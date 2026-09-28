Reduceri de până la 90% la tren pentru studenți în anul universitar 2026-2027: Cine beneficiază și ce documente sunt obligatorii
Reduceri de până la 90% la tren pentru studenți în anul universitar 2026-2027: Cine beneficiază și ce documente sunt obligatorii
Studenții pot călători cu trenul la tarife reduse cu 90% sau 50% în anul universitar 2026-2027, însă facilitățile vin cu reguli stricte privind vârsta, traseul și documentele necesare. CFR Călători a anunțat condițiile de acordare a reducerilor, precum și termenul-limită până la care pot fi folosite legitimațiile vizate pentru anul universitar precedent.
Potrivit CFR Călători, studenții români și străini cu vârsta de până la 30 de ani, înscriși la forma de învățământ cu frecvență în instituții de învățământ superior acreditate din România sau la Academia Română, beneficiază de o reducere de 90% la transportul feroviar intern, clasa a II-a.
Facilitatea este valabilă pentru toate categoriile de trenuri – Regio, InterRegio și InterCity –, dar numai pe ruta dintre localitatea de domiciliu și localitatea în care se află instituția de învățământ.
De aceeași reducere beneficiază și studenții orfani de unul sau ambii părinți, precum și cei proveniți din centre de plasament, familii substitutive sau aflați în grija unui asistent maternal.
Pentru călătoriile la clasa I sau la vagoanele de dormit și cușetă, diferențele tarifare se achită integral.
Studenții pot obține bilete și abonamente cu reducere de 90% de la casele de bilete CFR Călători, din agențiile de voiaj, online, prin aplicația mobilă sau de la automatele de bilete, după confirmarea calității de student și obținerea ID-ului aferent.
Pentru acordarea facilității sunt necesare legitimația de student pentru reducere sau gratuitate la transport, în original și vizată pentru anul universitar în curs, cu localitatea instituției de învățământ înscrisă, precum și actul de identitate din care să rezulte domiciliul.
Studenții care dețin carte electronică de identitate pot prezenta un document emis de serviciile de evidență a populației care să ateste domiciliul.
Până la 30 noiembrie 2026 inclusiv, reducerea poate fi acordată și pe baza legitimației vizate pentru anul universitar 2025-2026. Excepție fac studenții aflați în an terminal în 2025-2026, care pierd dreptul la facilități începând cu 1 decembrie 2026.
Studenții din anul I pot beneficia de reducere până la aceeași dată și în baza unei adeverințe originale emise de instituția de învățământ pentru anul universitar 2026-2027.
Din 1 decembrie 2026, reducerea de 90% va fi acordată exclusiv pe baza legitimației vizate pentru anul universitar 2026-2027, inclusiv în cazul studenților din anul I.
La controlul în tren, călătorii trebuie să prezinte biletul sau abonamentul cu reducere și documentul care atestă calitatea de student. Biletele online pot fi prezentate în format PDF sau tipărite, cu cod QR, în timp ce abonamentele cumpărate prin aplicația mobilă trebuie prezentate electronic, pe dispozitivul asociat.
Reducere de 50% pentru studenții români care învață în străinătate
Studenții români înscriși la programe cu frecvență în instituții de învățământ superior din străinătate beneficiază de o reducere de 50% la călătoriile cu trenul pe teritoriul României, indiferent de distanță, până la împlinirea vârstei de 30 de ani.
Reducerea este valabilă la clasa a II-a, pentru trenurile Regio, InterRegio și InterCity, inclusiv pentru tichetul de rezervare. Pentru clasa I și vagoanele de dormit sau cușetă, diferențele tarifare se achită integral.
Biletele cu reducere de 50% pot fi procurate de la casele de bilete CFR Călători, din agențiile de voiaj sau de la personalul de tren, în stațiile în care nu există posibilitatea cumpărării legitimațiilor de călătorie.
Pentru a beneficia de facilitate, studenții trebuie să prezinte, în original, documentul care atestă calitatea de student, însoțit de traducere legalizată care să confirme înscrierea la o instituție de învățământ superior din străinătate, la forma de învățământ cu frecvență. Este necesar și un act de identitate din care să reiasă cetățenia română și vârsta.
Până la 30 noiembrie 2026 inclusiv, sunt acceptate documentele valabile pentru anul universitar 2025-2026 sau 2026-2027. Începând cu 1 decembrie, va fi acceptat doar documentul valabil pentru anul universitar 2026-2027.
Fără documentele originale, studenții riscă să fie considerați fără bilet
CFR Călători atrage atenția că, la verificarea în tren, studenții care beneficiază de reducerea de 50% trebuie să prezinte biletul, documentul care atestă calitatea de student împreună cu traducerea legalizată și actul de identitate, toate în format fizic și în original.
Documentul de student poate fi carnetul, cardul, legitimația sau o adeverință emisă de instituția de învățământ superior.
În lipsa documentelor solicitate sau dacă sunt prezentate acte care nu respectă condițiile prevăzute, călătorii vor fi considerați fără legitimație de călătorie și vor fi tratați conform reglementărilor în vigoare.
Detaliile complete privind facilitățile pentru studenți sunt disponibile pe site-ul CFR Călători, în secțiunea „Trafic intern – Facilități – Reduceri pentru elevi și studenți”.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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