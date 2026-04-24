3-10 mai 2026 | „Sărbătoarea Libertății” la Blaj: Concert extraordinar Zdob și Zdub, Cabron, Misha, spectacol folcloric și expoziții tematice
3-10 mai 2026 | „Sărbătoarea Libertății” la Blaj: Concert extraordinar Zdob și Zdub, Cabron, Misha, spectacol folcloric și expoziții tematice
,,Sărbătoare Libertății” va avea loc anul acest în perioada 3-10 mai 2026. Din program nu vor lipsi concertul extraordinar cu Zdob și Zdub, Cabron, Misha, dar și artiști locali, spectacolul folcloric și expoziții tematice.
Zdob și Zdub, Cabron și Misha sunt capetele de afiș ale „Sărbătorii Libertății”, care va avea loc în perioada 3-10 mai 2026. Sâmbătă , 9 mai, pe Câmpia Libertății va avea loc spectacolul pentru tineret, la care, pe lângă artiștii menționați, vor urca pe scenă artiști locali.
Duminică, 10 mai, se va desfășura tradiționalul spectacol extraordinar de muzică populară, cu artiști îndrăgiți și ansambluri folclorice cunoscute.
În perioada 3-6 mai 2026, la Palatul Cultural vor fi organizate expoziții tematice și Festivalul Folcloric „Avram Iancu suntem toți”.
Palatul Cultural Blaj
2 mai: Expoziția de artă fotografică ,,Blajul de altădată”
4 mai: Expunere publică a replicii ,,Spada lui Ștefan cel Mare”
5 mai: Expoziția ,,Mureșenii și Blajul – de la 1848 la Marea Unire”
6 mai: Festivalul folcloric ,,Avram Iancu suntem toți” (ora 18.00)
Câmpia Libertății Blaj
9 mai – ora 17.00 – Concert extraordinar
Paul Berghean, Iris Rus, Isabel Albu, Ioana Pleșa, Georgiana Zbutea și Alexandra Sălcudean, Spectrum, Cabron, Misha, Zdob și Zdub.
10 mai – ora 14.00 – Spectacol folcloric extraordinar ,,Târnavele și oaspeții lor în cântec și joc”
Veta Biriș, Reta Rus, Leontina Fărcaș, Paula Hriscu și Horațiu Ormindeanu, Roxana Reche, Nicolae Plută, Floricica Moga, Marinela Baba, Dorina Narița, Ina Todoran, Anda Horoba, Roxana Bădescu, Cristian Țăran, Alexandra Băcilă, Adina Popa Goga, Maria Uțiu, Ansamblul Folcloric ,, Valea Târnavelor” din Blaj, Ansamblul Folcloric ,,Călin Julescu” din Săliștea, Ansamblul Folcloric ,,Doina Aiudului” din Aiud.
Acompaniament muzical: Ansamblul Folcloric al județului Alba, conducerea muzicală Alexandru Pal.
Știri recente din categoria Societate
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 24 – 30 aprilie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 24 – 30 aprilie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall The Devil Wears Prada 2 / Diavolul se îmbracă de la Prada 2 Avanpremiera Regia: David Frankel Cu: Stanley Tucci, Anne Hathaway, Emily Blunt, Meryl Streep Gen Film: Comedie, Drama Durată: 120 […]
FOTO: „OVO” ajunge la Cluj-Napoca exact la 17 ani de la premiera mondială. Culisele show-ului, dezvăluite chiar înainte de debut
„OVO” ajunge la Cluj-Napoca exact la 17 ani de la premiera mondială. Culisele show-ului din 2026, dezvăluite chiar înainte de debut Cluj-Napoca devine, în aceste zile, gazda unuia dintre cele mai spectaculoase show-uri de divertisment din lume. Producția OVO by Cirque du Soleil debutează la BT Arena chiar pe 23 aprilie, o dată cu o […]
FOTO ȘTIREA TA | „Oare când pot să joc fotbal pe Bernabeul din Recea?”: Reacția constructorului și a administrației Alba Iulia după ce termenul inițial de finalizare a proiectului a fost depășit
„Oare când pot să joc fotbal pe Bernabeul din Recea?”: Reacția constructorului și a administrației Alba Iulia după ce termenul inițial de finalizare a proiectului a fost depășit Investiția „Amenajare parc cu teren multisport și amenajare loc de joacă pentru copii cu dizabilități – cartier Recea, municipiul Alba Iulia” trebuia finalizată la data de 24 […]
Simulare Evaluare Națională 2026 | Note sub 5 la aproximativ o treime din lucrările la Limba şi literatura română şi la Matematică
Simulare Evaluare Națională 2026 | Note sub 5 la aproximativ o treime din lucrările la Limba şi literatura română şi...
Ilie Bolojan: „Oamenii care sunt slabi, indiferent de culoarea politică, trebuie înlocuiți din funcții”
Ilie Bolojan: „Oamenii care sunt slabi, indiferent de culoarea politică, trebuie înlocuiți din funcții” „Oamenii care sunt slabi, indiferent de...
FOTO | Un blăjean, maestru în taekwondo, va face turul Orientului Mijlociu cu motocicleta. Va traversa una dintre cele mai tensionate regiuni ale lunii: „O adevărată provocare”
Un blăjean, maestru în taekwondo, va face turul Orientului Mijlociu cu motocicleta. Va traversa una dintre cele mai tensionate regiuni...
Sandu Heler (PSD), despre o posibilă plecare din funcția de subprefect al județului Alba: „Dacă partidul îmi cere, voi demisiona”
Sandu Heler (PSD), despre o posibilă plecare din funcția de subprefect al județului Alba: „Dacă partidul îmi cere, voi demisiona”...
Elevii olimpici din Alba și cu note de 10 la Bacalaureat și Evaluare Națională, dar și profesorii care i-au pregătit, premiați de Consiliul Județean. Câți bani vor primi
Elevii olimpici din Alba și cu note de 10 la Bacalaureat și Evaluare Națională, dar și profesorii care i-au pregătit,...
ACCIDENT pe DN 7, în Alba: Coliziune între o motocicletă și o mașină între Balomiru de Câmp și Tărtăria. Trafic îngreunat
ACCIDENT pe DN 7, în Alba: Coliziune între o motocicletă și o mașină între Balomiru de Câmp și Tărtăria. Trafic...
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”...
Comunicat de presă | PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici
PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici Conducerea...
Ce nume se sărbătoresc de SFÂNTUL GHEORGHE 2026: Peste 900.000 de români își serbează onomastica în 23 aprilie
Nume sărbătorite de Sfântul Gheorghe 2026 • Nume derivate de la Gheorghe: George, Georgeta, Georgiana, Geta, Gina, Gelu, Geo, Gică,...
MESAJE de Sfântul Gheorghe 2026. SMS-uri, urări şi felicitări pe care le poţi transmite celor care îşi sărbătoresc onomastica
MESAJE de Sfântul Gheorghe 2026. URĂRI de „La mulţi ani” de Sf Gheorghe, FELICITĂRI, TEXTE şi SMS-uri haioase și amuzante...