Într-o comună din Alba se va construi o fabrică de procesare a laptelui cu o capacitate de producție de 150.000 de litri pe zi: Investiție de 3,5 milioane de euro
Într-o comună din Alba se va construi o fabrică de procesare a laptelui cu o capacitate de producție de 150.000 de litri pe zi: Investiție de 3,5 milioane de euro
Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat vineri, 17 aprilie 2026 că a dat „undă verde” proiectului care prevede construirea unei fabrici de fabricare a laptelui pe un teren din comuna Berghin, în vecinătatea unei ferme de bovine.
Proiectul este evaluat la 3,5 milioane de euro. Operațiunile de edificare a noii fabrici sunt planificate să înceapă în septembrie/octombrie 2026.
„Prin proiectul propus se dorește construirea unei fabrici de procesare a laptelui. Folosința actuală a terenului 46.894 mp. arabil, destinație conform PUG, PUZ si RLU – destinație zonă agro-zootehnică. Certificat de urbanism nr. 2/12.01.2026 emis de primăria Comunei Berghin în scopul – Construire fabrică de procesare lapte, loc. Berghin, nr. f.n., comuna Berghin, jud. Alba”, se arată în preambulul prezentării proiectului DN AGRAR Straja SRL.
Detalii tehnice:
Fabrica de procesare a laptelui este o construcție nouă propusă pentru valorificarea laptelui crud, prin procesarea acestuia în smântână și lapte degresat, în condiții controlate de igienă și siguranță alimentară.
Fluxul tehnologic este conceput liniar, cu separarea clară a circuitelor pentru materii prime, produse finite, personal prevenind contaminările încrucișate. Procesul include recepția laptelui crud, depozitarea temporară, separarea laptelui, obținerea produselor finite, controlul calității în laborator, ambalarea și pregătirea pentru livrare.
Construcția este realizată pe structură de beton armat, cu infrastructură și soclu din beton armat, stâlpi din beton armat și compartimentări interioare ușoare din panouri sandwich FoodSafe, adecvate industriei alimentare.
Clădirea are regim de înălțime parter, dimensiuni maxime de 25,70 x 23,30 m, înălțime maximă de +9,60 m, iar închiderea superioară este realizată cu panouri sandwich termoizolante, sprijinite pe elemente prefabricate din beton.
Laborator 33 mp., oficiu 15,7 mp., sas 10,45 mp., spațiu producție 341 mp., spațiu tehnic 15 mp., spațiu tehnic 24,6 mp., spațiu tehnic 42 mp., vestiar echipament lucru 9,29 mp., vestiar haine stradă – 4,97 mp., WC – 1,5 mp., WC – 1,5 mp., wundfang – 3,31 mp., S totală = 511,22 mp.
– capacitatea de producție maximă: 150 to lapte/zi (valoarea maximă anuală pe zi);
– capacitatea de producție medie: 120 to lapte/zi (valoarea maximă anuală pe zi);
– program de functionare: 8 h/zi, 5-7 zile/ săptămână.
Capacitatea de productie a fabricii exprimată ca și valoare medie anuală este sub capacitatea prevazută de Legea nr. 278/2013 ( 200 to/zi).
Instalații și echipamente:
– rezervoare lapte crud – 2 buc.;
– rezervoare pentru produs finit – 4 buc.;
– rezervor de apă tehnologică – 1 buc. – cap 30 mc.;
– centrifugă pentru separarea smântânii – 1 buc.;
– pasteurizator pentru lapte – 1 buc.;
– pasteurizator pentru smântână – 1 buc.;
– instalație de spălare cu 3 rezervoare -1 buc.;
– instalație de osmoză inversă -1 buc.;
– chiller exterior 3000 litri glicol – 1 buc.;
– rezervoare de gaz – 2 buc.
Alimentarea cu apă se realizeaza astfel:
Alimentarea cu apă potabilă se face din surse externe.
Alimentarea cu apă a fabricii de procesare a laptelui – 6 puțuri forate existente pe amplasamentul fermei de bovine, rețeaua de alimentare cu apă a localitatii Berghin – aflată în administrarea SC APA CTTA SA Alba – transportul apei pe amplasament se realizează cu cisternă (scop menajer, igienico sanitar și în scop tehnologic pentru spălarea utilajelor și a echipamentelor, întreținerea curățeniei spațiilor de producție).
Cerința de apă Q zi max. = 65,6 mc ( 0,6 mc./zi scop igienico sanitar și 65 mc./zi scop
tehnologic).
Conform certificatului de urbanism emis de primăria Comunei Berghin – rețeaua de apă din zonă este dimensionată strict pentru consumul populației, apa din rețeaua publică va fi utilizata exclusiv pentru consumul menajer și igienico sanitar al personalului. Alimentarea cu apă necesara procesului tehnologic de producție nu se va realiza din rețeaua publică, urmând a fi realizată din sursele proprii (puțuri forate) sau din surse alternative autorizate, cu respectarea legislației în vigoare.
Evacuarea apelor uzate
Apele uzate fecaloid menajere – Q uz zi max = 0,6 mc/zi – colectate prin rețeaua internă de canalizare și descărcate în bazinul vidanjabil V 5 = 20 mc., existent în cadrul fermei de bovine aparținând beneficiarului.
Ape uzate tehnologice Q uz zi max = 65 mc/zi – colectate prin rețeaua internă de canalizare și descărcate în bazinul betonat vidanjabil V 6 = 20 mc. existent în cadrul fermei de bovine aparținând beneficiarului, de unde sunt transportate în laguna de colectare dejecții existentă pe amplasamentul fermei de bovine.
UPDATE FOTO | INCENDIU în parcarea Alba Mall: Un autoturism a luat foc. Intervin pompierii din Alba Iulia
INCENDIU în parcarea Alba Mall: Un autoturism a luat foc. Intervin pompierii Un autoturism ar fi fost curpins de flăcări, astăzi, 17 aprilie 2026, în jurul orei 17:30, în parcarea de la Alba Mall. Pompierii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă. Conform ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru […]
VIDEO | SCANDAL la Zlatna: Trei bărbați REȚINUȚI de polițiști după ce s-au bătut între ei. Au agresat alte 4 persoane care au intervenit să aplaneze conflictul
SCANDAL la Zlatna: Trei bărbați REȚINUȚI de polițiști după ce s-au bătut între ei. Au agresat alte 4 persoane care au intervenit să aplaneze conflictul Trei bărbați din Zlatna au fost reținuți de polițiști după ce s-au bătut între ei, în urma unui scandal iscat pe raza orașului. Au agresat alte 4 persoane care au […]
VIDEO | FURT dintr-o mașină la Aiud: Bărbat din județul Arad, REȚINUT după ce a sustras 800 de lei, o geantă, un telefon și mai multe documente personale
FURT dintr-o mașină la Aiud: Bărbat din județul Arad, REȚINUT după ce a sustras 800 de lei, o geantă, un telefon și mai multe documente personale Un bărbat de 39 de ani, din orașul Sebiș, județul Arad, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Aiud, fiind cercetat pentru furt, după ce ar […]
Ești sunat de „inspectori ANAF”? Închide telefonul! E tentativă de fraudă!
Ești sunat de „inspectori ANAF”? Închide telefonul! E tentativă de fraudă! „Reiterăm avertizarea referitoare la continuarea tentativelor de înșelare prin...
E jale! România a raportat o rată a inflației de 9,0%, cea mai mare din Uniunea Europeană: „Campioni” și la deficit public
E jale! România a raportat o rată a inflației de 9,0%, cea mai mare din Uniunea Europeană: „Campioni” și la...
Într-o comună din Alba se va construi o fabrică de procesare a laptelui cu o capacitate de producție de 150.000 de litri pe zi: Investiție de 3,5 milioane de euro
Într-o comună din Alba se va construi o fabrică de procesare a laptelui cu o capacitate de producție de 150.000...
UPDATE FOTO | INCENDIU în parcarea Alba Mall: Un autoturism a luat foc. Intervin pompierii din Alba Iulia
INCENDIU în parcarea Alba Mall: Un autoturism a luat foc. Intervin pompierii Un autoturism ar fi fost curpins de flăcări,...
FOTO | Performanță remarcabilă pentru două eleve de la Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” din Bistra: Premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Socio-Umane
Performanță remarcabilă pentru două eleve de la Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” din Bistra: Premiu special la etapa națională a Olimpiadei...
VIDEO | Garda Apulum a început sezonul de reprezentații în Cetatea Alba Carolina: Primul spectacol de reconstituire antică din 2026
Garda Apulum a început sezonul de reprezentații în Cetatea Alba Carolina: Primul spectacol de reconstituire antică din 2026 Garda Apulum...
O companie americană, interesată de producția de arme la Cugir. Corneliu Mureșan: Cugirul poate deveni un hub european pentru producția de armament
O companie americană, interesată de producția de arme la Cugir. Corneliu Mureșan: Cugirul poate deveni un hub european pentru producția...
FOTO | Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur și eficient, destinat persoanelor adulte cu dizabilități”
Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur...
Izvorul Tămăduirii, sărbătoare închinată Maicii Domnului și lui Hristos Cel Înviat
Izvorul Tămăduirii, sărbătoare închinată Maicii Domnului și lui Hristos Cel Înviat Izvorul Tămăduirii, sărbătoare închinată Maicii Domnului, este prăznuită anul...
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale La data...