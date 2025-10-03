Indemnizația pentru creșterea copilului: CUM se calculează și în ce regiune valoarea medie depășește 5.000 lei
Cum se stabilește indemnizația pentru creșterea copilului și în ce regiune depășește 5.000 lei
În august 2025, 148.125 de persoane au beneficiat de indemnizația pentru creșterea copilului, în scădere cu 1.079 față de luna precedentă, arată datele Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).
Citește și: Când se dau alocațiile pentru copii în octombrie 2025. Banii virați pe card fără întârzieri. Cei aduși de poștaș ajung mai târziu la beneficiari
Suma totală plătită a fost de 544,48 milioane de lei, în creștere față de 542,51 milioane de lei în iulie. Valoarea medie a indemnizației a urcat la 3.675,83 lei, comparativ cu 3.636,07 lei în luna anterioară.
Cei mai mulți beneficiari se aflau în București (18.456), urmat de județele Cluj (7.975), Timiș (6.824), Iași (6.844), Suceava (6.264) și Bihor (5.391).
Cele mai mici valori au fost înregistrate în Tulcea (881), Mehedinți (1.098), Covasna (1.255), Brăila (1.273), Ialomița (1.310) și Caraș-Severin (1.347). Bucureștiul conduce topul valorii medii a indemnizației, cu 5.067,20 lei, urmat de Cluj (4.518,89 lei), Ilfov (4.327,02 lei) și Timiș (4.159,90 lei).
Conform Ordonanței de urgență nr. 111/2010, părinții care au realizat venituri impozabile timp de 12 luni în ultimii doi ani anterior nașterii copilului beneficiază de concediu și indemnizație pentru creștere până la doi ani, respectiv trei ani în cazul copiilor cu dizabilități.
Indemnizația reprezintă 85% din media veniturilor nete lunare realizate în ultimele 12 luni din cei doi ani anteriori nașterii copilului, dar nu poate fi mai mică de 2,5 ISR (1.651 lei începând cu 1 martie 2024) și nu mai mare de 8.500 lei.
Începând cu 1 august 2025, asupra acestei indemnizații se aplică și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10%, reținută la sursă.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Klaus Iohannis, executat silit de ANAF: Inspectorii pregătesc licitația imobilului din Sibiu
Klaus Iohannis, executat silit de ANAF: Inspectorii pregătesc licitația imobilului din Sibiu Familia fostului președinte Klaus Iohannis a fost executată silit de ANAF, după ce a refuzat să predea voluntar imobilul din centrul Sibiului pierdut definitiv în instanță. Inspectorii fiscali au mers joi, 2 octombrie 2025, la fața locului și au schimbat yala locuinței situate […]
14.048 de posturi din școli vor desființate ca efect al legii Bolojan. Ministerul Educației a publicat proiectul de HG
14.048 de posturi din școli, desființate ca impact al legii Bolojan. Ministerul Educației a publicat proiectul de HG Ministerul Educației a pus în dezbatere un proiect de Hotărâre de Guvern care reduce numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat cu 14.048, de la 307.900 la 293.852. Măsura vine ca efect al aplicării Legii […]
Ce trebuie să știe românii care au RCA la firma bulgărească interzisă. ASF dă explicații oficiale
TOT ce trebuie să știe românii care au RCA la firma din Bulgaria interzisă. ASF dă explicații oficiale Lovitură pentru mii de șoferi români. Compania bulgărească DallBogg Life and Health, recunoscută pentru tarifele sale foarte mici la RCA, nu mai are voie să încheie polițe noi în România. Decizia a fost luată de Autoritatea de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Klaus Iohannis, executat silit de ANAF: Inspectorii pregătesc licitația imobilului din Sibiu
Klaus Iohannis, executat silit de ANAF: Inspectorii pregătesc licitația imobilului din Sibiu Familia fostului președinte Klaus Iohannis a fost executată...
14.048 de posturi din școli vor desființate ca efect al legii Bolojan. Ministerul Educației a publicat proiectul de HG
14.048 de posturi din școli, desființate ca impact al legii Bolojan. Ministerul Educației a publicat proiectul de HG Ministerul Educației...
Știrea Zilei
VIDEO | STP s-a ținut de cuvânt! Cursele au fost SUSPENDATE. Autobuzele s-au întors în garaj și autogară
VIDEO | STP s-a ținut de cuvânt! Cursele au fost SUSPENDATE. Autobuzele nu vor mai circula până la ora 13:00...
O firmă mare din Alba a primit o ofertă să mute fabrica în deșert unde apa și curentul sunt mai ieftine
O firmă mare din Alba a primit o ofertă să mute fabrica în deșert unde apa și curentul sunt mai...
Curier Județean
UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier la intrarea în Cugir! O femeie, transportată de urgență la spital. Două autoturisme, implicate
ACCIDENT rutier la intrarea în Cugir! O persoană, posibil încarcerată. Două autoturisme au fost implicate Un accident rutier a avut...
Șofer din Alba, la un pas de tragedie pe DN1. Mașina a derapat pe carosabilul ud, iar pasagerul său a ajuns la spital
Accident pe DN1, la Apoldu de Sus. Mașina a ieșit de pe șosea, pasager rănit și dus la spital Un...
Politică Administrație
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și verificare video a autoturismelor
Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și...
Opinii Comentarii
3 octombrie, Ziua Mondială a Arhitectului și a Arhitecturii. Curiozități arhitecturale din întreaga lume
3 octombrie, Ziua Mondială a Arhitectului și a Arhitecturii. Curiozități arhitecturale din întreaga lume Nevoia umană de a construi s-a...
FOTO BREVET | 2 octombrie. 149 de ani de la moartea lui Petrache Poenaru, românul care a brevetat primul stilou din lume: „Condeiul portăreţ fără sfârşit”
FOTO BREVET | 2 octombrie. 149 de ani de la moartea lui Petrache Poenaru, românul care a brevetat primul stilou...