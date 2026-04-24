Sandu Heler (PSD), despre o posibilă plecare din funcția de subprefect al județului Alba: „Dacă partidul îmi cere, voi demisiona”

Miniştrii PSD şi-au depus, joi, 23 aprilie 2026, demisiile, la Guvern. Potrivit vicepremierului Marian Neacșu, prefecţii şi subprefecţii, ar putea pleca ,,odată cu moțiunea de cenzură”. Moțiune care va fi depusă ,,când va decide partidul”, a mai explicat acesta.

Sandu Heler, subprefect al județului Alba din 2024, a declarat că nu intenționează să își dea demisia, însă a precizat că va face acest pas dacă partidul din care face parte, PSD, îi va cere acest lucru.

,,În momentul în care îmi cere partidul îmi voi da demisia. Ce spune partidul, aia voi face.”, a explicat Sandu Heler pentru ziarulunirea.ro.

Întrebat dacă această decizie a fost discutată în cadrul Partidului Social Democrat, subprefectul a răspuns că: ,,nu, nu mi s-a cerut nimic”.

Reamintim că, Sandu Heler este Subprefect al Județului Alba din data de 12.04.2024. Din 2004 până în 2024 el a ocupat funcția de primar în comuna Avram Iancu.

