INVESTIȚIE într-un cartier din Alba Iulia: Rețeaua electrică s-a extins, grație unui proiect de peste 2 milioane de lei

Nicolae Ciucă a anunțat, miercuri, în ultima ședință de Guvern din acest an, că de la 1 ianuarie nu se va mai acorda compensarea de 50 de bani/litru la carburanți pentru că prețurile au scăzut. Potrivit premierului, măsura va fi reintrodusă în cazul unei noi scumpiri a carburanților.

„Daca initial masura nu parea sa fie una care sa produca efecte, iata ca la sfarsitul anului putem constata ca a fost o masura buna, pretul la carburant ajungand la un nivel de dinainte ca masura sa fi fost decisa la nivelul guvernului. Trebuie sa anuntam ca incepand de la 1 ianuarie 2023 ea nu va mai functiona, in schimb este o decizie de suspendare, guvernul fiind pregatit ca in masura in care preturile au o evolutie care sa depaseasca puterea de cumparare sa o aplicam din nou”, a declarat Ciucă.

Guvernul a introdus de la 30 iunie 2022 compensarea prețului la carburant.

