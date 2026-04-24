FOTO | Un blăjean, maestru în taekwondo, va face turul Orientului Mijlociu cu motocicleta. Va traversa una dintre cele mai tensionate regiuni ale lunii: „O adevărată provocare”

Un blăjean, maestru în taekwondo, va face turul Orientului Mijlociu cu motocicleta. Va traversa una dintre cele mai tensionate regiuni ale lunii: „O adevărată provocare”

Blăjeanul Ioan Tiurean, maestru în taekwondo, celebru deja pentru aventurile inedite pe motocicletă, a anunțat care va fi pentru el provocarea majoră din vara anului 2026. Este vorba de turul Orientului Mijlociu pe motocicletă.

„Vă salut, oameni buni!

Vin cu vești bune și vă informez că am început pregătirile pentru aventura pe motocicletă din această vară. Pe 13 iunie intenționez să plec într-un tur al Orientului Mijlociu.

Ideea asta nu a apărut peste noapte, ci este una la care mă gândesc de ceva timp și pe care, în sfârșit, am decis să o pun în practică, chiar dacă momentul ales nu este unul ideal.

Planul de călătorie cuprinde: Irak – Kurdistan, Irak Federal, Kuweit, Bahrain, Arabia Saudită, Iordania, Liban (posibil) și Siria. Va fi un traseu lung, variat și cu siguranță imprevizibil.

Sunt conștient că voi traversa unele dintre cele mai tensionate regiuni ale lumii în acest moment, într-un context geopolitic foarte instabil, iar lucrurile se pot schimba în rău de la o zi la alta.

Însă cred că adevăratele aventuri nu sunt cele lipsite de riscuri, ci cele în care adrenalina îți amintește la fiecare pas că ești cu adevărat viu.

Trebuie să recunosc că îmi este mai frică de temperaturile extreme (pe care le-am simțit deja în turul Iranului) decât de kilometri sau alte pericole.

Va fi un nou test pentru mine și pentru motocicletă. O adevărată provocare. Nu știu dacă totul va merge perfect.Cel mai probabil, nu va merge. Cu siguranță vor apărea probleme, situații neprevăzute și momente în care va trebui să improvizez, așa cum am făcut în aventurile trecute.

Ca de obicei, o să încerc să documentez cât mai mult din această experiență și să vă țin „în priză” de pe traseu, așa cum am făcut de fiecare dată. Dacă sunteți curioși cum arată un astfel de drum, o astfel de experiență, fără filtre și fără povești cosmetizate, vă invit să rămâneți aproape. Urmează o vară interesantă!”, a scris Ioan Tiurean, joi, 23 aprilie 2026 pe pagina proprie de Facebook.

Ioan Tiurean a realizat o expediție remarcabilă în 2024, când a parcurs cu motocicleta peste 30.000 km din România până în Coreea de Sud și Japonia, traversând Europa și Asia în aproximativ trei luni. Traseul a inclus țări precum Rusia, Mongolia și state din Asia Centrală, iar întoarcerea s-a făcut pe o rută diferită, transformând călătoria într-un tur transcontinental complet.

O aventură extraordinară l-a avut ca protagonist pe Ioan Tiurean și în 2025. La mijlocul lunii septembrie 2025, blăjeanul Ioan Tiurean a revenit cu bine acasă după o călătorie incredibilă pe motocicletă până în Japonia și înapoi. Blăjeanul pornise la drum în 14 iunie 2025. La întoarcere a fost întâmpinat de prieteni pe serpentinele de la intrarea în „Mica Romă”. Parcursul său a putut fi „monitorizat” în timp real grație postărilor pe care le-a făcut neîncetat pe rețelele sociale.

