Alba cu propunere de arestare preventivă a acestora, pentru 30 de zile.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Alba și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
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