ACCIDENT pe DN 7, în Alba: Coliziune între o motocicletă și o mașină între Balomiru de Câmp și Tărtăria. Trafic îngreunat

Un accident rutier a avut loc vineri după-masa, în jurul orei, 16.30, pe DN7, în Alba, între Balomiru de Câmp și Tărtăria.

Din primele informații, în evenimentul rutier sunt implicate o motocicletă și un autoturism.

Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat din cauza accidentului pe DN 7, între localitățile Balomiru de Câmp și Tărtăria.

