Curier Județean

Primăria unui municipiu din Alba, avertisment pentru cetățeni: Amenzi de până la 2.500 de lei pentru depozitarea ilegală a deșeurilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 25 de minute

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Primăria unui municipiu din Alba, avertisment pentru cetățeni: Amenzi de până la 2.500 de lei pentru depozitarea ilegală a deșeurilor

Primăria Municipiului Sebeș le-a reamintit cetățenilor printr-o comunicare publică făcută miercuri, 22 iulie 2026 că este interzisă abandonarea și depozitarea resturilor vegetale și a celorlalte deșeuri rezultate din activitățile gospodărești pe domeniul public.

„Acestea se depozitează numai în locurile special amenajate.

Resturile vegetale pot fi ridicate de Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, în baza unei programări la numărul 0258 730 148. Serviciul de ridicare este disponibil în lunile martie, aprilie și mai, precum și în lunile septembrie, octombrie și noiembrie.

Cetățenii au obligația să păstreze curățenia în gospodării și grădini, pe străzi, precum și în fața și în jurul proprietăților.

Depozitarea sau abandonarea oricărui tip de deșeu pe domeniul public ori în alte locuri decât cele special amenajate constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 la 2.500 de lei, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 222/2021.

Rugăm cetățenii să respecte regulile de depozitare a deșeurilor și să păstreze curățenia în municipiul Sebeș.

Vă mulțumim pentru înțelegere!”, au transmis reprezentanții Primăriei Municipiului Sebeș.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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