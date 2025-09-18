Inflația din România a explodat în august 2025 și rămâne de trei ori peste media UE – date Eurostat

Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a rămas stabilă în luna august la 2,4%, însă România continuă să fie țara cu cea mai ridicată inflație, cu un avans anual al prețurilor de 8,5%, conform datelor publicate miercuri de Eurostat.

În august, țările cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Cipru (0%), Franța (0,8%) și Italia (1,6%), în timp ce România, Estonia (6,2%) și Croația (4,6%) au înregistrat cele mai mari creșteri.

Comparativ cu luna iulie 2025, inflația anuală a scăzut în nouă state membre, a rămas stabilă în patru și a crescut în 14 țări, inclusiv în România, unde a urcat de la 6,6% la 8,5%.

În zona euro, rata anuală a inflației a rămas la 2%, ținta pe termen mediu a Băncii Centrale Europene.

Serviciile au avut cea mai mare contribuție la inflație, cu 1,44 puncte procentuale, urmate de alimente, alcool și țigări (0,62 pp), în timp ce prețurile la energie au scăzut ușor cu 0,19 pp.

Datele Institutului Național de Statistică arată că în România inflația anuală a urcat în august la 9,9%, de la 7,84% în iulie.

Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85%, iar alimentele cu 8,92%.

Comparativ cu luna precedentă, indicele prețurilor de consum a fost 102,10%, iar rata inflației de la începutul anului (august 2025 față de decembrie 2024) a fost 8,1%. Rata medie a modificării prețurilor în ultimele 12 luni a fost 5,7%.

Banca Națională a României a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului 2025 la 8,8%, de la 4,6% anterior, și estimează că aceasta va scădea la 3% la sfârșitul lui 2026.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a precizat că inflația va atinge un vârf în septembrie, între 9,6 și 9,7%, și că la finalul anului este probabil să depășească 9%.

