Lot de vaccin antirabic neconform, livrat în România: A fost pus în carantină și va fi, cel mai probabil, distrus

Un lot de vaccin antirabic neconform, livrat în România în urmă cu o săptămână, a fost pus în carantină de producător și urmează, cel mai probabil, să fie distrus, a anunțat duminică Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR).

Potrivit sursei citate, pentru a asigura continuitatea tratamentelor, instituţia a aprobat, vineri, în regim de urgenţă, documentele necesare pentru importul rapid al unui lot de înlocuire. „​Producătorul Sanofi a confirmat că aproximativ 18.600 de doze de vaccin VERORAB vor sosi din Franţa în cursul săptămânii viitoare, cantitate suficientă pentru a acoperi pe deplin necesarul spitalelor din întreaga ţară până la o nouă livrare”, precizează reprezentanţii ANMDMR. Aceştia menţionează că situaţia a fost cauzată de nerespectarea regimului termic în timpul transportului, conform News.ro.

Potrivit sursei citate, pentru a asigura continuitatea tratamentelor, instituţia a aprobat, vineri, în regim de urgenţă, documentele necesare pentru importul rapid al unui lot de înlocuire. „​Producătorul Sanofi a confirmat că aproximativ 18.600 de doze de vaccin VERORAB vor sosi din Franţa în cursul săptămânii viitoare, cantitate suficientă pentru a acoperi pe deplin necesarul spitalelor din întreaga ţară până la o nouă livrare”, precizează reprezentanţii ANMDMR. Aceştia menţionează că situaţia a fost cauzată de nerespectarea regimului termic în timpul transportului.

„A fost demarată o investigaţie, întreaga cantitate urmând, cel mai probabil, să fie distrusă”, precizează sursa citată.

​Potrivit reprezentanţilor ANMDMR, pentru a asigura continuitatea tratamentelor, Agenţia a aprobat în regim de urgenţă vineri, 24 iulie – în aceeaşi zi cu primirea solicitării din partea producătorului, documentele necesare pentru importul rapid al unui lot de înlocuire.

„​Producătorul Sanofi a confirmat că aproximativ 18.600 de doze de vaccin VERORAB vor sosi din Franţa în cursul săptămânii viitoare, cantitate suficientă pentru a acoperi pe deplin necesarul spitalelor din întreaga ţară până la o nouă livrare. Până la sosirea dozelor de vaccin, spitalele pot să redistribuie cantităţile disponibile între ele, în caz de nevoie”, mai arată sursa citată.

Secțiune Știri sub articolul principal