Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, 23 aprilie 2026, că a luat act de demisiile miniștrilor PSD, cărora le mulțumește pentru colaborarea din ultimele 10 luni. Prim-ministrul a spus că va trimite astăzi președintelui Nicușor Dan propunerile pentru interimari.
„Am luat act de demisiile miniștrilor susținuți de PSD, demisii care au fost înregistrate în jurul prânzului. Se cuvine să le mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o în aceste 10 luni, pentru că toate lucrurile care au fost realizate, cele bune și poate și cele care nu au fost atât de reușite, sunt un rezultat de echipă, iar fiecare ministru, fiecare secretar de stat, fiecare director și fiecare coleg din ministere și-a adus contribuția la la aceste rezultate.
Având în vedere că Guvernul trebuie să lucreze fără sincope, ca urmare a problemelor pe care le avem – absorbția fondurilor din PNRR, derularea normală a investițiilor, programul SAFE și toate celelalte probleme din această perioadă –, am avut o întâlnire cu vicepremierii, pe care am finalizat-o în urmă cu câteva minute, iar după această întâlnire vom trimite președintelui României propunerile pentru a înlocui miniștrii care și-au dat demisiile. Așa cum știți, miniștrii demisionari pot fi înlocuiți de miniștri din actualul cabinet.
Propunerile pe care le-am făcut urmăresc ca cei desemnați să aibă experiență, astfel încât să poată relua imediat activitatea, fără sincope, și ca toate proiectele aflate în curs să continue.
Drept urmare, până luni le-am cerut noilor miniștri să ia legătura cu cei care au demisionat, astfel încât, începând de astăzi, mâine, la final de săptămână, cel târziu luni, să preia toate problemele. Luni urmează să avem o întâlnire de lucru pentru a vedea unde sunt problemele și care sunt prioritățile, astfel încât activitatea să continue fără sincope.”
Cine sunt înlocuitorii miniștrilor PSD
Ministerul Energiei – premierul Ilie Bolojan
Ministerul Justiției – Cătălin Predoiu
Ministerul Transporturilor – Radu Miruță
Ministerul Muncii – Dragoș Pîslaru
Ministerul Sănătății – Cseke Attila
Ministerul Agriculturii – Tanczos Barna
Responsabilitățile vicepremierului Marian Neacșu vor fi preluat de Oana Gheorghiu, a mai anunțat prim-ministrul.
Foto: Facebook Guvernul României
