19 iunie 2026 | SYMPHONIA 2026, concert-eveniment al Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia” dedicat memoriei profesorului Radu Beșliu: Unde va avea loc
SYMPHONIA 2026, concert-eveniment al Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia” dedicat memoriei profesorului Radu Beșliu: Unde va avea loc
Unul dintre cele mai importante evenimente muzicale ale anului 2026 din seria celor organizate de Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, concertul SYMPHONIA 2026, va avea loc în data de 19 iunie 2026, de la ora 18:00, la Centrul Multicultural „Gheorghe Șincai”.
Ediția din acest an are o semnificație aparte, fiind organizată în memoria profesorului Radu Beșliu, personalitate care și-a dedicat activitatea formării și susținerii tinerelor generații.
Citește și: Radu Beșliu, profesor și muzician de excepție, a pierdut lupta cu o boală crâncenă: „Plecarea sa lasă în urmă un gol imens în inimile noastre și în comunitatea artistică din Alba”
Concertul promite o experiență artistică de excepție, reunind muzica simfonică și emoția unui omagiu adus unei figuri marcante pentru comunitate. Organizatorii îi invită pe iubitorii de muzică, precum și pe toți cei care doresc să participe la acest moment comemorativ, să fie prezenți la eveniment.
Accesul publicului este gratuit, iar participarea oferă ocazia de a celebra atât frumusețea muzicii, cât și memoria profesorului Radu Beșliu, într-un cadru cultural de prestigiu din Alba Iulia.
Detalii eveniment:
Eveniment: SYMPHONIA 2026
Data: 19 iunie 2026
Ora: 18:00
Locația: Centrul Multicultural „Gheorghe Șincai”
Intrare: Liberă
foto reprezentativă: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | „Cu viața mea apăr viața!” 2026: Care au fost laureații etapei județene din Alba a concursului de protecție civilă pentru elevi din școli gimnaziale și licee
„Cu viața mea apăr viața!” 2026: Care au fost laureații etapei județene din Alba a concursului de protecție civilă pentru elevi din școli gimnaziale și licee Concursul de protecție civilă „Cu viața mea apăr viața!” reunește an de an elevi din școlile gimnaziale și liceele din județ, oferindu-le oportunitatea de a-și consolida cunoștințele și deprinderile practice […]
FOTO | Patru incunabule și alte rarități bibliofile din secolele XVI-XVII, într-o expoziție temporară la Museikon Alba Iulia
Patru incunabule și alte rarități bibliofile din secolele XVI-XVII, într-o expoziție temporară la Museikon Alba Iulia Patru incunabule din colecția Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, tipărite în perioada 1487-1500, dar și o serie de rarități bibliofile din secolul al XVI-lea, cum ar fi unul din primele atlase de buzunar, pot fi văzute, până în […]
FOTO | Absolvenții Promoției 2026 a Colegiului Militar din Alba Iulia, la ultima oră de dirigenție: „Rămas bun, ani de liceu!”
Absolvenții Promoției 2026 a Colegiului Militar din Alba Iulia, la ultima oră de dirigenție: „Rămas bun, ani de liceu!” Bucuria reușitei, tristețea despărțirii, nostalgia amintirilor și entuziasmul unui nou început au fost sentimentele care i-au încercat, joi, 4 iunie 2026, pe absolvenții Promoției 2026 de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, la ultima oră de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Sancțiuni de până la 500.000 de lei și confiscarea utilajelor pentru balastierele ilegale. Proiect de lege depus în Parlament
Sancțiuni de până la 500.000 de lei și confiscarea utilajelor pentru balastierele ilegale. Proiect de lege depus în Parlament Ministrul...
DEER demarează o nouă campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele asociate consumului fraudulos de energie electrică. Recomandări
DEER demarează o nouă campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele asociate consumului fraudulos de energie electrică. Recomandări Distribuție Energie...
Știrea Zilei
VIDEO | La Judecătoria Alba Iulia, activitate OPRITĂ parțial timp de 4 ore: Protest față de prevederile proiectului noii legi a salarizării
La Judecătoria Alba Iulia, activitate OPRITĂ parțial timp de 4 ore: Protest față de prevederile proiectului noii legi a salarizării...
VIDEO | „O zi fără Finanțe”: Protest de amploare la Fiscul din Alba față de proiectul noii legi a salarizării
VIDEO | „O zi fără Finanțe”: Protest de amploare la Fiscul din Alba față de proiectul noii legi a salarizării...
Curier Județean
FOTO | „Cu viața mea apăr viața!” 2026: Care au fost laureații etapei județene din Alba a concursului de protecție civilă pentru elevi din școli gimnaziale și licee
„Cu viața mea apăr viața!” 2026: Care au fost laureații etapei județene din Alba a concursului de protecție civilă pentru...
FOTO | Patru incunabule și alte rarități bibliofile din secolele XVI-XVII, într-o expoziție temporară la Museikon Alba Iulia
Patru incunabule și alte rarități bibliofile din secolele XVI-XVII, într-o expoziție temporară la Museikon Alba Iulia Patru incunabule din colecția...
Politică Administrație
Anunț Primăria Aiud: Participarea la selecția publică de proiecte de interes local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Aiud în anul 2026
Anunț Primăria Aiud: Participarea la selecția publică de proiecte de interes local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local...
FOTO | CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne, sigure și adaptate nevoilor din domeniul sănătății mintale”
CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne,...
Opinii Comentarii
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru meritele sale, post mortem, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru...