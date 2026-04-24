Ilie Bolojan: „Oamenii care sunt slabi, indiferent de culoarea politică, trebuie înlocuiți din funcții”

„Oamenii care sunt slabi, indiferent de culoarea politică, trebuie înlocuiți din funcții”, a afirmat premierul Ilie Bolojan, vineri, 24 aprilie 2026, în emisiunea „România în direct” de la Europa FM.

Premierul a precizat că a subliniat acest aspect și în discuțiile cu miniștrii de pe parcursul ședinței de joi, 23 aprilie 2026 a Guvernului.

„Am spus şi în şedinţa de guvern de joi, de ieri, că fiecare ministru care va prelua noile portofolii trebuie să facă o analiză a oamenilor. Dacă sunt oameni care sunt incompetenţi sau rău intenţionaţi, trebuie să fie înlocuiţi. Scopul nu este să faci o acţiune antipolitică de pe zi pe alta, pentru că nu rezolvă problemele de fond. Scopul este ca oamenii competenţi să fie puşi la treabă, să fie respectaţi, să se lucreze cu ei, iar oamenii care sunt slabi, indiferent de culoarea politică, trebuie înlocuiţi din funcţii, sau oamenii care creează probleme”, a spus Ilie Bolojan la Europa FM.

Miniştrii PSD și-au dat demisia, joi, 23 aprilie 2026 din Guvern. Ei nu au participat la şedinţa Executivului, programată la Palatul Victoria.

PSD a avut în Guernul Bolojan șase miniștri și un vicepremier.

Oamenii din eșalonul 2 din partidul condus de Sorin Grindeanu își păstrează, cel puțin pentru moment, funcțiile. Ei își vor da demisia doar în cazul în care PSD va decide că depune moțiune de cenzură în Parlament, conform surselor HotNews.

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI