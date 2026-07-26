Lavanda, între pasiune și business | Albaiulianca Viorica Cristina Ciuca: „Acea apropiere de pământ, de mirosul ierbii și de ritmul anotimpurilor mi-a modelat, fără să știu atunci, drumul pe care aveam să-l aleg mai târziu”
Lavanda, între pasiune și business | Albaiulianca Viorica Cristina Ciuca: „Acea apropiere de pământ, de mirosul ierbii și de ritmul anotimpurilor mi-a modelat, fără să știu atunci, drumul pe care aveam să-l aleg mai târziu”
În România produsele din lavandă sunt tot mai populare și chiar o afacere profitabilă, pentru oamenii care cultivă din plăcere. Fiind o plantă cu multiple proprietăți, precum reducerea presiunii sanguine, stresului sau fiind un bun remediu pentru revigorarea sistemului imunitar, ideile creative pentru crearea de produse pe baza acestei plante au apărut rapid.
Viorica Cristina Ciuca este una dintre persoanele care și-a adus pe piața albaiuliană și nu numai produsele ei din lavandă, cultivând planta de aproximativ cinci ani, produse pe care le vinde în târgurile pentru producători locali.
Viorica are 40 de ani, s-a născut în Sebeș, iar astăzi trăiește în Alba Iulia, însă rădăcinile ei rămân adânc legate de locurile copilăriei. Aeasta spune că „am crescut între frumusețea orașului natal și liniștea vechiului sat săsesc Vingard, din comuna Șpring, acolo unde natura era parte din fiecare zi. Acea apropiere de pământ, de mirosul ierbii și de ritmul anotimpurilor mi-a modelat, fără să știu atunci, drumul pe care aveam să-l aleg mai târziu. Am urmat studii în domeniul financiar-bancar, unde încă activez, însă chemarea naturii, dragostea pentru plante și bucuria lucrului manual au devenit în timp, mai puternice. Astfel, am ales să îmi urmez si sufletul și să pornesc pe un drum care mă reprezintă cu adevărat.”
– De cât timp cultivi lavandă și de ce această plantă?
Cultiv lavandă de aproximativ cinci ani. Am ales această plantă deoarece, încă din copilărie, am fost fascinată de lanurile mov pe care le-am văzut pentru prima dată pe o carte poștală. Imaginea aceea mi-a rămas întipărită în suflet și, peste ani, m-a făcut să caut mai mult, să mă documentez și să descopăr povestea acestei plante deosebite. Am aflat astfel că, dincolo de frumusețea ei delicată, lavanda ascunde numeroase proprietăți terapeutice. Are un miros inconfundabil, calmant, și oferă o stare profundă de relaxare, ca o invitație la liniște și echilibru. Pentru mine, lavanda nu este doar o cultură, ci o bucată dintr-un vis devenit realitate.
– Câtă plantație de lavandă ai și cât de greu este de cultivat?
În prezent, am o plantație de aproximativ 4000 de butași pe un colț de pământ care a crescut odată cu visul meu. Cultivarea lavandei nu este neapărat dificilă, însă necesită multă răbdare și atenție, mai ales în primii ani, când fiecare plantă are nevoie de grijă pentru a se dezvolta armonios. Îngrijirea solului, tăierile și recoltarea sunt etape esențiale, dar nu le-am parcurs niciodată singură. În tot acest timp, am avut mereu alături familia, soțul meu, fiica mea, părinții, fratele meu și cumnata mea. Sprijinul lor a fost neprețuit, iar fără ei nu aș fi reușit să duc la capăt tot ceea ce am construit până acum.
– Te-ai gândit vreodată că vei ajunge să faci produse din această plantă?
La început, m-am gândit să valorific lavanda doar prin produsele de bază, apa florală și uleiul de lavandă, destinate consumului propriu. Era mai degrabă o dorință personală de a păstra aproape beneficiile acestei plante. Pe parcurs însă, ideile au început să prindă contur în mod firesc, din dorința de a împărtăși și altora bucuria și proprietățile lavandei. Astfel, pasiunea s-a transformat treptat într-un mod de a aduce liniște, parfum și beneficii naturale în viața cât mai multor oameni.
– De când realizezi aceste produse?
În primul an am realizat doar buchete, deoarece cantitatea de floare nu era suficientă pentru procesare. Începând însă cu al doilea an, cu ajutorul lui Dumnezeu, am avut posibilitatea de a obține uleiul și apa florală. Apoi, în fiecare an, am adăugat treptat câte un produs nou, dezvoltând pas cu pas gama de produse.
– Povestește-mi despre produse. Ce fel de produse, care este cel mai greu de realizat, cât durează să le faci și cât de căutate sunt?
Pentru moment, gama de produse include ulei esențial și apă florală de lavandă, săculeți parfumați, pernițe cu lavandă și „perna vie”, așa cum îmi place să o numesc . Este o pernă 100% naturală, realizată din materiale atent alese, de la umplutură până la fața de pernă din fibră de cânepă. De asemenea, creez și lumânări turnate în recipiente din praf ceramic sau lemn, toate inspirate din parfumul și beneficiile lavandei. Cele mai dificil de realizat sunt apa florală și uleiul esențial, deoarece necesită echipamente speciale și un proces atent de distilare, care cere răbdare și precizie. Fiecare etapă trebuie respectată pentru a păstra calitatea și proprietățile plantei.
Durata de realizare a produselor diferă. Unele pot fi pregătite în câteva minute, în timp ce altele necesită zile întregi, în funcție de complexitate și de timpul necesar procesării. În ultima perioadă, produsele naturale și lucrate manual au început să fie tot mai apreciate, oamenii fiind tot mai atrași de simplitatea și autenticitatea lor.
– Cât durează procesul de pregătire al lavandei?
Pregătirea lavandei începe primăvara, de îndată ce vremea se încălzește, de obicei în luna martie, când butașii sunt tăiați pentru a crește sănătoși și viguroși. Florile sunt gata de recoltare în luna iulie, însă lavanda are nevoie de grijă pe tot parcursul anului pentru a oferi culoare, parfum și sănătate culturii.
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