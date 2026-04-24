Ilie Bolojan: „Oamenii care sunt slabi, indiferent de culoarea politică, trebuie înlocuiți din funcții"

„Oamenii care sunt slabi, indiferent de culoarea politică, trebuie înlocuiți din funcții”, a afirmat premierul Ilie Bolojan, vineri, 24 aprilie 2026, în emisiunea „România în direct” de la Europa FM.

Premierul a precizat că a subliniat acest aspect și în discuțiile cu miniștrii de pe parcursul ședinței de joi, 23 aprilie 2026 a Guvernului.

„Am spus şi în şedinţa de guvern de joi, de ieri, că fiecare ministru care va prelua noile portofolii trebuie să facă o analiză a oamenilor. Dacă sunt oameni care sunt incompetenţi sau rău intenţionaţi, trebuie să fie înlocuiţi. Scopul nu este să faci o acţiune antipolitică de pe zi pe alta, pentru că nu rezolvă problemele de fond. Scopul este ca oamenii competenţi să fie puşi la treabă, să fie respectaţi, să se lucreze cu ei, iar oamenii care sunt slabi, indiferent de culoarea politică, trebuie înlocuiţi din funcţii, sau oamenii care creează probleme”, a spus Ilie Bolojan la Europa FM.

Miniştrii PSD și-au dat demisia, joi, 23 aprilie 2026 din Guvern. Ei nu au participat la şedinţa Executivului, programată la Palatul Victoria.

PSD a avut în Guernul Bolojan șase miniștri și un vicepremier.

Oamenii din eșalonul 2 din partidul condus de Sorin Grindeanu își păstrează, cel puțin pentru moment, funcțiile. Ei își vor da demisia doar în cazul în care PSD va decide că depune moțiune de cenzură în Parlament, conform surselor HotNews.

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Simulare Evaluare Națională 2026 | Note sub 5 la aproximativ o treime din lucrările la Limba şi literatura română şi la Matematică

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

24 aprilie 2026

De

Simulare Evaluare Națională 2026 | Note sub 5 la aproximativ o treime din lucrările la Limba şi literatura română şi la Matematică Aproximativ o treime din lucrările la Limba şi literatura română şi la Matematică, probe susţinute în cadrul simulării examenului de evaluare naţională, au primit note sub 5, conform rezultatelor făcute publice vineri, 24 […]

Citește mai mult

Actualitate

PLĂȚI de peste 2,5 miliarde de lei pentru beneficiile sociale aferente lunii martie 2026 în România

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

24 aprilie 2026

De

PLĂȚI de peste 2,5 miliarde de lei pentru beneficiile sociale aferente lunii martie 2026 în România ANPIS a virat fondurile pentru plata tuturor beneficiilor de asistență socială aferente lunii martie 2026, sumele ajungând la milioane de beneficiari din întreaga țară. Potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile teritoriale au fost efectuate plățile […]

Citește mai mult

Actualitate

Cum vor circula trenurile spre litoral de 1 Mai 2026: CFR Călători suplimentează trenurile și oferă reduceri la biletele dus-întors

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

24 aprilie 2026

De

Cum vor circula trenurile spre litoral de 1 Mai 2026: CFR Călători suplimentează trenurile și oferă reduceri la biletele dus-întors A mai rămas mai puțin de o săptămână până la minivacanţa mult aşteptată de 1 mai 2026, pe care mulţi români o vor petrece la malul mării. Tocmai de aceea, reprezentanţii CFR au anunţat că […]

Citește mai mult