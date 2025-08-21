Liga 3, runda inaugurală: Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir! La Șugag vine Poli Timișoara, CIL Blaj – acasă cu Sântana, CSU Alba Iulia – deplasare la Șag

Liga 3, în runda inaugurală din Seria 7, ediția 2025/2026: Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir! La Șugag vine Poli Timișoara, CIL Blaj – acasă cu Sântana, CSU Alba Iulia – deplasare la Șag

Programul primei runde, în 30 august, cuprinde un derby „de Alba”, pe „Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir. Debut de foc pentru nou-promovata Hidro Mecanica Șugag, meci acasă cu Știința Poli Timișoara, la debutul în eșalonul terț.

CIL Blaj va evolua în fața fanilor cu Unirea Sântana, iar CSU Alba Iulia se va deplasa la Timișul Șag

Celelalte meciuri sunt Progresul Pecica – Viitorul Arad, Unirea DMO – CSC Ghiroda și Giarmata Vii.

CSM Unirea Alba Iulia, CS Universitar Alba Iulia, CIL Blaj, Metalurgistul Cugir și nou-promovata Hidro Mecanica Șugag au fost repartizate în Seria 7 în viitoarea ediție a Ligii 3. Din componența seriei mai fac parte o echipă din Hunedoara (Unirea DMO, nou-promovată) și câte 3 din Timiș (Timișul Șag, SSU Politehnica Timișoara, CSC Ghiroda și Giarmata Vii) și Arad (Progresul Pecica, Viitorul Arad, Unirea Sântana).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI