Indemnizația pentru creșterea copilului: CUM se calculează și în ce regiune valoarea medie depășește 5.000 lei

Cum se stabilește indemnizația pentru creșterea copilului și în ce regiune depășește 5.000 lei

În august 2025, 148.125 de persoane au beneficiat de indemnizația pentru creșterea copilului, în scădere cu 1.079 față de luna precedentă, arată datele Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Suma totală plătită a fost de 544,48 milioane de lei, în creștere față de 542,51 milioane de lei în iulie. Valoarea medie a indemnizației a urcat la 3.675,83 lei, comparativ cu 3.636,07 lei în luna anterioară.

Cei mai mulți beneficiari se aflau în București (18.456), urmat de județele Cluj (7.975), Timiș (6.824), Iași (6.844), Suceava (6.264) și Bihor (5.391).

Cele mai mici valori au fost înregistrate în Tulcea (881), Mehedinți (1.098), Covasna (1.255), Brăila (1.273), Ialomița (1.310) și Caraș-Severin (1.347). Bucureștiul conduce topul valorii medii a indemnizației, cu 5.067,20 lei, urmat de Cluj (4.518,89 lei), Ilfov (4.327,02 lei) și Timiș (4.159,90 lei).

Conform Ordonanței de urgență nr. 111/2010, părinții care au realizat venituri impozabile timp de 12 luni în ultimii doi ani anterior nașterii copilului beneficiază de concediu și indemnizație pentru creștere până la doi ani, respectiv trei ani în cazul copiilor cu dizabilități.

Indemnizația reprezintă 85% din media veniturilor nete lunare realizate în ultimele 12 luni din cei doi ani anteriori nașterii copilului, dar nu poate fi mai mică de 2,5 ISR (1.651 lei începând cu 1 martie 2024) și nu mai mare de 8.500 lei.

Începând cu 1 august 2025, asupra acestei indemnizații se aplică și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10%, reținută la sursă.

