Care sunt beneficiile consumului de sfeclă roșie de masă

Considerată de mult timp una dintre legumele tradiționale ale toamnei, sfecla roșie de masă este tot mai prezentă în recomandările privind alimentația echilibrată. Bogată în nitrați naturali, fibre, folat și compuși antioxidanți, această legumă poate aduce o serie de beneficii organismului, de la susținerea sănătății cardiovasculare până la îmbunătățirea performanței fizice.

Cu o culoare intensă și un gust dulceag specific, sfecla roșie (Beta vulgaris) este consumată crudă, fiartă, coaptă, murată sau sub formă de suc. Dincolo de rolul său culinar, leguma a atras atenția cercetătorilor prin conținutul ridicat de nitrați și prin prezența pigmenților vegetali numiți betalaine.

Poate contribui la menținerea unei tensiuni arteriale normale

Unul dintre cele mai bine studiate beneficii ale sfeclei este legat de sănătatea cardiovasculară. Nitrații naturali din sfeclă pot fi transformați de organism în oxid nitric, o substanță care favorizează relaxarea și dilatarea vaselor de sânge și poate susține circulația.

Mai multe studii clinice au analizat efectul consumului de sfeclă sau de suc de sfeclă asupra tensiunii arteriale, iar unele au identificat reduceri ale valorilor tensiunii, în special la persoanele cu hipertensiune. Efectul poate varia însă în funcție de cantitatea consumată, forma în care este consumată sfecla și caracteristicile fiecărei persoane.

Important este că sfecla poate fi considerată un aliment care susține sănătatea cardiovasculară, nu un înlocuitor pentru tratamentul prescris în cazul hipertensiunii.

Un aliat pentru efortul fizic

Nitrații din sfeclă au fost cercetați și în legătură cu activitatea fizică. Prin creșterea disponibilității oxidului nitric, aceștia pot contribui la o utilizare mai eficientă a oxigenului de către organism.

Unele cercetări au arătat că sucul de sfeclă poate îmbunătăți anumite aspecte ale performanței la efort, în special în cazul exercițiilor de rezistență. Beneficiile par să fie mai evidente în anumite tipuri de activitate fizică și nu apar în mod identic la toate persoanele.

Din acest motiv, sfecla și sucul de sfeclă au devenit ingrediente populare în alimentația unor sportivi, în special înaintea antrenamentelor sau competițiilor de anduranță.

Fibrele susțin digestia

Sfecla roșie este și o sursă de fibre alimentare. Acestea contribuie la funcționarea normală a sistemului digestiv, favorizează un tranzit intestinal regulat și pot contribui la menținerea senzației de sațietate.

Consumul regulat de legume bogate în fibre face parte dintr-un model alimentar asociat cu un risc mai redus pentru o serie de probleme metabolice și cardiovasculare. În acest context, sfecla poate completa o dietă variată bazată pe legume, fructe, leguminoase și cereale integrale.

Aduce folat, potasiu și alți micronutrienți

Valoarea nutritivă a sfeclei nu se rezumă la nitrați. Leguma furnizează și folat (vitamina B9), potasiu, mangan și vitamina C, alături de alte substanțe nutritive.

Folatul are un rol important în procesele de diviziune celulară și în formarea normală a celulelor sanguine, în timp ce potasiul contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și muscular și la menținerea unei tensiuni arteriale normale.

Prin urmare, sfecla poate fi inclusă într-o alimentație echilibrată ca una dintre sursele vegetale de vitamine și minerale.

Betalainele, compușii care dau sfeclei culoarea intensă

Roșul-violet caracteristic sfeclei este dat de betalaine, pigmenți vegetali care au atras atenția cercetătorilor datorită proprietăților antioxidante observate în studiile de laborator.

Antioxidanții contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ, însă este important ca rezultatele obținute în experimente de laborator sau în studii pe animale să nu fie prezentate automat drept efecte terapeutice demonstrate la oameni.

În cazul sfeclei, cercetările asupra betalainelelor sunt promițătoare, dar rolul lor exact în prevenirea sau tratarea unor boli este încă investigat.

Sfecla poate fi consumată într-o varietate de forme

Un avantaj important este versatilitatea acestei legume. Sfecla poate fi consumată crudă, rasă în salate, coaptă, fiartă, inclusă în supe sau salate și, într-o anumită măsură, sub formă de suc.

Din punct de vedere nutrițional, există însă o diferență între consumul legumei întregi și consumul sucului. Sfecla întreagă oferă și fibre, în timp ce sucul conține o cantitate mai redusă de fibre și permite consumul unei cantități mai mari de legumă într-un timp scurt.

Pentru o alimentație echilibrată, consumul legumei întregi rămâne o opțiune importantă, iar sucul poate fi privit ca o variantă complementară.

Culoarea urinei sau a scaunului poate fi schimbată temporar

Un fenomen binecunoscut după consumul de sfeclă este apariția unei culori roz-roșiatice a urinei sau a scaunului. Fenomenul, numit uneori „beeturie”, este de obicei inofensiv și apare din cauza pigmenților din sfeclă.

De asemenea, culoarea intensă a legumei poate persista în anumite preparate, fără ca acest lucru să indice o problemă de calitate.

Nu este un aliment-minune

Deși sfecla roșie are un profil nutrițional valoros, beneficiile sale trebuie privite în contextul întregii alimentații. Nicio legumă nu poate compensa singură lipsa unei alimentații variate, sedentarismul sau alți factori de risc pentru sănătate.

În cazul persoanelor cu anumite afecțiuni sau care urmează tratamente pentru tensiune arterială ori alte probleme cardiovasculare, consumul unor cantități mari de suc de sfeclă ar trebui discutat cu medicul, mai ales dacă există recomandări alimentare specifice.

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