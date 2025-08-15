Întâlnire istorică Donald Trump – Vladimir Putin în Alaska. Trump: „Vreau să văd o încetare a focului”

Întâlnire istorică Donald Trump – Vladimir Putin în Alaska

Vineri, 15 august 2025, în jurul orei 22.15 (ora României) Donald Trump și Vladimir Putin au început prima rundă de discuții în cadrul întâlnirii istorice din Alaska.

Cei doi lideri nu au făcut nicio declarație în prealabil și nu au răspuns la întrebări.

„Vreau să văd o încetare a focului (n.a. în Ucraina)”, spunea președintele american Donald Trump la bordul Air Force One, în drum spre Anchorage (Alaska).

După ce cei doi președinți au coborât din avioane s-au întâlnit pe covorul roșu instalat la fața locului. Donald Trump l-a aplaudat pe președintele rus.

Summit-ul ar putea dura 6-7 ore, potrivit estimării purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Cei doi președinți vor discuta în privat, cu câte doi consilieri prezenți de ambele părți, înainte de convorbirile oficiale dintre delegațiile extinse. Subiectele vor depăși criza ucraineană. Ambii șefi de stat sunt însoțiți de responsabili din domeniile finanțelor și economiei.

Întâlnirea se va încheia cu o conferință comună de presă, scrie dw.com.

