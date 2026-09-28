Actualitate

Doliu în presa românească: Jurnalistul Patrick André de Hillerin a murit la 52 de ani

Ioana Oprean

Publicat

acum 27 de minute

în

De

Doliu în presa românească: Jurnalistul Patrick André de Hillerin a murit la 52 de ani

Jurnalismul românesc este în doliu după moartea lui Patrick André de Hillerin, unul dintre fondatorii Academiei Cațavencu și ai revistei Cațavencii. Jurnalistul s-a stins din viață la vârsta de 52 de ani, în urma unui accident vascular cerebral (AVC), potrivit informațiilor apărute în presă.

Cu o carieră de peste trei decenii, Patrick André de Hillerin și-a început activitatea jurnalistică în 1990, la doar 15 ani, când a publicat în revista Ligii Studenților, în perioada manifestațiilor din Piața Universității.

Ulterior, a devenit unul dintre numele importante ale presei satirice românești, contribuind la fondarea Academiei Cațavencu și, mai târziu, a revistei Cațavencii. De-a lungul anilor, a colaborat cu publicații precum Libertatea, Săptămâna Financiară și Dilema și a semnat materiale pentru emisiuni precum Starea Nației și România 9.

Din august 2025, publica editoriale în Gândul, continuând să fie prezent în spațiul public prin articolele sale.

Jurnalistul a avut și o legătură profesională cu județul Tulcea. În 2017, a preluat conducerea editorială a cotidianului local Obiectiv, unde și-a propus să dezvolte o publicație conectată la problemele comunității și la realitățile din Delta Dunării.

Dispariția sa lasă un gol în presa românească, după o carieră dedicată scrisului și jurnalismului.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut!

sursa: Știri pe Surse

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Reduceri de până la 90% la tren pentru studenți în anul universitar 2026-2027: Cine beneficiază și ce documente sunt obligatorii

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

28 septembrie 2026

De

Reduceri de până la 90% la tren pentru studenți în anul universitar 2026-2027: Cine beneficiază și ce documente sunt obligatorii Studenții pot călători cu trenul la tarife reduse cu 90% sau 50% în anul universitar 2026-2027, însă facilitățile vin cu reguli stricte privind vârsta, traseul și documentele necesare. CFR Călători a anunțat condițiile de acordare […]

Citește mai mult

Actualitate

AEP: Alegerile parlamentare anticipate pot fi organizate. Termenul constituțional de trei luni și votul românilor din diaspora, în centrul unui nou proiect de lege

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

28 septembrie 2026

De

AEP: Alegerile parlamentare anticipate pot fi organizate. Termenul constituțional de trei luni și votul românilor din diaspora, în centrul unui nou proiect de lege Autoritatea Electorală Permanentă propune reducerea unor termene electorale, de la 90 la 75 de zile pentru anunțarea datei scrutinului, și stabilirea unui calendar accelerat în cazul dizolvării Parlamentului. Campania electorală de […]

Citește mai mult

Actualitate

Premierul desemnat Siegfried Mureșan: ,,Oricând sunt deschis unei discuţii cu social-democraţii. PSD-ul are de ales dacă votează un guvern pro-european sau îşi consolidează parteneriatul cu AUR”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

28 septembrie 2026

De

Premierul desemnat Siegfried Mureșan: ,,Oricând sunt deschis unei discuţii cu social-democraţii. PSD-ul are de ales dacă votează un guvern pro-european sau îşi consolidează parteneriatul cu AUR” Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat luni, la Parlament, că este deschis oricând unui dialog cu social-democrații, susținând că PSD trebuie să decidă dacă sprijină un guvern pro-european sau […]

Citește mai mult