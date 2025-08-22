Rămâi conectat

Sport

Într-o partidă de verificare, Hermannstadt – CIL Blaj 5-0 (3-0) | Echipa din „Mica Romă” a încheiat amicalele cu un duel cu o prim divizionară

Dan HENEGAR

Publicat

acum 25 de minute

în

De

Într-o partidă de verificare, Hermannstadt a învins CIL Blaj 5-0 (3-0). Echipa din „Mica Romă” a încheiat amicalele cu un duel cu o prim divizionară

Într-o partidă de verificare, ieri, prim divizionara Hermannstadt a învins CIL Blaj, scor 5-0 (3-0), într-un duel sentimental pentru Daniel Tătar, antrenorul vizitatorilor.

Citește și: Liga 3, runda inaugurală: Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir! La Șugag vine Poli Timișoara, CIL Blaj – acasă cu Sântana, CSU Alba Iulia – deplasare la Șag

În ultima repetiție amicală, CIL Blaj a mizat pe formula: Păduraru – Borza, R. Popa, Jica, Boldea, Taifas, Cristea, Mensah, Istrate, Macarie, Cîrstean; au mai intrat R. Damian, Maghiari, Csiki, Gliga, Man, Alves, Roșca, Lungar, Pașca; nu au evoluat Greu și Nai.

Blăjenii au încheiat jocurile de verificare iar săptămâna viitoare, în prima rundă a Ligii 3, evoluează acasă, vineri, 29 august, cu Unirea Sântana

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Cât costă biletele la meciul cu Botoșani de la Alba Iulia: CSM Unirea a stabilit și prețul abonamentelor pentru noul sezon

Lucian Daramus

Publicat

acum 17 ore

în

21 august 2025

De

Cât costă biletele la meciul cu Botoșani de la Alba Iulia: CSM Unirea a stabilit și prețul abonamentelor Biletele la meciul pe care divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia îl va juca pe teren propriu cu prim-divizionara FC Botoșani în play-off-ul Cupei României la fotbal costă 20 de lei. Citește și: CSM Unirea Alba Iulia […]

Citește mai mult

Sport

Liga 3, Seria 7, programul turului pentru cele 5 echipe din Alba | Vezi când se dispută derby-urile „de Alba”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 19 ore

în

21 august 2025

De

Liga 3, Seria 7, programul turului pentru cele 5 echipe din Alba. Vezi când se dispută derby-urile „de Alba”, în ediția 2025/2026 S-a stabilit țintarul turului în Seria 7 din Liga 3, în runda inaugurală, programată în 30 august, consemânându-se, pe „Cetate”, un derby „de Alba”, între CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir. Citește […]

Citește mai mult

Sport

Liga 3, runda inaugurală: Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir! La Șugag vine Poli Timișoara, CIL Blaj – acasă cu Sântana, CSU Alba Iulia – deplasare la Șag

Dan HENEGAR

Publicat

acum 20 de ore

în

21 august 2025

De

Liga 3, în runda inaugurală din Seria 7, ediția 2025/2026: Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir! La Șugag vine Poli Timișoara, CIL Blaj – acasă cu Sântana, CSU Alba Iulia – deplasare la Șag Programul primei runde, în 30 august, cuprinde un derby „de Alba”, pe „Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir. Debut […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 50 de minute

Ministrul Sănătății: Spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile, cu servicii decontate de CNAS

Spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile, cu servicii decontate de CNAS Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, joi, 21...
Actualitateacum 2 ore

PENSII 2025 | Plătesc sau nu CASS pentru pensiile peste 3.000 de lei pensionarii care beneficiază de indemnizație de handicap?

Plătesc sau nu CASS pentru pensiile peste 3.000 de lei pensionarii care beneficiază de indemnizație de handicap? Casa Națională de...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 3 minute

FOTO | ACCIDENT GRAV pe DN1: O femeie intubată la spital după ce o autoutilitară s-a răsturnat

ACCIDENT GRAV pe DN1: O femeie intubată la spital după ce o autoutilitară s-a răsturnat În dimineața zilei de vineri,...
Ştirea zileiacum 13 ore

23 august 2025 | Noul UPU-SMURD Alba Iulia, inaugurat oficial după extindere și modernizare: Investiție de peste 11 milioane de lei

23 august 2025 | Noul UPU-SMURD Alba Iulia, inaugurat oficial după extindere și modernizare Noul UPU-SMURD Alba Iulia, extins și...

Curier Județean

Curier Județeanacum 20 de minute

22 august 2025 | Start al lucrărilor de așternere a stratului final de asfalt pe DC 6, pe tronsonul care leagă comuna Cut de Daia Română: Sunt recomandate rute alternative

22 august 2025 | Start al lucrărilor de așternere a stratului final de asfalt pe DC 6, pe tronsonul care...
Curier Județeanacum o oră

Extindere a rețelei de canalizare menajeră pe strada Padiș din Alba Iulia: În ce stadiu este proiectul

Extindere a rețelei de canalizare menajeră pe strada Padiș din Alba Iulia Un proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 16 ore

VIDEO | Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic. Primar: „Lucrarea este dificilă”

Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj,...
Politică Administrațieacum 2 zile

Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei

Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei Sprijinul financiar care va fi...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 3 ore

22 august 1917, Ecaterina Teodoroiu a căzut eroic la datorie: „Înainte băieți, sunteți cu mine!”

22 august 1917, Ecaterina Teodoroiu a căzut eroic la datorie Pe 22 august 1917, în bătălia de la Varnița și...
Opinii - Comentariiacum o zi

21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului de ofițeri sanitari

21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea