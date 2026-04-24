3-10 mai 2026 | „Sărbătoarea Libertății” la Blaj: Concert extraordinar Zdob și Zdub, Cabron, Misha, spectacol folcloric și expoziții tematice

Zdob și Zdub, Cabron și Misha sunt capetele de afiș ale „Sărbătorii Libertății”, care va avea loc în perioada 3-10 mai 2026. Sâmbătă , 9 mai, pe Câmpia Libertății va avea loc spectacolul pentru tineret, la care, pe lângă artiștii menționați, vor urca pe scenă artiști locali.

Duminică, 10 mai, se va desfășura tradiționalul spectacol extraordinar de muzică populară, cu artiști îndrăgiți și ansambluri folclorice cunoscute.

În perioada 3-6 mai 2026, la Palatul Cultural vor fi organizate expoziții tematice și Festivalul Folcloric „Avram Iancu suntem toți”.

Palatul Cultural Blaj

2 mai: Expoziția de artă fotografică ,,Blajul de altădată”

4 mai: Expunere publică a replicii ,,Spada lui Ștefan cel Mare”

5 mai: Expoziția ,,Mureșenii și Blajul – de la 1848 la Marea Unire”

6 mai: Festivalul folcloric ,,Avram Iancu suntem toți” (ora 18.00)

Câmpia Libertății Blaj

9 mai – ora 17.00 – Concert extraordinar

Paul Berghean, Iris Rus, Isabel Albu, Ioana Pleșa, Georgiana Zbutea și Alexandra Sălcudean, Spectrum, Cabron, Misha, Zdob și Zdub.

10 mai – ora 14.00 – Spectacol folcloric extraordinar ,,Târnavele și oaspeții lor în cântec și joc”

Veta Biriș, Reta Rus, Leontina Fărcaș, Paula Hriscu și Horațiu Ormindeanu, Roxana Reche, Nicolae Plută, Floricica Moga, Marinela Baba, Dorina Narița, Ina Todoran, Anda Horoba, Roxana Bădescu, Cristian Țăran, Alexandra Băcilă, Adina Popa Goga, Maria Uțiu, Ansamblul Folcloric ,, Valea Târnavelor” din Blaj, Ansamblul Folcloric ,,Călin Julescu” din Săliștea, Ansamblul Folcloric ,,Doina Aiudului” din Aiud.

Acompaniament muzical: Ansamblul Folcloric al județului Alba, conducerea muzicală Alexandru Pal.

