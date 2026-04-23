Comunicat de presă | PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici

PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici

Conducerea PNL a Consiliului Județean Alba și președintele Ion Dumitrel îi „pedepsesc” și în acest an pe albaiulieni, luând din banii municipiului Alba Iulia și distribuindu-i prietenilor politici. 46,7 lei este alocarea financiară din bugetul județului pentru un albaiulian, de două ori mai mare pentru un locuitor din Sebeș și aproape de trei ori mai mare pentru un cetățean din Blaj.

Corectitudinea și echitatea liberală trec prin filtrul prieteniei politice sau al asigurării liniștii pentru președintele PNL Alba, Ion Dumitrel.

Coincidență sau nu, cei doi primari liberali, Dorin Nistor de la Sebeș și Gheorghe Valentin Rotar de la Blaj, sunt în PNL Alba cei mai puternici critici ai președintelui Ion Dumitrel. Practic, este o „cumpărare” a liniștii politice pentru cel puțin încă un an. Și prietenii politici sunt recompensați – la Ocna Mureș, alocarea pentru un cetățean este de 81,6 lei, față de 46,7 lei cât se alocă pentru un albaiulian.

Pe lângă aceste proiecte, Consiliul Județean Alba a susținut puternic comunitățile prietene – sală polivalentă la Blaj, centru de agrement și bazin de înot acoperit la Sebeș, aqua park la Ocna Mureș, iar la Alba Iulia, reședința județului și municipiul cu cea mai mare populație – 65.000 de locuitori, NIMIC.

Aceasta este corectitudinea administrativă și echitatea în distribuirea banilor județului din perspectiva domnului Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba și președintele PNL Alba. Albaiulienii sunt, an de an, dezavantajați pentru a mulțumi și recompensa în schimb prietenii politici sau pentru a liniști apele în partid.

PSD Alba Iulia și grupul consilierilor locali cer public președintelui Consiliului Județean Alba, domnul Ion Dumitrel, să respecte albaiulienii și să asigure o repartizare echitabilă a fondurilor, încetând să defavorizeze municipiul Alba Iulia. Banii județului nu sunt banii PNL Alba și trebuie distribuiți corect, pe baza unor criterii obiective, nu în funcție de interese sau presiuni politice.

De asemenea, solicităm Consiliului Județean Alba să se alăture Municipiului Alba Iulia în proiectele majore de care pot beneficia toți locuitorii: o sală polivalentă multifuncțională, un aqua park, un teatru și infrastructura rutieră care ar descongestiona traficul – șoselele de centură (Centura de Nord și Centura de Sud).

Până acum, singurul „sprijin” al Consiliului Județean Alba pentru albaiulieni sunt promisiunile și pozele din campaniile electorale cu privire la construirea noilor centuri ale municipiului. Campania a trecut, promisiunile au rămas tot povești liberale.

