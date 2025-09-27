Când se dau alocațiile pentru copii în octombrie 2025. Banii virați pe card fără întârzieri. Cei aduși de poștaș ajung mai târziu la beneficiari
Când se dau alocațiile pentru copii în luna octombrie 2025. Banii virați pe card fără întârzieri. Cei aduși de poștaș ajung mai târziu la beneficiari
În octombrie 2025, ziua de 8 pică miercurea, așa că alocațiile copiilor vor fi distribuite pe card fără întârzieri. În mod normal, alocațiile de stat pentru copii sunt virate în conturile beneficiarilor în jurul orei 14:00, dar această oră poate să difere în funcție de sistemul intern de procesare al fiecărei bănci. Beneficiarii care au ales ca alocațiile de stat să fie distribuite prin mandat poștal vor fi nevoiți să mai aștepte câteva zile.
Lunar, părinții sau reprezentanții legali ai copiilor beneficiază de o alocație de stat care să le asigure un trai cât mai bun pentru cei mici, acoperind o parte din cheltuielile realizate pentru creșterea, îngrijirea și educarea acestora.
Calendarul distribuirii alocațiilor poate suferi modificări în fiecare lună, fiind influențat de sărbătorile legale, dar și de zilele de weekend, care sunt nelucrătoare.
Lună de lună, copiii din România beneficiază de alocație. Este vorba despre 719 lei pe lună pentru copiii de până la doi ani, dar și copiii cu dizabilități, între 3 și 18 ani, și 292 de lei pe lună pentru copiii care au între 2 și 18 ani, dar și tinerii care continuă studiile liceale sau profesionale chiar dacă au împlinit vârsta majoratului.
Beneficiarii pot primi sumele pe card sau prin mandat poștal, în funcție de modalitatea de livrare aleasă pentru alocația de stat.
Nu există o dată fixă pentru distribuirea alocației de stat, dar în ultimii ani a devenit un tipar ca sumele să fie distribuite pe card în jurul zilei de 8 a fiecărei luni. Această dată se modifică atunci când pică în weekend sau în jurul sărbătorilor legale, fiind considerate zile nelucrătoare pentru angajați.
Alocațiile rămân la fel în 2026
Ultima majorare a alocațiilor de stat pentru copii, de 10,4%, a avut loc în ianuarie 2024, moment în care alocațiile copiilor între doi și 18 ani, dar și ale tinerilor care continuă studiile liceale sau profesional, au crescut cu 36 de lei, iar alocațiile cu dizabilități, cu vârsta între trei și 18 ani, dar și a copiilor de până la doi ani, au crescut cu 88 de lei.
La începutul lunii ianuarie 2025 a fost așteptată o altă majorare a alocațiilor, însă aceasta a fost suspendată din cauza Ordonanței Trenuleț. Această măsură aplicată a stabilit ca alocațiile copiilor să rămână la valoarea stabilită în luna noiembrie 2024, pe tot parcursul anului 2025.
Părinții au sperat până în ultimul moment că în anul 2026 va urma o nouă majorare a alocațiilor, însă Legea nr. 141/2025, care a intrat în vigoare la 1 august 2025 menționează că acestea vor rămâne valoarea acordată pentru luna decembrie 2025.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Radu Georgescu: În curând în România se va striga Popa Prostul. În 2009, când a fost la fel, prețurile la apartamante au scăzut cu 50-60%
Economistul Radu Georgescu: În curând în România se va striga Popa Prostul. În 2009, când a fost la fel, prețurile la apartamante au scăzut cu 50-60% „În curând în România se va striga Popa Prostul. În 2009, când a fost la fel, prețurile la apartamante au scăzut cu 50-60%”, avertizează plastic economistul Radu Georgescu. Citește […]
„Păstrați-vă calmul și bani cash la îndemână” transmite Banca Centrală Europeană. Ce măsuri ar trebui să ia românii?
„Păstrați-vă calmul și bani cash la îndemână” transmite Banca Centrală Europeană. Cum ne putem pregăti pentru crize neașteptate? „Păstrați-vă calmul și bani cash la îndemână” transmite Banca Centrală Europeană. Aceasta este una dintre concluziile celui mai recent studiu publicat de instituție, care arată că familiile ar trebui să dețină numerar pentru a putea face față […]
Cum va fi VREMEA în România până în 27 octombrie 2025: temperaturi mai scăzute decât de obicei. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 27 octombrie 2025: temperaturi mai scăzute decât de obicei. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, vineri, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în perioada 29 septembrie – 27 octombrie 2025. Meteorologii anunță că începutul lunii octombrie va fi mai rece […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Radu Georgescu: În curând în România se va striga Popa Prostul. În 2009, când a fost la fel, prețurile la apartamante au scăzut cu 50-60%
Economistul Radu Georgescu: În curând în România se va striga Popa Prostul. În 2009, când a fost la fel, prețurile...
„Păstrați-vă calmul și bani cash la îndemână” transmite Banca Centrală Europeană. Ce măsuri ar trebui să ia românii?
„Păstrați-vă calmul și bani cash la îndemână” transmite Banca Centrală Europeană. Cum ne putem pregăti pentru crize neașteptate? „Păstrați-vă calmul...
Știrea Zilei
VIDEO | „Crosul Inimilor” în Cetatea Alba Carolina: Energie și emoție în alergare pentru o cauză nobilă
„Crosul Inimilor” în Cetatea Alba Carolina: Energie și emoție în alergare pentru persoane de toate vârstele În dimineața zilei de...
VIDEO | Caravană de vâslit pe Mureș între Sântimbru și Alba Iulia: Start dat de la un ponton construit cu fonduri europene
Concurs de vâslit pe Mureș între Sântimbru și Alba Iulia: Start dat de la un ponton construit cu fonduri europene...
Curier Județean
27-28 septembrie 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
27-28 septembrie 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul...
Luni, 29 septembrie 2025 | Zi de doliu local la Blaj, în memoria Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan. Drapelul național și însemnele municipiului covorâte în bernă
Luni, 29 septembrie 2025 | Zi de doliu local la Blaj, în memoria Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan. Drapelul național...
Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud: Licitație publică privind concesionarea unui teren cu suprafața de 2.456 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 2456 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Primăria Aiud: Licitație publică pentru concesionarea unui teren cu suprafața de 4.594 de mp de pe strada Tudor Vladimirescu. Informații privind depunerea ofertelor
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 4594 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Opinii Comentarii
27 septembrie: Ziua Mondială a Turismului, sărbătorită prima oară în întreaga lume în anul 1980
27 septembrie: Ziua Mondială a Turismului, sărbătorită prima oară în întreaga lume în anul 1980 La 27 septembrie, în fiecare...
27 septembrie – Ziua Internațională a persoanelor cu deficiențe de auz. Peste 300 de milioane de persoane din întreaga lume sunt afectate de pierderea auzului
27 septembrie – Ziua Internațională a persoanelor cu deficiențe de auz. Peste 300 de milioane de persoane din întreaga lume...