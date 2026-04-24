3-10 mai 2026 | „Sărbătoarea Libertății” la Blaj: Concert extraordinar Zdob și Zdub, Cabron, Misha, spectacol folcloric și expoziții tematice

3-10 mai 2026 | „Sărbătoarea Libertății" la Blaj: Concert extraordinar Zdob și Zdub, Cabron, Misha, spectacol folcloric și expoziții tematice

,,Sărbătoare Libertății” va avea loc anul acest în perioada 3-10 mai 2026. Din program nu vor lipsi concertul extraordinar cu Zdob și Zdub, Cabron, Misha, dar și artiști locali, spectacolul folcloric și expoziții tematice.

Zdob și Zdub, Cabron și Misha sunt capetele de afiș ale „Sărbătorii Libertății”, care va avea loc în perioada 3-10 mai 2026. Sâmbătă , 9 mai, pe Câmpia Libertății va avea loc spectacolul pentru tineret, la care, pe lângă artiștii menționați, vor urca pe scenă artiști locali.

Duminică, 10 mai, se va desfășura tradiționalul spectacol extraordinar de muzică populară, cu artiști îndrăgiți și ansambluri folclorice cunoscute.

În perioada 3-6 mai 2026, la Palatul Cultural vor fi organizate expoziții tematice și Festivalul Folcloric „Avram Iancu suntem toți”.

Palatul Cultural Blaj

2 mai: Expoziția de artă fotografică ,,Blajul de altădată”

4 mai: Expunere publică a replicii ,,Spada lui Ștefan cel Mare”

5 mai: Expoziția ,,Mureșenii și Blajul – de la 1848 la Marea Unire”

6 mai: Festivalul folcloric ,,Avram Iancu suntem toți” (ora 18.00)

Câmpia Libertății Blaj

9 mai – ora 17.00 – Concert extraordinar

Paul Berghean, Iris Rus, Isabel Albu, Ioana Pleșa, Georgiana Zbutea și Alexandra Sălcudean, Spectrum, Cabron, Misha, Zdob și Zdub.

10 mai – ora 14.00 – Spectacol folcloric extraordinar ,,Târnavele și oaspeții lor în cântec și joc”

Veta Biriș, Reta Rus, Leontina Fărcaș, Paula Hriscu și Horațiu Ormindeanu, Roxana Reche, Nicolae Plută, Floricica Moga, Marinela Baba, Dorina Narița, Ina Todoran, Anda Horoba, Roxana Bădescu, Cristian Țăran, Alexandra Băcilă, Adina Popa Goga, Maria Uțiu, Ansamblul Folcloric ,, Valea Târnavelor” din Blaj, Ansamblul Folcloric ,,Călin Julescu” din Săliștea, Ansamblul Folcloric ,,Doina Aiudului” din Aiud.

Acompaniament muzical: Ansamblul Folcloric al județului Alba, conducerea muzicală Alexandru Pal.

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 24 – 30 aprilie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

24 aprilie 2026

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 24 – 30 aprilie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall The Devil Wears Prada 2 / Diavolul se îmbracă de la Prada 2 Avanpremiera Regia: David Frankel Cu: Stanley Tucci, Anne Hathaway, Emily Blunt, Meryl Streep Gen Film: Comedie, Drama Durată: 120 […]

FOTO: „OVO" ajunge la Cluj-Napoca exact la 17 ani de la premiera mondială. Culisele show-ului, dezvăluite chiar înainte de debut

23 aprilie 2026

„OVO” ajunge la Cluj-Napoca exact la 17 ani de la premiera mondială. Culisele show-ului din 2026, dezvăluite chiar înainte de debut Cluj-Napoca devine, în aceste zile, gazda unuia dintre cele mai spectaculoase show-uri de divertisment din lume. Producția OVO by Cirque du Soleil debutează la BT Arena chiar pe 23 aprilie, o dată cu o […]

FOTO ȘTIREA TA | „Oare când pot să joc fotbal pe Bernabeul din Recea?": Reacția constructorului și a administrației Alba Iulia după ce termenul inițial de finalizare a proiectului a fost depășit

22 aprilie 2026

„Oare când pot să joc fotbal pe Bernabeul din Recea?”: Reacția constructorului și a administrației Alba Iulia după ce termenul inițial de finalizare a proiectului a fost depășit Investiția „Amenajare parc cu teren multisport și amenajare loc de joacă pentru copii cu dizabilități – cartier Recea, municipiul Alba Iulia” trebuia finalizată la data de 24 […]

