Gard împrejmuitor de peste 170 de metri pe latura de vest a cartierului Gheorghe Șincai din Alba Iulia: De ce spun autoritățile că este necesar

Primăria Alba Iulia a publicat o invitație de participare pentru execuția lucrărilor de împrejmuire pe latura de vest a ansamblului urban cu spații socio-culturale, educative și de locuit din Cartierul Gheorghe Șincai. Valoarea estimată a achiziției este de 190.000 de lei fără TVA, bani din bugetul local.

Procedura și calendarul

Contractul va fi atribuit prin achiziție directă, procedură permisă de Legea 98/2016 și de HG 395/2016 pentru lucrări sub pragul de 900.400 de lei fără TVA. Criteriul de adjudecare este prețul cel mai scăzut, iar ofertele alternative nu sunt acceptate.

Ofertele se depun în plic închis la Registratura Primăriei (camera 8) sau prin e-mail, până la 5 octombrie 2026, inclusiv. Ele rămân valabile 60 de zile de la transmitere. Prețul trebuie exprimat în lei, fără TVA, este ferm și nu poate fi ajustat pe durata contractului.

Ce trebuie să conțină oferta

Ofertanții depun o propunere financiară (Formularul 6) și una tehnică, care trebuie să respecte cerințele minime din caietul de sarcini. Ei completează și declarațiile privind neîncadrarea în situațiile de excludere (Formularele 1–5), precum și declarația privind mediul, aspectele sociale și relațiile de muncă (Formularul 7). Acordul de asociere (Formularul 8) și cel de subcontractare (Formularul 9) sunt necesare doar dacă e cazul.

Firmele trebuie să facă dovada înregistrării legale și a capacității profesionale prin certificatul constatator de la ONRC. Obiectul contractului trebuie să corespundă unui cod CAEN din certificat. Caietul de sarcini le cere și să arate că au acces la utilajele necesare, precum buldoexcavator, macara sau autocamioane, și să depună organigrama personalului, graficul fizic și valoric, iar la propunerea tehnică un contract de preluare și transport al deșeurilor, valabil un an.

Garanții și plată

Garanția de bună execuție este de 5% din valoarea contractului fără TVA și trebuie constituită în cel mult 5 zile lucrătoare de la semnare, cu posibilitate de prelungire până la 15 zile. Se poate depune prin virament, scrisoare de garanție bancară, asigurare de garanții sau prin rețineri succesive din facturile parțiale. Autoritatea o restituie în două etape: 70% după recepția la terminarea lucrărilor și 30% la expirarea perioadei de garanție.

Facturile se plătesc în maximum 30 de zile de la disponibilitatea facturii electronice în sistemul RO e-Factura. Întârzierile se penalizează cu 0,1% pe zi, pentru ambele părți. Durata de execuție este de 90 de zile calendaristice de la ordinul de începere. Perioada de garanție a lucrărilor este de minimum 2 și maximum 5 ani conform caietului de sarcini, în timp ce modelul de contract anexat prevede 12 luni.

Ce se construiește

Lucrarea vizează un gard de 172,25 metri liniari spre strada Gheorghe Șincai, de unde se face accesul principal în incintă. Terenul are 49.412 metri pătrați, este proprietatea municipiului și nu se află în zona de protecție a unor monumente istorice. Autorizația de construire nr. 7 din 12 ianuarie 2026 a fost deja emisă.

Gardul de tip 1 are o fundație continuă din beton armat de 45 cm lățime și un soclu din beton simplu de 30 cm, cu centură de beton armat la partea superioară. Soclul ridică gardul cu 60 cm peste teren și este finisat cu tencuială decorativă gri deschis. Pe el se montează stâlpi rectangulari de 60×80 și panouri fixe din profile metalice pătrate de 20×20 mm, prinse în chenare de profile 40×30 mm. Structura metalică este grunduită și vopsită în gri, iar înălțimea maximă este de 2 metri.

Gardul este întrerupt local pentru accese: o barieră la intrarea principală și o poartă metalică la cea secundară. Structura metalică se leagă la o priză de pământ cu rezistența de dispersie sub 4 ohmi, executată conform normativului I7-2011. Executantul trebuie să prezinte buletinul de verificare.

Proiectul tehnic prevede pentru gardul de tip 1 și panouri interactive din HPL, de 1000×1400 mm. Caietul de sarcini precizează însă că acestea nu se vor monta cu această ocazie, fiind obiectul unei alte investiții. Ofertanții vor calcula, așadar, doar structura fixă din profile metalice.

Caietul de sarcini include cerințe legate de principiul „Do No Significant Harm”: colectarea selectivă a deșeurilor, interzicerea arderii lor, protecția solului sub utilaje, păstrarea vegetației din afara zonei de lucru și, dacă se poate, planificarea lucrărilor în afara sezonului rece. Executantul trebuie să aibă șef de șantier atestat, responsabil cu calitatea, responsabil tehnic cu execuția și coordonator de securitate și sănătate în muncă.

Proiectul nr. 36/2025 al firmei General Proiect Studio, din octombrie 2025, acoperă împrejmuirea pe trei laturi: vest (172,25 m), nord (aproximativ 297 m) și est (151,25 m). Latura de sud există deja. Actuala achiziție privește doar latura de vest.

Laturile nord și est urmează alte soluții constructive. Cea de nord folosește fundație continuă, stâlpi prefabricați din beton la 2,12 m și plăci prefabricate. Cea de est are un zid de sprijin din beton armat, stâlpi metalici și panouri din tablă perforată, dublate de o perdea de vegetație. Gardul estic va fi retras cu 1,05–1,25 m, pentru a permite amenajarea străzii Victor Babeș.

În teren există deja patru construcții: locuințe colective, un centru multifuncțional, un târg și un teren de sport. Ele ocupă aproximativ 10% din suprafață. Terenul se află în lunca râului Ampoi, în zonă neexpusă riscului de inundații. Studiul geotehnic indică o adâncime minimă de fundare de 0,90–1,00 m și o presiune convențională de bază de 180 kPa. Construcția este încadrată în categoria de importanță „D” (redusă).

Administrația locală motivează investiția prin nevoia de a delimita un ansamblu destinat, potrivit caietului de sarcini, îmbunătățirii vieții unor comunități defavorizate, inclusiv de etnie romă. Ansamblul a fost realizat în etape anterioare, din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014–2020.

Clarificările se cer pe e-mail la [email protected], iar vizitarea amplasamentului se solicită tot pe e-mail, din timp. Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Achiziții Publice, la +40 258 811 993.