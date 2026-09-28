Doliu în presa românească: Jurnalistul Patrick André de Hillerin a murit la 52 de ani

Jurnalismul românesc este în doliu după moartea lui Patrick André de Hillerin, unul dintre fondatorii Academiei Cațavencu și ai revistei Cațavencii. Jurnalistul s-a stins din viață la vârsta de 52 de ani, în urma unui accident vascular cerebral (AVC), potrivit informațiilor apărute în presă.

Cu o carieră de peste trei decenii, Patrick André de Hillerin și-a început activitatea jurnalistică în 1990, la doar 15 ani, când a publicat în revista Ligii Studenților, în perioada manifestațiilor din Piața Universității.

Ulterior, a devenit unul dintre numele importante ale presei satirice românești, contribuind la fondarea Academiei Cațavencu și, mai târziu, a revistei Cațavencii. De-a lungul anilor, a colaborat cu publicații precum Libertatea, Săptămâna Financiară și Dilema și a semnat materiale pentru emisiuni precum Starea Nației și România 9.

Din august 2025, publica editoriale în Gândul, continuând să fie prezent în spațiul public prin articolele sale.

Jurnalistul a avut și o legătură profesională cu județul Tulcea. În 2017, a preluat conducerea editorială a cotidianului local Obiectiv, unde și-a propus să dezvolte o publicație conectată la problemele comunității și la realitățile din Delta Dunării.

Dispariția sa lasă un gol în presa românească, după o carieră dedicată scrisului și jurnalismului.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut!

sursa: Știri pe Surse

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