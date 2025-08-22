Într-o partidă de verificare, Hermannstadt – CIL Blaj 5-0 (3-0) | Echipa din „Mica Romă” a încheiat amicalele cu un duel cu o prim divizionară

Într-o partidă de verificare, Hermannstadt a învins CIL Blaj 5-0 (3-0). Echipa din „Mica Romă” a încheiat amicalele cu un duel cu o prim divizionară

Într-o partidă de verificare, ieri, prim divizionara Hermannstadt a învins CIL Blaj, scor 5-0 (3-0), într-un duel sentimental pentru Daniel Tătar, antrenorul vizitatorilor.

În ultima repetiție amicală, CIL Blaj a mizat pe formula: Păduraru – Borza, R. Popa, Jica, Boldea, Taifas, Cristea, Mensah, Istrate, Macarie, Cîrstean; au mai intrat R. Damian, Maghiari, Csiki, Gliga, Man, Alves, Roșca, Lungar, Pașca; nu au evoluat Greu și Nai.

Blăjenii au încheiat jocurile de verificare iar săptămâna viitoare, în prima rundă a Ligii 3, evoluează acasă, vineri, 29 august, cu Unirea Sântana

