Începe SPORTS FESTIVAL 2025, niversul sportului revine: patru zile de mișcare, inspirație și distracție la Cluj-Napoca

Cea de-a șasea ediție a Sports Festival debutează joi, 12 iunie, și va transforma orașul Cluj-Napoca, pentru patru zile, în capitala sportului din România. Demonstrații legendare, zeci de sporturi pentru toate vârstele, competiții, experiențe inedite și invitați speciali – toate se reunesc într-un eveniment unic, care celebrează mișcarea, pasiunea și comunitatea.

Citește și: CS Ocna Mureș, grupa Under 9, participare de vis la turneul Sports Festival 2025 | Meci demonstrativ cu Ronaldinho și Mutu, la Cluj-Napoca

Highlightul acestei ediții este meciul demonstrativ „Ronaldinho & Friends”, un eveniment spectaculos și unic pentru fanii fotbalului. Legendarul brazilian revine pe teren alături de foști mari jucători internaționali, într-un show plin de emoție și execuții spectaculoase. Alături de acest moment de gală, Sports Festival 2025 aduce și competiții deschise publicului, inițiere în peste 25 de sporturi, activități dedicate familiilor, lansări de carte, discuții inspiraționale și multe alte surprize.

Ronaldinho & Friends – cel mai așteptat meci demonstrativ al verii

Sâmbătă, 14 iunie, de la ora 18:00, BTarena va fi gazda celui mai spectaculos eveniment fotbalistic al verii: meciul demonstrativ între All Stars Team – echipa internațională „Ronaldinho & Friends” – și Team Romania. În teren vor intra legende precum Ronaldinho, Adriano, Robert Pirès, Marco Materazzi, Wesley Sneijder, Júlio César, Ricardinho, Kevin Kurányi și Cristian Zaccardo. Echipa României îi va include pe Adrian Mutu, Mirel Rădoi, Răzvan Raț, Cosmin Contra, Alexandru Chipciu, Bogdan Lobonț, Florin Cernat, Adrian Ilie și Eric de Oliveira, antrenați de Ioan Ovidiu Sabău. Antrenorul All Stars Team este Felix Luz. Meciul se va juca în format 5+1, în două reprize de câte 30 de minute.

Competiții pentru toți: de la alergare la cubing și forță

Publicul Sports Festival poate participa activ la multiple competiții sportive deschise amatorilor și pasionaților:

*Crosul Supereroilor (15 iunie, ora 09:00, Cluj Arena) – două probe de alergare (5 km și 10 km), premii în bani, produse DeLonghi și atmosferă de stadion. Traseul crosului va avea borne Via Transilvanica, cauza pe care o susțin participanții anul acesta, iar persoanele în scaun rulant au acces gratuit.

*Canicross (15 iunie, ora 13:00, Parcul Central) – alergare în tandem om-câine, pe două trasee: Obstacle Run (700 m) și Dog Speed Run (50 m). Toți participanții primesc kituri și medalii.

*Sports Fit Games – competiție de forță și anduranță pe categorii de vârstă.

*Darts – Trei competiții naționale, în parteneriat cu Federația Română de Darts: Finala Ligii Române (12 & 14 iunie), Cupa Cluburilor (13 iunie), Cupa Stelelor (15 iunie).

*Football Cup (12–15 iunie) – Turneu pentru copii U7–U13, în Parcul „Iuliu Hațieganu”. Meciuri, activități speciale, paradă și premiere pe scena festivalului.

*Rugby U14

Turneu național cu 8 echipe de top, 250 de jucători și 20 de meciuri, în 15–16 iunie, în Parcul Sportiv „Iuliu Hațieganu”.

Competiții noi la Sports Festival 2025

Sports Festival 2025 aduce și competiții noi:

– Baschet 3×3 – trei turnee (Family, Midnight, LIteQuest) organizate în parteneriat cu Federația Română de Baschet, acest joc va aduce pe teren pasiunea pentru jocul urban într-un format spectaculos.

– Competiție de Cub Rubik – organizată de Asociația Română de Speedcubing, cu sprijinul celor de la World Cube Association – un format dedicat celor pasionați de clasicul Cub Rubik, care au viteză și concentrare mentală pentru a rezolva în cel mai scurt timp puzzle-ul în formă de cub.

– Family Adventure – cursa cu obstacole în echipă – o competiție dedicată echipelor formate din părinte și copil. Realizată împreună cu Federația de Sporturi cu Obstacole, cursa include provocări inspirate din locurile de joacă – de la Wall Jump și Monkey Bars până la Tarzan Swing (accesibilă pentru copii începând cu vârsta de 10 ani și înălțime minimă de 140cm).

Inițiere în peste 25 de sporturi

Pe parcursul celor patru zile, publicul poate testa gratuit peste 25 de sporturi, sub îndrumarea antrenorilor și sportivilor din cluburi și federații locale. Sporturile disponibile anul acesta sunt: atletism, baschet, badminton, handbal, volei, fotbal, judo, karate, kempo, taekwondo, scrimă, tir cu arcul, ciclism, tenis, gimnastică, dans sportiv, baseball, oină, escaladă, box, sambo, aikido, polo, radioamatorism, parkour și rugby tag. Zonele de inițiere sunt amplasate pe Aleea Stadionului, Parcul Central și platoul Cluj Arena.

Joacă interactivă și mișcare smart cu Sutu

La Sports Festival, mișcarea prinde contur și prin tehnologie. Publicul este invitat să încerce Sutu – peretele interactiv cu minge care aduce împreună distracția, sportul și lumea digitală. Cu fiecare atingere de minge, Sutu provoacă participanții la reacție, precizie și coordonare, transformând exercițiul fizic într-un joc antrenant, accesibil tuturor vârstelor.

Sports Talks: dialoguri care inspiră

Conferințele Sports Talks revin în 2025 cu invitați speciali din sport și sănătate. Tema ediției din acest an este: ”Sportul și răbdarea cu care se construiește performanța”. Unul dintre cele mai importante momente ale ediției este lansarea, în premieră, a Barometrului Sportului în România, realizat de IRES – Institutul Român pentru Evaluare și Strategie. Program:

*Joi, 13 iunie: 16:45 – Doina Melinte / 17:30 – Lansarea Barometrului Sportului în România (Bianca Dobre – IRES & Mirel Alexa – Sports Festival)

*Vineri, 14 iunie: 11:00 – Dani Oțil / 11:45 – Sacha Dragic / 16:00 – prof. univ. dr. Călin Hințea & Eduard Novak / 16:45 – Torsten Smolcic / 17:30 – prof. univ. dr . Mircea Miclea

*Sâmbătă, 15 iunie: 11:00 – Camelia Potec / 11:45 – Nneka & Chike Onyejekwe / 12:30 – Ronaldinho & Friends (Materazzi, Sneijder, Kurányi, Raț) / 15:15 – Andrada Vincze / 16:00 – Mihai Covaliu / 16:45 – Cătălin Preda

*Duminică, 16 iunie: 11:00 – Javier Martinez Garcia / 11:45 – Andreea Irimia (Think Healthy) / 12:30 – Dr. Răzvan Filip / 15:15 – Tibi Ușeriu / 16:00 – Radu Constantea / 16:45 – Patrick Ciorcilă / 17:30 – Mihnea Măruță

Evenimente speciale: NutriTalks și lansare de carte

În parteneriat cu Asociația Dieteticienilor din România, Sports Festival lansează în acest an un nou concept: NutriTalks – sesiuni de discuții prietenoase despre alimentație sănătoasă, susținute de experți. Acestea vor avea loc duminică, 15 iunie, între orele 13:30–15:00. Tema principală este ”Alimentația sănătoasă e un maraton, nu un sprint”.

Pe toată durata festivalului, în zona dedicată nutriției, vizitatorii vor putea discuta gratuit cu un dietetician, își vor putea evalua compoziția corporală și vor putea învăța, alături de copii, prin jocuri interactive, ce înseamnă o farfurie cu mâncare echilibrată. Programul este:

* Joi: 17:00–19:00

*Vineri – Duminică: 12:00–14:00 și 16:00–18:00

Ambasadorul Sports Festival, Andreea Irimia va avea o sesiune specială în cadrul Sports Talk, duminică 15 iunie. Întâlnirea va fi urmată de un meet & greet cu fanii și sesiune de autografe, la shopul Sports Festival pentru noua sa carte: ”Curaj în mișcare” – un volum motivațional despre autocunoaștere și curajul de a-ți depăși propriile limite.

O noutate a ediției din acest an este și lansarea, în parteneriat cu IRES (Institutul Român pentru Evaluare și Strategie), a primului Barometru al Sportului în România. Rezultatele studiului vor fi prezentate joi după-amiază, în cadrul unei sesiuni speciale Sports Talks, care va aduce în dialog reprezentanți ai IRES și ai Sports Festival.

O altă noutate a ediției din acest an este Amusement Park – o zonă interactivă, amenajată în zona Pieței Volante, unde publicul își va putea testa ambiția și abilitățile sportive într-un mod distractiv.

Distracție și muzică: dans, show-uri live și atmosferă plină de energie

Pe lângă momentele spectaculoase dedicate sportului și demonstrațiile cu legende internaționale, Sports Festival 2025 aduce și energie prin muzică. Pe scena amplasată pe platoul Cluj Arena vor avea loc concerte live, care vor aduce în fiecare seară atmosfera de festival în inima orașului:

* Joi, 12 iunie, ora 18:30 – Gașca Zurli;

*Vineri, 13 iunie, ora 19:45 – Irina Rimes; ora 21:00 – CD-J & Matei SAX;

*Sâmbătă, 14 iunie, ora 21:00 – Dirty Nano:

*Duminică, 15 iunie, ora 20:00 – Voltaj; ora 21:00 – Vybe 2 Play.

Parada Cluburilor Sportive – vineri, 13 iunie

Evenimentul emblematic al Sports Festival va aduce în Parcul Central peste 3.500 de sportivi din toate disciplinele, într-o paradă spectaculoasă, în stil olimpic, care celebrează pasiunea pentru mișcare. Parada va avea loc vineri, 13 iunie, ora 19:00

Accesul la activitățile de bază Sports Festival, precum și la concerte, este gratuit.

Cea de-a șasea ediție SPORTS FESTIVAL, cel mai mare eveniment multi-sportiv din România dedicat sportului de masă, va avea loc în 12-15 iunie 2025, la Cluj-Napoca. După o ediție de succes organizată în 2024, cu titani ai tenisului mondial, organizatorii pregătesc noi surprize și provocări iubitorilor de sport. Evenimentul se va desfășura, ca de obicei, în zona platoului Cluj Arena, Aleea Stadionului, Radisson Garden, Parcul Central, părculețul de copii din proximitatea stadionului și Parcul Iuliu Hațieganu.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI