Întăriri la Metalurgistul Cugir: Mateiciuc și Sălajan, așteptați la reunirea „roș-albaștrilor”

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

Întăriri la Metalurgistul Cugir: atacantul Mateiciuc și fundașul Sălajan, așteptați la reunirea „roș-albaștrilor”

Metalurgistul Cugir, divizionara terță clasată pe treapta a treia a podiumului Seriei 7 din eșalonul terț, are reunirea luni, 19 ianuarie, iar la primul antrenament din 2026 sunt așteptați doi jucători noi. Este vorba despre atacantul Andrei Mateiciuc (29 de ani, ultima dată, până în vară la Cetatea Suceava, a trecut și pe la Ceahlăul Piatra Neamț), fundașul Ionuț Sălajan (22 de ani, ex-SCM Zalău, de care s-a despărțit în iarnă, a fost și la FCSB II) dar mai sunt tratative și cu alți jucători.

Citește și: George Mâlnă, golgheterul Metalurgistul Cugir, la Gloria Bistrița, în probe!

Sunt mutări care confirm faptul că echipa pregătită de Lucian Itu are drept obiectiv calificarea în play-off, asta după ce în prima parte a sezonului a reușit victorii cu favoritele CSM Unirea Alba Iulia și Poli Timișoara. Pe de altă parte, au plecat Cristache și Agbomoniyi, dar vor urma și alte despărțiri, în funcție de ce jucători vor fi înregimentați, iar Mâlnă este testat de divizionara secundă Gloria Bistrița. Au mai fost discuții și cu mijlocașul defensiv Matyas Laszlo (18 ani, ASA Tg. Mureș, internațional Under 19, a jucat și la FCSB până la începutul anului trecut),  dar mutarea nu s-a finalizat.

