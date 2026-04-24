Simulare Evaluare Națională 2026 | Note sub 5 la aproximativ o treime din lucrările la Limba şi literatura română şi la Matematică

Aproximativ o treime din lucrările la Limba şi literatura română şi la Matematică, probe susţinute în cadrul simulării examenului de evaluare naţională, au primit note sub 5, conform rezultatelor făcute publice vineri, 24 aprilie 2026 de Ministerul Educaţiei.

La Limba şi literatura română, au fost evaluate 145.257 de lucrări, iar 30,13 % au înregistrat note sub 5. 8,37% au fost note între 9 şi 10.

La Matematică, în cazul celor 144.399 de lucrări, proporţia notelor sub 5 este 34,54%. 3,28% din lucrări au obţinut note peste 9.

Evaluarea s-a desfăşurat integral digitalizat, lucrările fiind distribuite aleatoriu către cei 9.854 de profesori evaluatori recrutaţi la nivel naţional – 4.956 pentru română, 4.550 pentru matematică şi 348 pentru limbile materne.

La nivelul celor 4.545 de unităţi de învăţământ în care s-a desfăşurat simularea, peste 12.000 de profesori asistenţi au asigurat scanarea şi încărcarea lucrărilor pe platforma informatică.

În ceea ce priveşte acurateţea corectării, 9,78% dintre lucrările la română au necesitat reevaluare – procent mai mare faţă de 8,81% înregistrat în 2025, dar mai mic decât cel din 2024 (11,39%). La matematică, procentul reevaluărilor a rămas constant la 0,1%, în timp ce la limbile materne acesta a fost de 5,72%.

Rezultatele nu se afişează public, ci se comunică individual fiecărui elev prin unităţile de învăţământ.

Ministerul Educaţiei a precizat că va publica în perioada următoare o analiză detaliată a gradului de reuşită pe fiecare item, la nivel naţional, pentru română şi matematică, în vederea adoptării unor măsuri care să optimizeze performanţele înaintea examenului naţional.

sursa: News.ro

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

