Sandu Heler (PSD), despre o posibilă plecare din funcția de subprefect al județului Alba: „Dacă partidul îmi cere, voi demisiona”
Sandu Heler (PSD), despre o posibilă plecare din funcția de subprefect al județului Alba: „Dacă partidul îmi cere, voi demisiona”
Miniştrii PSD şi-au depus, joi, 23 aprilie 2026, demisiile, la Guvern. Potrivit vicepremierului Marian Neacșu, prefecţii şi subprefecţii, ar putea pleca ,,odată cu moțiunea de cenzură”. Moțiune care va fi depusă ,,când va decide partidul”, a mai explicat acesta.
Sandu Heler, subprefect al județului Alba din 2024, a declarat că nu intenționează să își dea demisia, însă a precizat că va face acest pas dacă partidul din care face parte, PSD, îi va cere acest lucru.
,,În momentul în care îmi cere partidul îmi voi da demisia. Ce spune partidul, aia voi face.”, a explicat Sandu Heler pentru ziarulunirea.ro.
Întrebat dacă această decizie a fost discutată în cadrul Partidului Social Democrat, subprefectul a răspuns că: ,,nu, nu mi s-a cerut nimic”.
Reamintim că, Sandu Heler este Subprefect al Județului Alba din data de 12.04.2024. Din 2004 până în 2024 el a ocupat funcția de primar în comuna Avram Iancu.
Simulare Evaluare Națională 2026 | Note sub 5 la aproximativ o treime din lucrările la Limba şi literatura română şi...
Ilie Bolojan: „Oamenii care sunt slabi, indiferent de culoarea politică, trebuie înlocuiți din funcții” „Oamenii care sunt slabi, indiferent de...
FOTO | Un blăjean, maestru în taekwondo, va face turul Orientului Mijlociu cu motocicleta. Va traversa una dintre cele mai tensionate regiuni ale lunii: „O adevărată provocare”
Un blăjean, maestru în taekwondo, va face turul Orientului Mijlociu cu motocicleta. Va traversa una dintre cele mai tensionate regiuni...
Sandu Heler (PSD), despre o posibilă plecare din funcția de subprefect al județului Alba: „Dacă partidul îmi cere, voi demisiona”
Sandu Heler (PSD), despre o posibilă plecare din funcția de subprefect al județului Alba: „Dacă partidul îmi cere, voi demisiona”...
Elevii olimpici din Alba și cu note de 10 la Bacalaureat și Evaluare Națională, dar și profesorii care i-au pregătit,...
ACCIDENT pe DN 7, în Alba: Coliziune între o motocicletă și o mașină între Balomiru de Câmp și Tărtăria. Trafic...
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”...
PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici Conducerea...
Nume sărbătorite de Sfântul Gheorghe 2026 • Nume derivate de la Gheorghe: George, Georgeta, Georgiana, Geta, Gina, Gelu, Geo, Gică,...
MESAJE de Sfântul Gheorghe 2026. URĂRI de „La mulţi ani” de Sf Gheorghe, FELICITĂRI, TEXTE şi SMS-uri haioase și amuzante...