Ştirea zilei

Video | Talciocul din Alba Iulia va fi extins. Parcare de aproximativ 5.000 de metri pătrați și hală acoperită pentru comercianți. Proprietar: „În viitorul cel mai apropiat”

Bogdan Ilea

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Talciocul din Alba Iulia va fi extins. Parcare de aproximativ 5.000 de metri pătrați și hală acoperită pentru comercianți. Proprietar: „În viitorul cel mai apropiat”

Talciocul din Alba Iulia urmează să fie extins, investiția vizând amenajarea unei parcări de aproximativ 5.000 de metri pătrați, precum și construirea unei hale acoperite pentru comercianți și vizitatori.

Cea mai mare parte a extinderii va fi destinată parcării. Potrivit lui Ioan Lazăr, proprietarul talciocului, accesul cu mașina în parcare ar urma să coste, cel mai probabil, 10 lei.

„Nu voi percepe taxă pentru vizitatori și nu va crește prețul pentru comercianți. Ca extindere, în total vor fi aproximativ 5.000 de metri pătrați, din care cea mai mare parte va fi destinată parcării. Va fi și o hală acoperită de aproximativ 100 de metri pătrați”, a explicat Ioan Lazăr pentru ziarulunirea.ro.

Investiția este realizată în regie proprie, iar proprietarul speră ca lucrările să fie finalizate cât mai curând.

„În viitorul cel mai apropiat, că nici Dumnezeu nu a făcut lumea într-o zi”, a mai spus acesta.

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