Simulare Evaluare Națională 2026 | Note sub 5 la aproximativ o treime din lucrările la Limba şi literatura română şi la Matematică
Aproximativ o treime din lucrările la Limba şi literatura română şi la Matematică, probe susţinute în cadrul simulării examenului de evaluare naţională, au primit note sub 5, conform rezultatelor făcute publice vineri, 24 aprilie 2026 de Ministerul Educaţiei.
La Limba şi literatura română, au fost evaluate 145.257 de lucrări, iar 30,13 % au înregistrat note sub 5. 8,37% au fost note între 9 şi 10.
La Matematică, în cazul celor 144.399 de lucrări, proporţia notelor sub 5 este 34,54%. 3,28% din lucrări au obţinut note peste 9.
Evaluarea s-a desfăşurat integral digitalizat, lucrările fiind distribuite aleatoriu către cei 9.854 de profesori evaluatori recrutaţi la nivel naţional – 4.956 pentru română, 4.550 pentru matematică şi 348 pentru limbile materne.
La nivelul celor 4.545 de unităţi de învăţământ în care s-a desfăşurat simularea, peste 12.000 de profesori asistenţi au asigurat scanarea şi încărcarea lucrărilor pe platforma informatică.
În ceea ce priveşte acurateţea corectării, 9,78% dintre lucrările la română au necesitat reevaluare – procent mai mare faţă de 8,81% înregistrat în 2025, dar mai mic decât cel din 2024 (11,39%). La matematică, procentul reevaluărilor a rămas constant la 0,1%, în timp ce la limbile materne acesta a fost de 5,72%.
Rezultatele nu se afişează public, ci se comunică individual fiecărui elev prin unităţile de învăţământ.
Ministerul Educaţiei a precizat că va publica în perioada următoare o analiză detaliată a gradului de reuşită pe fiecare item, la nivel naţional, pentru română şi matematică, în vederea adoptării unor măsuri care să optimizeze performanţele înaintea examenului naţional.
sursa: News.ro
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Ilie Bolojan: „Oamenii care sunt slabi, indiferent de culoarea politică, trebuie înlocuiți din funcții”
Ilie Bolojan: „Oamenii care sunt slabi, indiferent de culoarea politică, trebuie înlocuiți din funcții” „Oamenii care sunt slabi, indiferent de culoarea politică, trebuie înlocuiți din funcții”, a afirmat premierul Ilie Bolojan, vineri, 24 aprilie 2026, în emisiunea „România în direct” de la Europa FM. Premierul a precizat că a subliniat acest aspect și în discuțiile […]
PLĂȚI de peste 2,5 miliarde de lei pentru beneficiile sociale aferente lunii martie 2026 în România
PLĂȚI de peste 2,5 miliarde de lei pentru beneficiile sociale aferente lunii martie 2026 în România ANPIS a virat fondurile pentru plata tuturor beneficiilor de asistență socială aferente lunii martie 2026, sumele ajungând la milioane de beneficiari din întreaga țară. Potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile teritoriale au fost efectuate plățile […]
Cum vor circula trenurile spre litoral de 1 Mai 2026: CFR Călători suplimentează trenurile și oferă reduceri la biletele dus-întors
Cum vor circula trenurile spre litoral de 1 Mai 2026: CFR Călători suplimentează trenurile și oferă reduceri la biletele dus-întors A mai rămas mai puțin de o săptămână până la minivacanţa mult aşteptată de 1 mai 2026, pe care mulţi români o vor petrece la malul mării. Tocmai de aceea, reprezentanţii CFR au anunţat că […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ilie Bolojan: „Oamenii care sunt slabi, indiferent de culoarea politică, trebuie înlocuiți din funcții”
Ilie Bolojan: „Oamenii care sunt slabi, indiferent de culoarea politică, trebuie înlocuiți din funcții” „Oamenii care sunt slabi, indiferent de...
Știrea Zilei
Doi bărbați din Alba, REȚINUȚI după ce au furat 20 de seturi de jante echipate cu anvelope și 10 catalizatoare dintr-o curte din Vințu de Jos: Cum au procedat
Doi bărbați din Alba, REȚINUȚI după ce au furat 20 de seturi de jante echipate cu anvelope și 10 catalizatoare:...
VIDEO | Păcănelele au fost interzise în municipiul Blaj: Decizie de ultimă oră în Consiliul Local
Păcănelele au fost interzise în municipiul Blaj: Decizie de ultimă oră în Consiliul Local Consiliul Local Blaj, întrunit în ședință...
Curier Județean
ACCIDENT pe DN 7, în Alba: Coliziune între o motocicletă și o mașină între Balomiru de Câmp și Tărtăria. Trafic îngreunat
ACCIDENT pe DN 7, în Alba: Coliziune între o motocicletă și o mașină între Balomiru de Câmp și Tărtăria. Trafic...
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 04.05.2026-10.05.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 27.04.2026-03.05.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 04.05.2026-10.05.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 27.04.2026-03.05.2026 Distribuție...
Politică Administrație
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”...
Comunicat de presă | PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici
PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici Conducerea...
Opinii Comentarii
Ce nume se sărbătoresc de SFÂNTUL GHEORGHE 2026: Peste 900.000 de români își serbează onomastica în 23 aprilie
Nume sărbătorite de Sfântul Gheorghe 2026 • Nume derivate de la Gheorghe: George, Georgeta, Georgiana, Geta, Gina, Gelu, Geo, Gică,...
MESAJE de Sfântul Gheorghe 2026. SMS-uri, urări şi felicitări pe care le poţi transmite celor care îşi sărbătoresc onomastica
MESAJE de Sfântul Gheorghe 2026. URĂRI de „La mulţi ani” de Sf Gheorghe, FELICITĂRI, TEXTE şi SMS-uri haioase și amuzante...