FOTO: Sănătatea Cluj – CSM Unirea Alba Iulia 1-1 (1-0) | Remiză în derby-ul rundei! „Virușii verzi” au încurcat pretendenta la Liga 2!
Sănătatea Cluj – CSM Unirea Alba Iulia 1-1 (1-0) | Remiză în derby-ul rundei a patra din play-off-ul Seriei 7! „Virușii verzi” au încurcat pretendenta la Liga 2!
Sănătatea Cluj a luat un punct în derby-ul rundei play-off-ului Seriei 7, 1-1 (1-0) cu CSM Unirea Alba Iulia, pretendenta la promovare, deși a jucat în inferioritate mai bine de o jumătate de oră!
Ghinion pentru vizitatori, care au lovit barele în două rânduri, prin Jorza (73) și Fetița (86), în secvențele în care au avut un om în plus, atunci când s-au ivit și situațiile majore!
„Un rezultat de egalitate, după un meci în care consider că am pierdut două puncte. Am avut ocazii mai mari, mai ales în repriza a doua, când meritam mai mult, am dominat total și am ratat situații mari. Am făcut un cadou adversarilor la penalty, la o fază simplă. Lupta pentru promovare rămâne strânsă, vedem ce putem scoate din cele 4 meciuri rămase, ca să ne putem situa la finalul campionatului pe un loc care să ne asigure cât mai multe șanse de a ne îndeplini obiectivul, acela de a promova”, a spus Dragoș Militaru.
„Virușii verzi” au fost aproape să infecteze gruparea „alb-negrilor”, chiar dacă au suportat o inferioritate numerică mai bine de o jumătate de oră (eliminat Saroși, 61). „Virușii verzi” au deschis scorul după gafă stupidă în defensiva uniristă (Ondreykovicz a provocat penalty, 45, fault la Al. Pop).
Calculele rămân complicate în privința locului 2, cu Sănătatea care e în fața Unirii cu un punct, în cursă intrând și SCM Zalău, la două „lungimi” în spatele albaiulienilor!
Un meci tensionat, cu de toate, eliminări, bare, dramatism, încheiată cu un rezultat care ajută… Poli Timișoara
O remiză care lasă un gust mai degrabă amar, ținând cont de prestația slabă din prima repriză și mai ales de acea superioritate numerică din ultima treime a confruntării! „Alb-negrii” au aliniat o formulă fără fostul căpitan Giurgiu (a doua rundă neinclus în lot) și principalii 3 marcatori (Golda – 16 goluri, Fetița – 10 și Blănaru 9), asta în condițiile în care prima repriză singura oportunitate a fost în dreptul fundașului Vomir!
Câte o ocazie pentru combatante: Bonț (6), respectiv Vomir (16). Ducan (41) mai intervine la o „liberă” D. Paul și apoi vine o gafă incredibilă în defensiva albaiuliană, urmată de penalty-ul transformat de Milchiș (Ondreykovicz, fault la Al. Pop). Portarul unirist mai intervine încă o dată salvator (45+2, reluare cu capul Al. Pop), într-un final de mitan ce a aparținut „virușilor verzi”. Ardei a egalat după o fază fixă, iar din acel moment vizitatorii au preluat frâiele confruntării și au intensificat dominarea (Mihaiu – 60, puțin alături)!
*Sănătatea a rezistat în inferioritate mai bine de 30 de minute!
Balanta se înclină după ce Saroși, căpitanul gazdelor, a văzut cartonaș roșu direct pentru o intrare dură la Mihaiu (61). Uniriștii s-au regăsit în postură inversă decât la Timișoara, când au jucat finalul în 10! Și presiunea se mută la buturile lui Bălgrădean, reduta clujeană rezistând cu mult noroc (transversală Jorza, 73)! În minutul 76, o decizie discutabilă a centralului, care l-a iertat de eliminare pe Fetița, pentru o intrare similară cu aceea în care l-a eliminat pe Saroși. Militaru i-a aruncat în luptă și pe cei 3 golgheteri de pe banca de rezervă, în ordine Fetița, Blănaru și Golda
Fetița (86) a trimis în bara dreaptă, mare ghinion pentru albaiulieni, iar „Pufi” Bălgrădean a avut o intervenție senzațională în fața lui Golda (90+6)
Arbitri T. Pîrlog (Cazașu), C. Ichim, G. Novac (ambii Brăila); rezervă P. Horvat (Deva) Observatori S. Neichi (Satu Mare), V. Rad (Arad)
Foto: Lucian DANCIU
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Simulare Evaluare Națională 2026 | Note sub 5 la aproximativ o treime din lucrările la Limba şi literatura română şi la Matematică
Simulare Evaluare Națională 2026 | Note sub 5 la aproximativ o treime din lucrările la Limba şi literatura română şi...
Ilie Bolojan: „Oamenii care sunt slabi, indiferent de culoarea politică, trebuie înlocuiți din funcții”
Ilie Bolojan: „Oamenii care sunt slabi, indiferent de culoarea politică, trebuie înlocuiți din funcții” „Oamenii care sunt slabi, indiferent de...
Știrea Zilei
FOTO | Un blăjean, maestru în taekwondo, va face turul Orientului Mijlociu cu motocicleta. Va traversa una dintre cele mai tensionate regiuni ale lunii: „O adevărată provocare”
Un blăjean, maestru în taekwondo, va face turul Orientului Mijlociu cu motocicleta. Va traversa una dintre cele mai tensionate regiuni...
Sandu Heler (PSD), despre o posibilă plecare din funcția de subprefect al județului Alba: „Dacă partidul îmi cere, voi demisiona”
Sandu Heler (PSD), despre o posibilă plecare din funcția de subprefect al județului Alba: „Dacă partidul îmi cere, voi demisiona”...
Curier Județean
Elevii olimpici din Alba și cu note de 10 la Bacalaureat și Evaluare Națională, dar și profesorii care i-au pregătit, premiați de Consiliul Județean. Câți bani vor primi
Elevii olimpici din Alba și cu note de 10 la Bacalaureat și Evaluare Națională, dar și profesorii care i-au pregătit,...
ACCIDENT pe DN 7, în Alba: Coliziune între o motocicletă și o mașină între Balomiru de Câmp și Tărtăria. Trafic îngreunat
ACCIDENT pe DN 7, în Alba: Coliziune între o motocicletă și o mașină între Balomiru de Câmp și Tărtăria. Trafic...
Politică Administrație
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”...
Comunicat de presă | PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici
PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici Conducerea...
Opinii Comentarii
Ce nume se sărbătoresc de SFÂNTUL GHEORGHE 2026: Peste 900.000 de români își serbează onomastica în 23 aprilie
Nume sărbătorite de Sfântul Gheorghe 2026 • Nume derivate de la Gheorghe: George, Georgeta, Georgiana, Geta, Gina, Gelu, Geo, Gică,...
MESAJE de Sfântul Gheorghe 2026. SMS-uri, urări şi felicitări pe care le poţi transmite celor care îşi sărbătoresc onomastica
MESAJE de Sfântul Gheorghe 2026. URĂRI de „La mulţi ani” de Sf Gheorghe, FELICITĂRI, TEXTE şi SMS-uri haioase și amuzante...