INFOTRAFIC: Restricții de circulație joi, pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș. Se vor efectua lucrări de reparații la partea carosabilă

Traficul este restricționat joi, 14 ianuarie 2021, pe autostrada A1 Sibiu-Deva, sensul către Deva, pentru efectuarea de lucrări la carosabil. Conducătorii auto sunt sfătuiţi să manifeste prudență la volan.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că astăzi, în intervalul orar 10.00-15.00, circulația rutieră este restricționată pe prima bandă și pe cea de urgență pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, între kilometrii 272+800 metri și 273+900 metri, pe sensul către Deva, în zona localității Săliște, județul Sibiu, în vederea efectuării de lucrări de reparație a părții carosabile.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să adapteze viteza și să semnalizeze din timp intenția de schimbare a benzii de circulație.