VIDEO| Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 2, în ciuda peisajului hibernal, Aktor a reluat lucrările la nodul rutier Teiuș

Pe lotul 2 al autostrăzii A10 Sebeș-Turda, antreprenorul grec Aktor, în ciuda condițiilor meteo nefavorabile, a peisajului hibernal, a reluat lucrările la nodul rutier de la Teiuș, la km 25 și a pasajului peste calea ferată.



În zona pasajului peste calea ferată au fost ridicate și montate 16 grinzi din tablier metalic de către firma Retter, la care s-au montat și majoritatea predalelor. La această supratraversare mai sunt de montat încă 8 grinzi metalice pentru care, în prealabil trebuie finalizate culeele, inclusiv umpluturile.

Nodul rutier Teiuș și în special pasajul peste calea ferată sunt puncte critice ala acestui segment de autostradă, la început de an 2021, Aktor reluând lucrările cu prioritate în această zonă.

Deși condițiile meteo nu sunt la fel de bune ca în luna decembrie 2020, în zona nodului rutier Teiuș se lucrează. Se pregătesc betonările pentru elevațiile zidurilor de sprijin a plăcii de suprabetonare a pasajului peste calea ferată și elevațiile culeelor și a umpluturilor de pământ. Lucrările sunt absolut necesare pentru a se putea ridica și monta cât mai repede ultimele grinzi din tablier metalic. Potrivit informațiilor teiusinfo.ro, se dorește predarea acestor structuri până în luna martie, astfel încat să poată fi realizate umpluturile la culee, să fie ridicate și montate toate grinzile pentru a putea fi finalizat în întregime pasajul peste calea ferată.

Astăzi, în zona nodului rutier Teiuș, bucovinenii de la BAXCOM, lucrau atât la elevațiile culeelor, cât și la zidul de sprijin din viitorul nod rutier Teiuș.

În ciuda vremii mai puțin favorabile, a peisajului alb, Aktor s-a mobilizat la începutului anului 2021 mai bine decât în anii precedenți.

Dacă antreprenorul menține mobilizarea din ultimele 4-5 luni ale anului 2020, există șanse reale ca la finalul anului 2021 să se poată circula pe lotul 2 al autostrada A10 Sebeș-Turda