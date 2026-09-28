Iluminat arhitectural pentru fațadele clădrii Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia: 5.000 de lei cu TVA pentru studiul de fezabilitate
Iluminat arhitectural pentru fațadele clădrii Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia: 5.000 de lei cu TVA pentru studiul de fezabilitate
Primăria Municipiului Alba Iulia pregătește un proiect prin care fațadele clădirii Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” ar urma să fie puse în valoare pe timp de noapte. Pentru început, administrația locală cumpără serviciile necesare elaborării unui studiu de fezabilitate care să stabilească dacă și în ce condiții investiția poate fi realizată.
Procedura aleasă este achiziția directă, iar finanțarea urmează să fie asigurată din bugetul local. Valoarea estimată a achiziției este de 4.132,23 lei fără TVA, respectiv 5.000 de lei cu TVA.
Criteriul anunțat pentru atribuirea contractului este prețul cel mai scăzut, cu condiția respectării tuturor cerințelor și prezentării documentelor solicitate. Oferta trebuie să includă atât propunerea tehnică, cât și propunerea financiară. Prețul este prevăzut ca ferm, în lei, fără posibilitatea actualizării contractului. Pentru contract este solicitată și o garanție de bună execuție de 5% din valoarea totală a contractului, fără TVA.
Documentul de invitație stabilește și că nu sunt acceptate oferte alternative.
În tema de proiectare se precizează că în prezent fațadele obiectivului nu beneficiază de iluminat arhitectural, iar studiul solicitat trebuie să analizeze soluțiile necesare pentru punerea în evidență a clădirii pe timp de noapte. Documentația solicitată trebuie să se bazeze inclusiv pe informații prelevate din teren, privind alimentarea electrică, amplasamentul și ridicările topografice.
Potrivit temei de proiectare, studiul va sta la baza unei eventuale decizii de realizare a iluminatului arhitectural. Dacă indicatorii tehnico-economici vor fi aprobați de beneficiar și de Consiliul Local Alba Iulia, etapa următoare va presupune elaborarea documentației tehnice pentru autorizare, a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție. Tema de proiectare stabilește și direcția tehnică avută în vedere. Iluminatul arhitectural ar urma să fie realizat prin achiziționarea și montarea unor proiectoare și aparate de iluminat noi, echipate cu surse LED, cu respectarea standardelor în vigoare.
Soluția trebuie să utilizeze aparate moderne, cu performanță energetică ridicată. Înainte de stabilirea configurației finale, proiectantul trebuie să facă verificări în teren și să stabilească inclusiv amplasarea proiectoarelor, suprafețele care urmează să fie iluminate și eventualele zone de risc.
Un alt element important este infrastructura electrică existentă. Documentația cere analizarea rețelei la care vor fi conectate echipamentele și identificarea situației acesteia, inclusiv dacă este necesară modernizarea. În teme de proiectare se prevede, de asemenea, realizarea unor studii și analize de piață pentru principalele echipamente, la solicitarea beneficiarului. Timpul prevăzut pentru prestarea serviciilor este de 30 de zile calendaristice de la data înscrisă în ordinul de începere.
În această perioadă trebuie realizate documentațiile necesare pentru obținerea certificatului de urbanism și a avizelor solicitate prin acesta, precum și studiul de fezabilitate.
Tema de proiectare impune, totodată, respectarea cadrului stabilit prin H.G. nr. 907/2016, actul normativ indicat ca reper pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice aferente investițiilor finanțate din fonduri publice.
Cerințele tehnice impuse de Primărie sunt mai stricte decât simpla depunere a unei oferte financiare.
Operatorii economici trebuie să demonstreze că dețin atestat ANRE tip B, corespunzător activităților de proiectare și executare a instalațiilor electrice prevăzute în documentație.
În plus, ofertantul trebuie să demonstreze experiență în proiecte similare. Tema cere prezentarea a cel puțin unui proiect care să fi presupus servicii de tip SF/DALI și PT+DE+CS pentru iluminat arhitectural.
Administrația locală solicită și o echipă de specialiști care să acopere principalele responsabilități ale proiectului.
Sunt prevăzute trei poziții-cheie: un manager de proiect, un inginer proiectant coordonator pentru instalații electrice și un inginer proiectant specialist în iluminat. Pentru aceștia sunt cerute studii superioare și autorizări ANRE corespunzătoare, potrivit funcției.
Proiectantul trebuie să fundamenteze soluția tehnică, să analizeze condițiile existente, să stabilească parametrii echipamentelor și să elaboreze documentația necesară obținerii avizelor.
Totodată, documentația trebuie să evite indicarea unor mărci, producători sau comercianți anume, astfel încât specificațiile tehnice să nu favorizeze un anumit furnizor și să nu restrângă concurența.
Parametrii și caracteristicile echipamentelor trebuie definiți pe baza unor limite rezultate din calcule și analize tehnice.
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