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Ce pensie poți primi în 2026 dacă ai cotizat 15 ani. De ce suma diferă de la o persoană la alta

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Ce pensie poți primi în 2026 dacă ai cotizat 15 ani. De ce suma diferă de la o persoană la alta

Stagiul minim contributiv de 15 ani poate asigura dreptul la pensie pentru limită de vârstă, dacă este îndeplinită și condiția privind vârsta de pensionare. Îndeplinirea acestui stagiu nu înseamnă însă automat și o pensie de o anumită valoare.

Cuantumul se calculează individual, iar în 2026 beneficiarii eligibili ale căror drepturi se situează sub 1.281 de lei pot primi diferența până la acest nivel, potrivit Digi24.

Suma numită frecvent „pensie minimă” este, în legislație, indemnizația socială pentru pensionari. Cuantumul acesteia a fost stabilit la 1.281 de lei începând cu 1 ianuarie 2024, prin derogare de la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizației sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit evidenței publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), acesta este nivelul aplicabil și în 2026.

Indemnizația nu reprezintă o categorie separată de pensie: ea completează drepturile persoanei atunci când veniturile luate în calcul potrivit legii se află sub acest prag. Beneficiază de ea doar pensionarii sistemului public de pensii cu domiciliul în România, indiferent de categoria de pensie de care beneficiază sau de data înscrierii la pensie.

Prin urmare, cine a cotizat 15 ani nu primește automat o pensie calculată la 1.281 de lei. Dacă dreptul stabilit pe baza contribuțiilor și celelalte venituri relevante sunt mai mici, diferența până la nivelul indemnizației sociale este suportată de la bugetul de stat.

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