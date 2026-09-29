Indexarea pensiilor în 2027? Avertisment al șefului Consiliului Fiscal: „Prudență!”

„România are nevoie de o rectificare, de un buget pentru 2027 care să fie credibil. Pentru continuarea consolidării fiscal-bugetare nu este nevoie de creșteri de taxe și impozite. Se poate proceda și la indexarea salariilor și pensiilor, dar aceasta să fie foarte prudentă.

Lupta contra evaziunii fiscale și a optimizărilor fiscale trebuie să fie fără menajamente și se poate. Dar trebuie învinse anumite grupuri de interese”, a declarat președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, în contextul discuțiilor din spațiul public cu privire la posibilitatea indexării pensiilor în 2027.

„Vom menține cota unică. Spun clar: nu vor exista în România creșteri de taxe sau impozite pe toată durata mandatului guvernului. Salariile în sectorul public și pensiile au stagnat. Este nevoie de o creștere. Vom avea în vedere o creștere a salariilor în sectorul public și indexarea pensiilor în momentul alcătuirii bugetului de stat pentru 2027.

Vom avea creșteri în bugetul pe anul viitor, cât ne permitem de mult. Vrem să încurajăm munca. Știm că perioada în care inflația a fost mare a afectat oamenii cu venituri mici. De aceea, vom acorda o atenție deosebită pensiilor”, a declarat anterior premierul desemnat Siegfried Mureșan.

sursa: TVR Info

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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