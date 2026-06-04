19 iunie 2026 | SYMPHONIA 2026, concert-eveniment al Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia” dedicat memoriei profesorului Radu Beșliu: Unde va avea loc

SYMPHONIA 2026, concert-eveniment al Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia” dedicat memoriei profesorului Radu Beșliu: Unde va avea loc

Unul dintre cele mai importante evenimente muzicale ale anului 2026 din seria celor organizate de Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, concertul SYMPHONIA 2026, va avea loc în data de 19 iunie 2026, de la ora 18:00, la Centrul Multicultural „Gheorghe Șincai”.

Ediția din acest an are o semnificație aparte, fiind organizată în memoria profesorului Radu Beșliu, personalitate care și-a dedicat activitatea formării și susținerii tinerelor generații.

Concertul promite o experiență artistică de excepție, reunind muzica simfonică și emoția unui omagiu adus unei figuri marcante pentru comunitate. Organizatorii îi invită pe iubitorii de muzică, precum și pe toți cei care doresc să participe la acest moment comemorativ, să fie prezenți la eveniment.

Accesul publicului este gratuit, iar participarea oferă ocazia de a celebra atât frumusețea muzicii, cât și memoria profesorului Radu Beșliu, într-un cadru cultural de prestigiu din Alba Iulia.

Detalii eveniment:

Eveniment: SYMPHONIA 2026

Data: 19 iunie 2026

Ora: 18:00

Locația: Centrul Multicultural „Gheorghe Șincai”

Intrare: Liberă

foto reprezentativă: arhivă

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