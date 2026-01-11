George Mâlnă, golgheterul Metalurgistul Cugir, la Gloria Bistrița, în probe!

Mijlocașul George Mâlnă, golgheterul Metalurgistului Cugir, se pregătește în această perioadă cu divizionara secundă Gloria Bistrița

Mâlnă se află sub comanda lui Nicolae Grigore, antrenându-se cu formația clasată pe locul 16 în Liga 2, și speră să facă pasul spre eșalonul superior. Nou-promovata are prevăzut un stagiu extern, în Turcia, în perioada 23 ianuarie – 3 februarie

Metalurgistul Cugir, ocupanta treptei a treia a podiumului Seriei 7, se poate despărți, după numai o jumătate de an de George Mâlnă, echiper aflat în teste la Gloria Bistrița, în acest start de an.

„Dacă este în regulă, nu ne vom opune plecării jucătorului, un băiat extraordinar care are acum o șansă. Ar fi păcat să nu facă pasul spre Liga 2„, a comentat unul dintre oficialii cugireni.

George Mâlnă a venit în vară la Metalurgistul Cugir și s-a remarcat rapid. În acest sezon a devenit unul dintre golgheterii Cugirului, cu 8 reușite, la egalitate cu Florin Bura. Fotbalistul în vârstă de 25 de ani și-a trecut în cont dubla în victoria cu Poli Timișoara, scor 2-1, cea mai importantă realizare.

Originar din Turda, mijlocașul central a mai activat la „U” Cluj juniori, Unirea Alba Iulia, ACS Mediaș, Viitorul Dăești și CIL Blaj (în prima parte a anului trecut).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI