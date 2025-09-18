Inflația din România a explodat în august 2025 și rămâne de trei ori peste media UE – date Eurostat
Inflația din România a fost de trei ori mai mare decât media UE în august – date Eurostat
Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a rămas stabilă în luna august la 2,4%, însă România continuă să fie țara cu cea mai ridicată inflație, cu un avans anual al prețurilor de 8,5%, conform datelor publicate miercuri de Eurostat.
În august, țările cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Cipru (0%), Franța (0,8%) și Italia (1,6%), în timp ce România, Estonia (6,2%) și Croația (4,6%) au înregistrat cele mai mari creșteri.
Citește și: Un nou val de SCUMPIRI pentru români: Ce alimente de bază se vor scumpi de la 1 octombrie 2025 și cât vor costa la raft
Comparativ cu luna iulie 2025, inflația anuală a scăzut în nouă state membre, a rămas stabilă în patru și a crescut în 14 țări, inclusiv în România, unde a urcat de la 6,6% la 8,5%.
În zona euro, rata anuală a inflației a rămas la 2%, ținta pe termen mediu a Băncii Centrale Europene.
Serviciile au avut cea mai mare contribuție la inflație, cu 1,44 puncte procentuale, urmate de alimente, alcool și țigări (0,62 pp), în timp ce prețurile la energie au scăzut ușor cu 0,19 pp.
Datele Institutului Național de Statistică arată că în România inflația anuală a urcat în august la 9,9%, de la 7,84% în iulie.
Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85%, iar alimentele cu 8,92%.
Comparativ cu luna precedentă, indicele prețurilor de consum a fost 102,10%, iar rata inflației de la începutul anului (august 2025 față de decembrie 2024) a fost 8,1%. Rata medie a modificării prețurilor în ultimele 12 luni a fost 5,7%.
Banca Națională a României a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului 2025 la 8,8%, de la 4,6% anterior, și estimează că aceasta va scădea la 3% la sfârșitul lui 2026.
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a precizat că inflația va atinge un vârf în septembrie, între 9,6 și 9,7%, și că la finalul anului este probabil să depășească 9%.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Procurorii ar putea solicita arestarea lui Călin Georgescu. Procurorul general: „Nu am mai întâlnit un asemenea caz în ultimii 35 de ani”
Anchetele care îl vizează pe Călin Georgescu, trimis în judecată în principal pentru complicitate la tentativa de acțiuni împotriva ordinii constituționale, continuă atât la DIICOT, cât și la Parchetul Judecătoriei Sectorului 1. Acolo au fost redirecționate plângeri formulate împotriva fostului candidat, vizând presupuse fapte de transmitere de informații false și instigare publică. Astăzi, joi, 18 […]
„Nu verificăm darul”. Șeful ANAF, precizări importante privind controalele la nunți
Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală a declarat, marți, 16 septembrie, că ANAF nu își propune să verifice darul de nuntă. Adrian Nicușor Nica a declarat, în schimb, că sunt vizați de controale organzatorii de nunți. El a menționat că fiscul verifică dacă aceștia declară sumele de bani pe care le primesc de la miri. […]
Radu Georgescu: România va plăti pe dobânzi o sumă mai mare decât cheltuie pe tot sistemul de educație și va face implozie din cauza datoriilor imense
Economistul Radu Georgescu: România va plăti pe dobânzi o sumă mai mare decât cheltuie pe tot sistemul de educație și va face implozie din cauza datoriilor imense Economistul Radu Georgescu a explic din nou că în curând România nu va mai putea să plătească nici măcar dobânzile și va face implozie din cauza datoriilor imense. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Procurorii ar putea solicita arestarea lui Călin Georgescu. Procurorul general: „Nu am mai întâlnit un asemenea caz în ultimii 35 de ani”
Anchetele care îl vizează pe Călin Georgescu, trimis în judecată în principal pentru complicitate la tentativa de acțiuni împotriva ordinii...
Inflația din România a explodat în august 2025 și rămâne de trei ori peste media UE – date Eurostat
Inflația din România a fost de trei ori mai mare decât media UE în august – date Eurostat Rata anuală...
Știrea Zilei
FOTO | Petru Roncea, câștigător la Physique Tall Champion. Tânărul din Sebeș s-a calificat la Campionatul Mondial din Los Angeles
La finalul săptămânii trecute, în orașul Luton, din Marea Britanie, la The Grove Theatre, s-a desfășurat o competiție de amploare...
FOTO | Apel DISPERAT pentru o cățelușă fără stăpân, lovită de mașină. A fost luată de pe marginea drumului de o tânără și dusă la o clinică veterinară în stare gravă. Costurile tratamentului sunt imense
Apel DISPERAT pentru o cățelușă fără stăpân, lovită de mașină. A fost luată de pe marginea drumului de o tânără...
Curier Județean
1,2 milioane de lei pentru digitalizarea activității Spitalului Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud: Procedură de achiziție în desfășurare
1,2 milioane de lei pentru digitalizarea activității Spitalului Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud a...
Trei poduri noi pe drumurile județene din Alba! Unde urmează să fie amplasate și care este stadiul lucrărilor
Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba a anunțat că trei poduri urmează să fie construite pe drumurile județene în...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente
Plafonarea prețurilor la alimente, adoptată la inițiativa PSD, nu este un moft, ci o necesitate reală pentru un trai mai...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare
Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Opinii Comentarii
18 septembrie – Ziua Mondială a Geologilor. Rezultatele cercetărilor geologiei românești, remarcate pe plan mondial
Ziua mondială a geologilor se sărbătorește în fiecare an pe 18 septembrie. Geologia studiază atât compoziția rocilor de suprafață cât...
Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Tradiții și superstiții pe care credincioșii trebuie să le respecte
Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Reguli, tradiții și superstiții pe care...