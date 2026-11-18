18 noiembrie – Ziua mondială pentru prevenirea și vindecarea exploatării sexuale, abuzului și violenței asupra copiilor: Un apel internațional la protecție, responsabilitate și solidaritate

În fiecare an, la data de 18 noiembrie, comunitatea internațională marchează Ziua mondială pentru prevenirea și vindecarea exploatării sexuale, abuzului și violenței asupra copiilor, o inițiativă menită să atragă atenția asupra uneia dintre cele mai grave încălcări ale drepturilor copilului și să mobilizeze instituțiile, organizațiile neguvernamentale și societatea în lupta pentru protejarea celor mici.

Această zi reprezintă un prilej de reflecție, informare și responsabilizare publică, dar, mai ales, un apel la acțiune pentru prevenirea tuturor formelor de abuz, atât în mediul familial și comunitar, cât și în spațiul digital.

Recunoașterea internațională a zilei

Ziua mondială a fost proclamată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite prin Rezoluția A/RES/77/8, adoptată la 7 noiembrie 2022. Documentul stabilește data de 18 noiembrie drept moment anual de sensibilizare cu privire la exploatarea sexuală, abuzul și violența asupra copiilor.

Prin această rezoluție, ONU invită statele membre, organizațiile internaționale, instituțiile academice, societatea civilă și sectorul privat să contribuie la prevenirea și eliminarea acestor fenomene, la promovarea educației de calitate și la asigurarea accesului victimelor la justiție, servicii de sprijin și recuperare.

Un aspect esențial al inițiativei îl reprezintă combaterea stigmatizării victimelor și recunoașterea demnității, drepturilor și nevoii de vindecare a copiilor care au trecut prin asemenea experiențe.

Un fenomen global, cu efecte care pot marca întreaga viață

Abuzul asupra copiilor nu cunoaște granițe geografice, sociale sau economice. Acesta poate lua forme multiple: abuz fizic, emoțional și sexual, neglijare, exploatare sexuală în scop comercial, trafic de minori, constrângere, hărțuire, intimidare și abuz facilitat de tehnologie.

Potrivit datelor publicate de UNICEF, aproximativ 650 de milioane de fete și femei aflate în viață în prezent – una din cinci – au fost victime ale violenței sexuale în copilărie. În cazul băieților și bărbaților, estimările indică între 410 și 530 de milioane de persoane afectate, aproximativ unul din șapte.

Aceste cifre evidențiază amploarea fenomenului și necesitatea unor măsuri ferme de prevenție, intervenție și protecție.

Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția că violența asupra copiilor are consecințe care depășesc momentul agresiunii. Printre efectele pe termen lung se numără traumatismele fizice, anxietatea, depresia, dificultățile de relaționare, problemele de dezvoltare și afectarea sănătății mintale.

De multe ori, victimele nu dezvăluie abuzurile din cauza fricii, rușinii, amenințărilor sau dependenței față de agresor. În alte situații, copiii nu recunosc caracterul abuziv al comportamentelor la care sunt supuși, mai ales atunci când acestea provin de la persoane apropiate, în care au încredere.

România: mii de copii afectați de abuz, neglijare și exploatare

Nici România nu este ferită de acest fenomen. Datele prezentate de organizația Salvați Copiii România, pe baza informațiilor furnizate de autoritățile de protecție a copilului, arată că în anul 2025 au fost înregistrate 20.403 cazuri de abuz, neglijare sau exploatare a copiilor.

Dintre acestea, 1.712 au fost cazuri de abuz sexual, victimele fiind 1.536 de fete și 176 de băieți. Totodată, 16.939 de cazuri de abuz, neglijare sau exploatare s-au produs în familie, iar 970 în unități de învățământ.

Un alt semnal de alarmă îl reprezintă exploatarea sexuală în mediul online. În 2025, linia de raportare Esc_ABUZ a înregistrat peste 50.000 de sesizări privind materiale de abuz sexual asupra copiilor, comparativ cu 19.369 în anul precedent.

Organizația atrage atenția că statisticile oficiale reflectă doar cazurile care ajung în atenția instituțiilor, în timp ce numeroase situații rămân neraportate și, implicit, neidentificate de sistemele de protecție.

Aceste date subliniază importanța consolidării serviciilor de asistență socială, a colaborării dintre instituții și a dezvoltării unor mecanisme prin care copiii să poată cere ajutor în siguranță.

Pericolul din mediul online – o provocare tot mai mare

Dezvoltarea tehnologiei și utilizarea tot mai frecventă a internetului de către minori au creat noi oportunități de comunicare și educație, dar și noi riscuri.

Copiii pot deveni victime ale manipulării online, șantajului sexual, solicitării de imagini intime, hărțuirii, racolării în scopuri sexuale și distribuirii fără consimțământ a materialelor cu caracter intim.

Agresorii pot utiliza identități false, conturi anonime și diferite platforme digitale pentru a câștiga încrederea minorilor și a-i determina să furnizeze informații personale sau imagini compromițătoare.

În acest context, educația digitală este esențială. Părinții și cadrele didactice trebuie să le explice copiilor că nu sunt obligați să răspundă solicitărilor care îi fac să se simtă inconfortabil, că nu trebuie să transmită imagini intime și că orice amenințare sau tentativă de manipulare trebuie comunicată unui adult de încredere.

Este important ca minorii să înțeleagă că responsabilitatea pentru abuz aparține exclusiv agresorului, nu victimei.

Prevenirea începe prin educație, informare și implicare

Combaterea exploatării sexuale și a violenței asupra copiilor presupune implicarea întregii societăți. Familia, școala, instituțiile publice, serviciile sociale, sistemul medical, poliția și organizațiile neguvernamentale au un rol esențial în identificarea timpurie a situațiilor de risc și protejarea victimelor.

Printre măsurile prioritare se numără:

*Educația pentru siguranță personală: copiii trebuie să învețe să recunoască situațiile periculoase, să își cunoască drepturile și să înțeleagă importanța limitelor personale.

*Informarea părinților: adulții trebuie să identifice semnele abuzului și să creeze un mediu în care copiii să poată vorbi deschis, fără teamă de a fi judecați.

*Formarea profesioniștilor: cadrele didactice, medicii, psihologii, asistenții sociali și polițiștii au nevoie de pregătire pentru identificarea și gestionarea adecvată a cazurilor.

*Protecția în mediul digital: sunt necesare educație privind utilizarea responsabilă a internetului, supraveghere parentală adaptată vârstei și mecanisme eficiente de raportare.

*Sprijinirea victimelor: copiii afectați trebuie să beneficieze de consiliere psihologică, asistență medicală, protecție juridică și servicii specializate de recuperare.

*Combaterea impunității: investigarea promptă a faptelor și tragerea la răspundere a agresorilor sunt esențiale pentru protejarea copiilor și prevenirea repetării abuzurilor.

Consiliul Europei subliniază, de asemenea, că abuzul sexual asupra copiilor poate avea loc inclusiv în familie, în școală, în activitățile extracurriculare sau în mediul online, iar autorii sunt adesea persoane cunoscute victimei, din cercul său de încredere.

Dreptul fiecărui copil la o copilărie fără violență

Marcarea zilei de 18 noiembrie trebuie să depășească dimensiunea simbolică și să se transforme într-un angajament concret al instituțiilor și comunităților.

Fiecare copil are dreptul la siguranță, protecție, educație, respect și dezvoltare armonioasă. Niciun copil nu trebuie să fie supus abuzului, exploatării, umilinței sau violenței, indiferent de mediul în care trăiește ori de statutul social al familiei sale.

Un copil care vorbește despre o experiență de abuz trebuie ascultat, crezut și protejat. Reacția adulților poate face diferența între continuarea suferinței și începutul procesului de recuperare.

În România, suspiciunile privind abuzul, neglijarea sau exploatarea unui copil pot fi semnalate la numărul 119 – Telefonul Copilului, iar în situațiile de pericol imediat trebuie apelat 112.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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