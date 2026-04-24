Elevii olimpici din Alba și cu note de 10 la Bacalaureat și Evaluare Națională, dar și profesorii care i-au pregătit, premiați de Consiliul Județean. Câți bani vor primi
Elevii olimpici din Alba și cu note de 10 la Bacalaureat și Evaluare Națională, dar și profesorii care i-au pregătit, premiați de Consiliul Județean. Câți bani vor primi
Consiliul Județean Alba va premia elevii din județ care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale școlare, dar și pe cei cu nota maximă la Evaluarea națională și Bacalaureat. De asemenea, vor fi premiate și cadrele didactice care i-au pregătit.
Consilierii județeni din Alva vor avea de aprobat în ședința din 28 aprilie 2026, alocarea sumei de 220.000 lei din bugetul local al Județului Alba, pentru acordarea stimulentelor financiare elevilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţ, care au obţinut rezultate deosebite la OLIMPIADELE NAŢIONALE ŞCOLARE, precum şi a elevilor care au obţinut nota maximă la Evaluarea naţională (ciclul gimnazial), respectiv Bacalaureat (ciclul liceal). Suma de 220000 lei va fi prevăzută și supusă aprobării în bugetul local al Județului Alba pe anul 2026.
Sprijinirea actului educaţional din unităţile de învăţământ preuniversitar de pe raza judeţului Alba reprezintă şi va reprezenta întotdeauna o prioritate.
În scopul creării unui cadru adecvat atingerii acestui obiectiv, Consiliul Judeţean Alba îşi propune stabilirea cuantumurilor şi a criteriilor de acordare a unor stimulente financiare elevilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din judeţ. Stimulentele financiare se vor acorda elevilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din judeţul Alba (şcoli gimnaziale, licee, colegii), indiferent de tipul de învăţământ (teoretic, vocaţional, tehnologic), care au obţinut rezultate deosebite la competiţiile şcolare, precum şi elevilor care au obţinut nota maximă la evaluarea naţională (ciclul gimnazial), respectiv Bacalaureat (ciclul liceal).
Stimulentele financiare se acordă individual, inclusiv elevilor şi cadrelor didactice care au obţinut rezultate pe echipă, precum şi a celor care au obţinut nota maximă la Evaluarea naţională (ciclul gimnazial), respectiv Bacalaureat (ciclul liceal).
Vor fi premiate locurile I, II, III, menţiuni, medalii, premii / distincţii speciale, menţiuni speciale (etapa naţională / internaţională) obţinute pe discipline.
Valoarea premiilor
Pentru elevi
Olimpiadă școlară internațională – Premiul I – 2.500 lei
Olimpiada şcolară națională – Premiul I – 1.500 lei
Olimpiada şcolară națională – Premiul II – 1.300 lei
Olimpiada şcolară națională – Premiul III – 1.100 lei
Olimpiada şcolară națională – mențiune – 1.000 lei
Olimpiada şcolară națională – medalie bronz – 600 lei
Olimpiada şcolară națională – premium / medalie / distincție special/ă – 400 lei
Examen Evaluarea națională – gimnaziu – media 10 – 1.500 lei
Examen Bacalaureat – liceu – media 10 – 2.000 lei
Pentru cadre didactice
Olimpiadă școlară internațională – Premiul I – 2.000 lei
Olimpiada şcolară națională – Premiul I – 1.300 lei
Olimpiada şcolară națională – Premiul II – 1.200 lei
Olimpiada şcolară națională – Premiul III – 1.100 lei
Olimpiada şcolară națională – mențiune – 800 lei
Olimpiada şcolară națională – medalie bronz – 500 lei
Olimpiada şcolară națională – premium / medalie / distincție special/ă – 400 lei
